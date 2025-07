Tối 12/7, Hyeri tổ chức fanmeeting Hyeri’s Studio kỷ niệm 15 năm debut tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Hyeri gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Không tập trung quá nhiều vào phần biểu diễn, sự kiện chủ yếu xoay quanh các hoạt động giao lưu, trò chuyện và chơi game giữa Hyeri và fan Việt.

Hyeri khoe visual tươi tắn, lão hóa ngược trong sự kiện đầu tiên tại Việt Nam

Hyeri liên tục tương tác, chủ động bắt chuyện với fan bằng cả tiếng Hàn và vài câu tiếng Việt đơn giản. Những phần chơi game tạo nên không khí sôi nổi, thoải mái và ấm cúng. Dù không trình diễn nhiều ca khúc, Hyeri vẫn mang đến một vài sân khấu khoe khả năng biểu diễn chín muồi của idol hoạt động 15 năm.

Trong thử thách, Hyeri phải học lại vũ đạo của chính nhóm mình. Vì đã ngưng hoạt động lâu, Hyeri có phần quên động tác, “khớp” khi nhảy. Nhưng không đợi lâu, Hyeri đã nhanh chóng lấy lại phong độ để hoàn thành thử thích. Ngoài ra, cô nàng còn nhảy See Tình cực mượt.

Nhan sắc trẻ trung của Hyeri khiến nhiều fan mê mẩn. Dù đã hoạt động nghệ thuật 15 năm, Hyeri vẫn giữ được năng lượng tươi mới, visual “lão hóa ngược”. Phân đoạn biến hình của Hyeri làm fan hú hét. Từng ánh mắt, nụ cười đều lôi cuốn khó tả.

Nữ nghệ sĩ “quẩy hết mình” cùng người hâm mộ Việt giữa thời điểm vướng ồn ào hẹn hò vũ công. Thời gian này, Hyeri trở thành tâm điểm tranh cãi vì lộ tin hẹn hò Cha Woo Tae, khiến cư dân mạng đào lại drama cũ với Han So Hee và Ryu Jun Yeol. Công ty quản lý của Hyeri trả lời "khó có thể xác nhận về đời sống riêng tư của nghệ sĩ" nhưng tranh cãi ngày càng đi xa và trở thành làn sóng phản đối. Giờ đây nhìn lại, 1 số netizen cho rằng Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã bị "mắng oan", drama là do Hyeri dẫn dắt dù cô cũng đã có bạn trai mới sau khi chia tay nam tài tử Reply 1988.

Bỏ qua ồn ào, cô vẫn giữ tinh thần vui vẻ, tràn đầy năng lượng và không có bất kỳ phản ứng nào liên quan đến ồn ào đời tư. Tại fanmeeting, Hyeri nhiều lần chia sẻ cảm nhận tích cực về sự cuồng nhiệt của fan Việt, thậm chí nhận xét đây là điểm dừng “cháy” nhất trong tour. Sự gần gũi và thoải mái xuyên suốt chương trình cho thấy cô vẫn giữ vững phong độ tương tác, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.