Bức ảnh chứng minh "tất cả là tại Taylor Swift"

Mới đây, bức ảnh chụp chung giữa 3 "bóng hồng" nổi tiếng Taylor Swift - Sabrina Carpenter và Rosé (BLACKPINK) bất ngờ viral trở lại trên các nền tảng. Bức ảnh này được chụp ở bữa tiệc hậu VMAs 2022. Năm ấy, BLACKPINK comeback bùng nổ cùng album Born Pink, có sân khấu chào sân tại lễ trao giải danh giá nước Mỹ. Cũng tại đây, các thành viên lần đầu gặp gỡ Taylor Swift. Hình ảnh fangirl Rosé tươi cười đứng cạnh giọng ca Anti Hero từng gây bão fandom một thời.

Lý do mà bức ảnh của bộ ba "tóc vàng" viral trở lại chính là vì sự trùng hợp đặc biệt - 2 nữ ca sĩ Gen Z chụp cùng Taylor Swift đều có sự nghiệp cá nhân vô cùng thành công trong năm nay.

Đầu tiên phải kể đến Sabrina Carpenter. 2024 là cột mốc chói lọi của "Barbie làng nhạc", khi cô nàng chiếm lĩnh cả mùa hè với liên hoàn hit Espresso, Please Please Please và Taste. Album Short n Sweet đưa Sabrina Carpenter vào hàng ngũ pop girl thế hệ mới, thiết lập nên nhiều kỷ lục âm nhạc và là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng cuối năm.

Về phần Rosé, không cần phải kể quá nhiều về loạt kỷ lục cô nàng mới khai phá với ca khúc APT.. Phát hành single đầu tiên hậu rời YG, Rosé collab với siêu sao Bruno Mars, tự mình ghi danh mình lên bản đồ âm nhạc thế giới bằng 1 ca khúc đậm văn hoá Hàn Quốc - được hát bằng tiếng Anh. BXH Spotify Toàn cầu hiện tại thuộc về Rosé và APT., hứa hẹn sẽ còn phá đảo nhiều con số mới.

APT. chỉ là bước khởi đầu, ngày 6/12 tới đây Rosé sẽ chính thức ra mắt album 12 tracks mang tên chính mình - Rosie. Giọng ca chính BLACKPINK tự mình tham gia sáng tác, sản xuất, kể câu chuyện của bản thân trong album đầu tay.

Vừa qua, Rosé lên bìa Paper Magazine quảng bá album mới. Đáng chú ý, tạp chí này đã hé lộ một số điều thú vị về album Rosie, khiến fan nhạc hào hứng khi cho biết album của giọng ca chính BLACKPINK sẽ mang âm hưởng Taylor Swift.

"Rosé đã thu âm album 'rosie' trong suốt năm qua cùng đội ngũ các nhà sản xuất và nhạc sĩ, chủ yếu là Amy Allen (nổi tiếng với Espresso) và Michael Pollack (người từng làm việc với Miley Cyrus, Beyoncé, Lizzo). Đây là một album pop nổi bật, kết hợp giữa lối kể chuyện thân mật như Taylor Swift và những đoạn cao trào đầy bay bổng, khi phác họa một mối tình tan vỡ: bỏ qua những dấu hiệu 'red flag', những đêm mất ngủ lúc 3 giờ sáng, và sự độc hại kéo dài đến cuối cùng", Paper Magazine viết.

Điểm chung giữa Rosé và Sabrina Carpenter chính là đều thân thiết với Taylor Swift. Bức ảnh chụp chung của bộ ba được dân tình chia sẻ rầm rộ. Cư dân mạng đùa rằng, đúng là "Tất cả đều tại Taylor Swift", nhờ bức ảnh chụp chung mà Rosé và Sabrina "thành công xin vía" của nữ ca sĩ số 1 nền công nghiệp âm nhạc. Taylor Swift sở hữu những "bóng hồng" hot nhất làng nhạc trong vòng bạn bè của mình.