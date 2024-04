11h00 trưa 19/4 (theo giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức thả xích cho "siêu album" The Tortured Poets Department (TTPD) và ngay lập tức tạo "địa chấn" khắp toàn cầu. 2 tờ Rolling Stone và The Independent UK đồng loạt chấm album điểm số tuyệt đối 100/100. 17 ca Tuy nhiên mọi thứ chưa là tất cả!

Đúng 13h00 trưa 19/4, Taylor Swift tiếp tục khiến thế giới "chấn động" khi tung tiếp 15 track cho album phiên bản mở rộng The Tortured Poets Department: The Anthology. Taylor Swift cho biết đây là một album đôi (double album) với bí mật này được giấu kín đến tận giây phút cuối cùng. "Tôi đã viết rất nhiều bài thơ đau khổ trong 2 năm qua và muốn chia sẻ tất cả với các bạn, vì vậy đây là phần thứ hai của TTPD: The Anthology. 15 bài hát bổ sung. Và bây giờ câu chuyện không còn là của tôi nữa… tất cả là của bạn." - Taylor Swift trong bài đăng "đánh úp".

Bìa album TTPD phiên bản mở rộng.

Phiên bản mở rộng với thêm 15 ca khúc bổ sung bắt đầu bằng The Black Dog và kết thúc với The Manuscript. Với 15 track bổ sung, tổng thời lượng của album được nâng lên 2 giờ 2 phút với tổng cộng 31 track, là album có thời lượng đồ sộ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift.

Với liên tục các màn "dội bom" bất ngờ đến từ vị trí Taylor Swift, cộng đồng fan Taylor toàn cầu và cả ở Việt Nam đang bật chế độ "cảnh giác" cao độ, không dám rời màn hình điện thoại vì sợ lơ là một chút là sẽ... thành người tối cổ. 7 giờ sáng mai, Taylor Swift sẽ ra mắt MV cho lead single Fortnight, không rõ từ đây đến đó sẽ còn những bí mật bất ngờ nào nữa đang chờ fan?

"Bà hoàng" của những cú twist - Taylor Swift.

Với việc "đánh úp" gần như thêm 1 album hoàn toàn mới toanh, Taylor Swist tiếp tục củng cổ danh hiệu hài hước mà fan Việt Nam tặng cô - "con trâu nước Mỹ". Biệt danh này vốn chỉ sự làm việc chăm chỉ, cật lực đến phi thường của Taylor Swift thời gian qua: ra mắt một "siêu album" với 31 track, vừa cật lực diễn The Eras Tour với thời lượng 3 tiếng rưỡi mỗi đêm khắp nơi trên thế giới, ngồi ghế đạo diễn cho phim điện ảnh sắp ra mắt, đóng MV, thu âm lại các album cũ,... Taylor Swift quả thực có sức làm việc và sáng tạo "kinh khủng"!

https://kenh14.vn/dan-mang-goi-taylor-swift-la-con-trau-nuoc-my-qua-khong-sai-danh-up-album-kep-thanh-tong-31-bai-khien-ca-the-gioi-chet-lang-20240419135210872.chn