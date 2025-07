Vừa qua, BLACKPINK đã chính thức tái xuất làng nhạc với MV JUMP. Đây là sản phẩm được YG giới thiệu như bước khởi động cho chương tiếp theo của BLACKPINK - nơi cả 4 thành viên tiếp tục hoạt động nhóm song song với dự án cá nhân. Với sức nóng vốn có, JUMP vẫn nhanh chóng leo lên top trending toàn cầu, càn quét mọi nền tảng.

BLACKPINK - MV JUMP

Sau 24 giờ, MV JUMP ghi nhận hơn 29 triệu lượt xem, phá vỡ loạt kỷ lục của 1 nghệ sĩ trong năm 2025 trên YouTube. Tuy nhiên, thành tích này khiến một bộ phận fan sốc vì tuột xa so với những MV trước đó. View ngày đầu của JUMP là một con số khiêm tốn nếu đặt cạnh các sản phẩm trước đó của BLACKPINK như Pink Venom (90,4 triệu), How You Like That (86,3 triệu) hay là Kill This Love (56,7 triệu).

MV JUMP ghi nhận hơn 29 triệu lượt xem, phá vỡ loạt kỷ lục của 1 nghệ sĩ trong năm 2025 trên YouTube

Nhưng nếu nhìn nhận khách quan, sự tụt giảm này là có thể hiểu được. Đầu tiên phải kể đến việc JUMP không còn mang yếu tố bất ngờ - một trong những “vũ khí” quan trọng nhất trong mỗi lần comeback của BLACKPINK. Bài hát này đã được nhóm biểu diễn trong 2 show mở màn World Tour DEADLINE ở Hàn Quốc. Với fan của BLACKPINK, phần lớn khán giả đã biết giai điệu, cách thể hiện và cả vũ đạo ca khúc này. MV lần này chủ yếu đóng vai trò hoàn thiện sản phẩm về mặt hình ảnh.

MV lần này chủ yếu đóng vai trò hoàn thiện sản phẩm về mặt hình ảnh

Thêm vào đó, thuật toán của YouTube cũng đã thay đổi rõ rệt trong vài năm qua. Việc “cày view”, từng là một phần không thể thiếu trong văn hóa fandom nay đã trở nên khó khăn hơn bởi các cơ chế lọc view gắt gao. BLACKPINK đã vắng bóng suốt 3 năm, một khoảng thời gian quá dài tại Kpop, nơi các nhóm nhạc tân binh liên tục xuất hiện và làm mới thị trường.

Fan cứng của BLACKPINK dần trưởng thành, bước vào giai đoạn bận rộn hơn với học hành, công việc và các mối quan tâm mới. Họ vẫn yêu mến nhóm, nhưng không còn nhiều thời gian để ngồi “cày view” như trước. Chính sự trưởng thành của fandom cũng là một phần lý do khiến hiệu ứng ngày đầu không còn bùng nổ như kỳ vọng.

Chính sự trưởng thành của fandom cũng là một phần lý do khiến hiệu ứng ngày đầu không còn bùng nổ như kỳ vọng

Thực tế này cho thấy ở thời điểm hiện tại, rất khó để tạo thêm những kỷ lục lượt xem ngày đầu như BLACKPINK thời điểm 2019 - 2022. Thành tích âm nhạc thời nay còn được phản ánh trên lượt nghe của các nền tảng streaming, lượt sử dụng âm thanh cho video ngắn và ty tỷ định dạng khác nhau trên MXH.



Có thể JUMP không tạo ra cơn địa chấn lượt xem, nhưng sức nóng mạng xã hội không hề thua kém

Và so với phần còn lại của thị trường, BLACKPINK vẫn đang dẫn đầu về view YouTube, càn quét top 1 trending của 66 quốc gia ngay trong ngày đầu comeback, giữ vững danh xưng nữ hoàng. Dù thành tích view có giảm so với chính nhóm trước đó, không thể phủ nhận BLACKPINK vẫn là nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng hàng đầu toàn cầu ở thời điểm hiện tại. Có thể JUMP không tạo ra cơn địa chấn lượt xem, nhưng sức nóng mạng xã hội không hề thua kém.