Ngày 23/8, Sabrina Carpenter chính thức cho ra mắt album Short n Sweet. Album có tổng cộng 12 tracks, viết về những trải nghiệm tình yêu của Sabrina và các mối tình cũ, dù “ngắn" nhưng “ngọt ngào".

Thời gian qua, Sabrina Carpenter gây sốt làng nhạc với hai siêu hit liên tiếp Espresso và Please Please Please. Nữ ca sĩ Gen Z trở thành hiện tượng nhạc pop mới, “nắm trùm" loạt xu hướng âm nhạc trên toàn cầu.

Sự thành công của Sabrina Carpenter là kết quả của nỗ lực, chăm chỉ và may mắn. Sabrina được cư dân mạng ưu ái gọi là “Barbie làng nhạc" hay “em gái Taylor Swift". Bởi lẽ, cô nàng trở nên quen mặt với fan trên toàn thế giới nhờ góp mặt trong chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour của Taylor Swift.

Đang gây bão với hai hiện tượng mùa hè Espresso và Please Please Please, album Short n Sweet chính là cột mốc cần có để Sabrina tận dụng mọi cơ hội bứt phá. Dù gây nên nhiều ý kiến trái chiều bởi chất lượng của cả full album, nhưng không thể phủ nhận hiệu ứng bùng nổ Sabrina tạo ra hiện tại.

Trong ngày đầu phát hành, album Short n Sweet càn quét Apple Music Mỹ, toàn bộ 12 tracks "phá đảo" Top 50 nền tảng này. Album chiếm giữ vị trí #1 của Apple Music của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Spotify, Short n Sweet thu về hơn 57.3 triệu streams trong 24 giờ đầu. Con số này tăng gấp 20 lần tổng lượt nghe album trước đó - Email I Can't Send. Tính đến chiều 25/8, Sabrina có đến 4 ca khúc lọt top 10 BXH Toàn cầu Spotify, bao gồm Espresso #3, Please Please Please #4, Taste #6 và Good Graces #9. Với đà này, Sabrina Carpenter được dự đoán sẽ đưa cả 3 ca khúc hot nhất album debut trong top 10 Billboard Hot 100 tuần tới.

Album Short n Sweet cũng đang là album bán chạy nhất thế giới. Short n Sweet dự kiến sẽ debut với khoảng 190 - 230 triệu on-demand stream tại Mỹ, chỉ riêng lượt nghe đã đủ khả năng ra mắt trên top #1 Billboard 200.

HITSDD - trang tin chuyên dự đoán các BXH Billboard cho rằng album của Sabrina sẽ chạm ngưỡng 280 - 310 nghìn đơn vị trong tuần đầu. Doanh số này vượt hàng loạt biểu tượng làng nhạc comeback gần đây như Post Malone, Travis Scott, Ariana Grande, Ed Sheeran, The Weeknd,...

Chứng kiến sự tăng trưởng thành tích chưa bao giờ có trong sự nghiệp hơn 1 thập kỷ của Sabrina Carpenter, các fan nhạc tấm tắc đúng là “em gái Taylor Swift" đã chính thức thoát kiếp flop. Từ ca sĩ chật vật với loạt album đi vào quên lãng, Sabrina dần nâng tầm tên tuổi cùng những ca khúc tình yêu “cộp mác” cá nhân, dễ dàng tạo trend.

Bước đệm từ Nonsense - Feather giúp cô nàng định hình vị thế. Nhưng phải đến album Short n Sweet cùng "cú đúp" từ hai siêu hit mùa hè, Sabrina mới toả sáng như một ngôi sao lớn. Đây được đánh giá là màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất của nữ ca sĩ Gen Z.