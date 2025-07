Nếu như Em Xinh Phương Mỹ Chi đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội nhờ loạt tiết mục mang đậm dấu ấn văn hoá dân tộc tại chương trình Sing! Asia 2025 , thì trước đó, Em Xinh LyLy cũng từng khiến khán giả Việt Nam tự hào khi đại diện tham dự sân chơi quốc tế The Next Stage 2023.

Phương Mỹ Chi gây sốt với “giọng cá heo” tại Sing! Asia 2025

Ngay từ vòng đầu tiên của Sing! Asia 2025 , Phương Mỹ Chi đã lập tức ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lựa chọn hai ca khúc đậm chất dân gian là Buôn Trăng và Rock Hạt Gạo để trình diễn tại trạm Việt Nam. Sự lựa chọn này không chỉ phô diễn được chất giọng nội lực, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ mà còn giúp cô áp đảo đối thủ Chu Phi Ca (Trung Quốc) và Miyuna (Nhật Bản) với tỉ lệ phiếu bầu ấn tượng.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng ngay từ vòng đầu tiên

Màn ra mắt ấn tượng này đã khiến khán giả trong nước không khỏi tự hào, bởi Phương Mỹ Chi không chỉ mang âm nhạc mà còn lan tỏa hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh giọng hát mang đậm hơi thở dân gian, nữ ca sĩ còn chăm chút kỹ lưỡng phần trang phục, luôn lựa chọn những thiết kế mang dấu ấn văn hoá Việt trong từng vòng thi. Đây là một điểm cộng lớn khiến công chúng càng thêm yêu mến cô.

Tạo hình xinh đẹp của Phương Mỹ Chi qua các vòng

Không dừng lại ở đó, Phương Mỹ Chi tiếp tục phát huy thế mạnh khi chọn các ca khúc gắn liền với bản sắc cá nhân như mashup Lý Bắc Bộ x Đẩy Xe Bò, hay gần đây là Bóng Phù Hoa - một sáng tác của DTAP lấy cảm hứng từ truyện dân gian Người Con Gái Nam Xương . Với màn xử lý kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là những nốt cao chót vót, nữ ca sĩ sinh năm 2003 khiến cả khán giả Việt Nam lẫn Trung Quốc phải trầm trồ, ví von giọng hát của cô như “giọng cá heo”.

Phần thi Bóng Phù Hoa của Phương Mỹ Chi gây "bão" cộng đồng mạng

Phần thi với Bóng Phù Hoa đã giúp Phương Mỹ Chi vượt qua đối thủ nặng ký Hoàng Linh (Trung Quốc) được mệnh danh là “bà hoàng melody” với tỉ số thuyết phục 15-6. Màn trình diễn này nhanh chóng tạo nên cơn sốt, leo thẳng lên vị trí Top 1 trending chỉ sau một ngày phát sóng và hiện đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem, giữ vị trí #2 top trending tính đến thời điểm hiện tại.

Dân tình ví giọng của Phương Mỹ Chi như "giọng cá heo"

Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về giọng hát và định hướng âm nhạc riêng biệt, Phương Mỹ Chi còn chinh phục người hâm mộ bằng tính cách thân thiện, hòa đồng và vô cùng duyên dáng. Điều này được thể hiện rõ nét qua những lần tung hứng hài hước cùng MC Trấn Thành và các thí sinh khác trong chương trình Em Xinh Say Hi . Khi tham gia Sing! Asia 2025 , cô cũng nhanh chóng kết nối với các thí sinh quốc tế, gần đây còn chia sẻ đoạn clip vui nhộn quay cùng Flower Far - đại diện đến từ Thái Lan.

LyLy mờ nhạt, lép vế trước thí sinh khác tại The Next Stage 2023

Năm 2023, LyLy bất ngờ tham gia chương trình The Next Stage 2023 , một sân chơi âm nhạc quy tụ các tài năng đến từ nhiều quốc gia, có format khá tương đồng với Sing! Asia . Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một đấu trường quốc tế.

LyLy gây bất ngờ khi xuất hiện tại The Next Stage 2023

Ngay trong sân khấu mở màn, LyLy lựa chọn ca khúc Rất Muốn Rất Muốn - ca khúc nhẹ nhàng, phù hợp với chất giọng ngọt ngào và cảm xúc của cô. Đáng chú ý, dù chỉ mới học tiếng Trung vỏn vẹn ba tháng, LyLy vẫn thể hiện trọn vẹn phần trình diễn bằng tiếng Trung, gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả nước bạn. Tuy nhiên, khi bước vào những vòng thi sau, phải đối đầu với các thí sinh nặng ký hơn lại khiến LyLy dần trở nên lép vế.

Màn trình diễn của LyLy trong tập 1 The Next Stage

Một ví dụ rõ nét là phần thi song ca Don't Let Me Down cùng thí sinh An Kỳ. LyLy đã nỗ lực lột xác, từ hình tượng nàng thơ trong Rất Muốn Rất Muốn trở thành cô gái cá tính, mạnh mẽ vừa hát vừa thể hiện vũ đạo. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn cho rằng cô chưa thực sự “bật lên” khi đứng cạnh bạn diễn.

LyLy trình diễn cùng thí sinh An Kỳ

Không chỉ gặp thách thức về chuyên môn, tính cách trầm lặng, hướng nội cũng là rào cản khiến LyLy có ít thời lượng lên hình. Tại Em Xinh Say Hi , LyLy từng vướng hiểu lầm từ khán giả khi bị cho là “chảnh” do tính cách hướng nội. Trở lại với The Next Stage 2023 , thử thách càng lớn hơn khi ngôn ngữ trở thành rào cản. Với vốn tiếng Trung còn hạn chế, thời lượng lên hình của LyLy không nhiều, khiến hình ảnh của cô phần nào trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng quốc tế.

Dù không thể đi sâu nhưng LyLy vẫn kịp để lại một dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Màn trình diễn ca khúc Golden Hour kết hợp cùng Sunny Lukas đã khiến khán giả trầm trồ và đây cũng chính là phần thi được đánh giá cao nhất của LyLy tại chương trình. Hình tượng công chúa LyLy hát Màn trình diễn này hiện đã thu hút gần 1 triệu lượt xem trên YouTube.

Tiết mục Golden Hour của LyLy và Sunny Lukas gây ấn tượng mạnh mẽ

Đáng chú ý, hành trình của LyLy tại The Next Stage 2023 có nhiều điểm tương đồng với chặng đường cô từng trải qua tại Em Xinh Say Hi. Dù đều phải dừng bước khá sớm, nhưng cái tên LyLy vẫn luôn để lại nhiều tiếc nuối và kỳ vọng trong lòng khán giả. Bởi cô sở hữu gần như trọn vẹn những yếu tố của một nghệ sĩ thế hệ mới: giọng hát tốt, khả năng sáng tác, vũ đạo ổn và ngoại hình nổi bật.

LyLy đáng tiếc phải dừng chân sớm tại chương trình Em Xinh Say Hi

Xét về tổng thể, cả hai nghệ sĩ đều nhận được sự trân trọng từ khán giả bởi tinh thần dũng cảm và quyết tâm “đem chuông đi đánh xứ người”, đây là một minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam cũng sở hữu những tài năng âm nhạc đầy triển vọng. Không dừng lại ở kết quả, điều đáng quý nhất chính là cách cả LyLy lẫn Phương Mỹ Chi thể hiện cá tính âm nhạc, bản sắc riêng và nỗ lực vượt qua rào cản về văn hóa, ngôn ngữ để mang hình ảnh nghệ sĩ Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.