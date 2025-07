Tiên Tiên bất lực oà khóc thành tiếng, tin đồn Em Xinh này bị loại thành sự thật?

Tối 12/7, Em Xinh Say Hi đã lên sóng tập 7, nơi 24 nghệ sĩ nữ sẽ phải bung toàn lực cho Live Stage 3. Trước vòng loại thứ 2 cận kề, dàn Em Xinh buộc phải bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân để bứt phá, khi chương trình đang bắt đầu giai đoạn “căng não”. Tại đây, 6 đội nhỏ được thành lập thuộc 2 Liên quân lớn, sẽ chia ra để thi đấu đối kháng. Chiến thắng đầu tiên đã gọi tên đội So Đậm gồm đội trưởng Phương Ly cùng Châu Bùi, Vũ Thảo My và Muộii.

Tiết mục So Đậm từ đội Phương Ly, Vũ Thảo My, Muộii, Châu Bùi giành chiến thắng đầu tiên

1 trong những phân cảnh nhận được nhiều sự chú ý nhất là đoạn teaser nhá hàng tập 8. Không chỉ hé lộ 2 tiết mục cuối cùng và trận dance battle, chương trình còn cho thấy không khí căng thẳng ở vòng loại trực tiếp, khi BTC công bố 2 đội được đặc cách tiến thẳng vào vòng trong. Sự hồi hộp, lo lắng lộ rõ trên gương mặt các thí sinh và cả MC Trấn thành.

Sự căng thẳng bao trùm lên các Em Xinh trước thông báo bị loại

Đặc biệt, khoảnh khắc Tiên Tiên bật khóc nức nở 1 cách bất lực đã khiến nhiều fan không khỏi lo lắng. Nhiều khán giả lập tức suy đoán rằng một thành viên trong đội cô sẽ phải nói lời chia tay chương trình. Thời gian qua, MXH râm ran tin đồn 4 Em Xinh bị loại ở Live Stage lần này là Han Sara, Muộii, Đào Tử A1J và Ánh Sáng AZA. Nếu thông tin này là sự thật, Ánh Sáng AZA sẽ là thành viên duy nhất trong đội của Tiên Tiên phải rời cuộc chơi.

Vốn rất mạnh mẽ nhưng Tiên Tiên đã mẽlại bật khóc bất lực khiến khán giả hoang mang

Điều này có thể lý giải phần nào Tiên Tiên xúc động đến vậy bởi mối quan hệ giữa 2 người đã trở nên thân thiết trong khoảng thời gian ghi hình cho Em Xinh Say Hi. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi đội trưởng Tiên Tiên, đã nỗ lực và gắn bó với thí sinh trong chương trình. Tuy nhiên, với 1 gameshow sống còn như Em Xinh, việc ra về cũng là vấn đề sớm hay muộn.

Ánh Sáng AZA bật khóc, Tiên Tiên an ủi hết sức tình cảm

Ở tập 7, team Tiên Tiên mang đến một màn trình diễn bốc lửa và quyến rũ với ca khúc Em Không Có Ưa. Mở màn với hình ảnh những quý cô văn phòng sang chảnh, tiết mục “bẻ lái” thành một sân khấu hành động mãn nhãn khi “mẹ bỉm” Bảo Anh Xuất hiện với hình tượng hoàn toàn mới: một nữ điệp viên ẩn mình dưới lớp vỏ thư ký.

Em Không Có Ưa - Tiên Tiên, Bảo Anh, Saabirose, Ánh Sáng AZA

Không chỉ gây bất ngờ với phần dàn dựng kịch tính, Bảo Anh còn khiến khán giả trầm trồ khi thể hiện màn đu vòng trên không chuyên nghiệp. Đặc biệt, phần ca từ trong Em Không Có Ưa cũng do chính cô chấp bút, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nữ ca sĩ cả về ý tưởng lẫn kỹ năng biểu diễn. Sau nhiều lần bị chê là nhạt nhoà, Em Không Có Ưa là cơ hội để Bảo Anh lấy lại phong độ, xoá tan sự ngờ vực từ khán giả.

Bảo Anh có màn đu vòng trên không ấn tượng

Tập 8 sẽ công bố kết quả giữa team Tiên Tiên và team đối thủ Orange, gồm Han Sara, Phương Mỹ Chi và Lamoon với ca khúc I’ll Be There. I'll Be There qua bàn tay của Orange trở thành một bản tuyên ngôn tích cực về sự tự tin và ý chí không bỏ cuộc. Ca khúc không chỉ được làm mới với phần lời tiếng Việt đầy cảm xúc, mà còn cài cắm đoạn tiếng Hàn do chính Han Sara sáng tác.

I’ll Be There và Em Không Có Ưa mang 2 màu sắc âm nhạc trái ngược nhau, không chỉ giúp Live Stage 3 thêm tính đa dạng mà còn khiến khán giả khó có thể đoán trước được số phiếu chung cuộc sẽ nghiêng về đội nào.

Nhóm Orange mang đến năng lượng mới

Khác với phần lớn các tiết mục mang màu sắc tình yêu hoặc bùng nổ năng lượng ở vòng Live Stage 3, team Orange (gồm Han Sara, Phương Mỹ Chi và Lamoon) đã chọn một hướng đi nhẹ nhàng và đầy cảm hứng hơn. Nhóm đã làm mới ca khúc I'll Be There, biến nó trở thành một bản nhạc tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho phái nữ – một lời nhắn gửi dịu dàng đến tất cả những ai đang cố gắng vượt qua giới hạn của chính mình.

Không kể chuyện yêu đương như bản gốc, I'll Be There trong phiên bản của Orange trở thành một bản tuyên ngôn tích cực về sự tự tin và vững vàng. Ca khúc không chỉ được làm lại với phần lời tiếng Việt đầy cảm xúc, mà còn có đoạn tiếng Hàn do chính Han Sara sáng tác - một điểm nhấn văn hóa vừa hiện đại vừa cá nhân hóa màn trình diễn.

I'll Be There - Orange, Phương Mỹ Chi, Han Sara, Lamoon

Hai tiết mục, hai cá tính âm nhạc đối lập: một bên dịu dàng và chữa lành, một bên sắc sảo và đầy nội lực càng khiến vòng Live Stage 3 của Em Xinh Say Hi trở nên đa sắc và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.