Sau khi xác nhận tham gia show Em Xinh Say Hi, LyHan đang dần khẳng định mình là một ẩn số đáng mong đợi và được netizen truy tìm "in tư" rần rần. Không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút như các tỷ tỷ Trung Quốc, cô nàng còn gây ấn tượng nhờ thần thái tự tin, phong cách trình diễn "bánh cuốn" và giọng hát phiêu du vô thực. Thế nhưng ít ai biết rằng trước khi trở thành tâm điểm tại Em Xinh Say Hi, LyHan đã từng có một hành trình dài "ươm mầm" với âm nhạc.

LyHan hiện đang là cái tên hot nhất nhì show Em Xinh Say Hi

Từ giây phút xuất hiện tại chương trình, cô nàng nhanh chóng có dàn "hậu cung" đông đảo

Từng thuộc nhóm TikToker có tiếng, gây chú ý khi bắt tay với Hoàng Tôn

LyHan tên thật là Trần Thảo Linh, sinh năm 1999 và từng là sinh viên ngành Thanh nhạc. Trước khi chính thức ra mắt vào cuối năm 2024, LyHan sở hữu một lượng fan không hề nhỏ nhờ hoạt động năng nổ trên TikTok với 2 triệu người theo dõi (tính đến hiện tại). Các video cover của cô nhanh chóng viral nhờ chất giọng trong trẻo, truyền cảm. Bên cạnh đó, giọng ca đến từ Thanh Hóa cũng thường xuyên khoe tài nghệ nhảy nhót qua những video vũ đạo cá tính, khiến dân tình thổn thức vì chất girl-crush cuốn hút.

Cô nàng vốn nổi trên TikTok với những video đậm chất girl-crush. (Nguồn: TikTok __lyhan__)

Visual ma mị bên chất giọng ngọt lịm

LyHan cùng 1 Em Xinh khác là 52Hz, từng chơi chung 1 nhóm bạn thân với Ogenus, Rio và Cheezz. Cả nhóm đã quen biết nhau từ lâu, đều là những TikToker trẻ khá nổi trong khoảng thời gian 2020 - 2021. Ở thời điểm đó, 52Hz và LyHan là "cạ cứng", xuất hiện cùng nhau nhau trong nhiều video.

Bản cover bởi LyHan và 52Hz từ 5 năm trước

Năm 2021, LyHan dần lấn sân sang showbiz khi kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Tôn trong ca khúc Tình Yêu Ngủ Quên - bảnballad R&B nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ cảm. Cũng trong năm đó, cô collab cùng Osad, cho ra lò MV Yêu Sắc Yếu.

HOÀNG TÔN - Tình Yêu Ngủ Quên (ft. LyHan)

OSAD - Yêu Sắc Yếu (ft. LyHan)

Gen Z đánh dấu màn debut với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp qua MV Nhân Danh Tình Yêu mới ra mắt cách đây không lâu. Đây là một bản pop rock mang hơi hướng sadcore, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cho sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của cô nàng. Dù bấy giờ chưa thực sự bùng nổ nhưng sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc cũng như cá tính rõ ràng của LyHan đã khiến giới chuyên môn bắt đầu chú ý.

LyHan - Nhân Danh Tình Yêu

Vụt sáng sau màn khoe trình vũ đạo bùng nổ, hot top đầu show Em Xinh

Xuất hiện tại show Em Xinh Say Hi, LyHan là gương mặt khá mới, chưa có độ nhận diện lớn như Bích Pương, Phương Ly, Tiên Tiên, Miu Lê.. Mặt khác, đây cũng là sân chơi để cô nàng thể hiện màu sắc của bản thân và thu về thêm một lượng fan đáng kể. Ngay từ tập đầu tiên, nữ ca sĩ sinh năm 1999 đã nhanh chóng chiếm spotlight nhờ phần trình diễn cuốn hút trong team Liên Quân 2. Dù chỉ lên hình trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thần thái tự tin, vũ đạo mạnh mẽ và khí chất "sát thương cao" của cô nàng khiến khán giả phải thả tim lia lịa, được gọi là "chồng quốc dân mới nổi của Vpop".

LyHan nhanh chóng chiếm spotlight dù là cái tên mới

Sau khi tập 2 phát sóng, LyHan là Em Xinh có mức tăng trưởng follower mạnh mẽ nhất trong tổng số 30 nghệ sĩ nữ. Các fancam, clip ghi lại phần biểu diễn của cô cũng trở viral, thu hút lượng view lớn. Đây có thể xem là bước đệm thuận lợi để LyHan tiếp tục chinh phục những sân khấu lớn hơn trong tương lai.

Nữ ca sĩ sinh năm 1999 nhanh chóng trở thành nhân tố tiềm năng của chương trình

Có thể nói rằng, thành công hiện tại của LyHan là giữa một đấu trường quy tụ toàn những cái tên nổi bật về ngoại hình và tài năng, cô gái sinh năm 1999 vẫn giữ được cá tính riêng, đủ để khiến người xem nhớ mặt gọi tên. LyHan hiện đã có trong tay 2 Top 1 Trending qua 2 ca khúc AAA và Run. Ngoài ra, phần thể hiện trong Em Chỉ Là cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Vụt lên sau màn trình diễn RUN với thần thái "đỉnh chóp"

Và tiếp tục giữ vững phong độ với Em Chỉ Là ở tập tiếp theo

Một điểm khác khiến netizen mê mẩn LyHan chính là gu thời trang nổi bật của cô. Không chạy theo phong cách an toàn hay "kẹo ngọt", nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng darkwear pha punk-gothic hiện đại - một màu sắc khá hiếm trong dàn tân binh nữ hiện tại. Từ outfit đến lối trang điểm, LyHan đều thể hiện cá tính sắc sảo, cool ngầu, dễ dàng trở thành tâm điểm mọi khung hình. Giao diện "soái tỷ" là thế nhưng LyHan lại có chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai" người nghe.

Visual cực "bén" khiến fan girl đồng lòng nhận là "chồng quốc dân"

Lại còn nét căng từ style đến thần thái

Với nền tảng chuyên môn khá tốt, tư duy âm nhạc hiện đại, gu thẩm mỹ cá nhân rõ ràng cũng như bản lĩnh tự tin, LyHan đang là cái tên cực kỳ tiềm năng để bật lên giữa dàn tân binh Gen Z Việt. Từ MXH bước ra sân khấu chuyên nghiệp, netizen kỳ vọng cô nàng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những tập tiếp theo, và biết đâu sẽ là một trong những nhân tố bước chân vào Chung kết Em Xinh - đặc biệt khi sức hút của cô ngày 1 tăng.