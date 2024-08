Vừa qua, Sabrina Carpenter đã chính thức cho ra mắt album Short n Sweet. Album có tổng cộng 12 tracks, bao gồm 2 ca khúc "phá đảo" làng nhạc thời gian gần đây - Espresso và Please Please Please. Các ca khúc thuộc Short n Sweet chính là những trải nghiệm của Sabrina Carpenter với các mối tình cũ, dù ngắn hạn nhưng lại đầy kỷ niệm và khó quên nhất.

Sabrina Carpenter sinh năm 1998. Hiện tượng nhạc Pop Gen Z nổi đình đám những năm gần đây với liên hoàn hit Nonsense - Feather và đặc biệt là hai siêu hit mùa hè kể trên. Sabrina Carpenter theo đuổi âm nhạc tươi sáng, chủ yếu viết về tình yêu.

Cô nàng được ví như "Barbie làng nhạc" nhờ vẻ ngoài quyến rũ và mái tóc vàng kim trứ danh. Sabrina Carpenter quen mặt với khán giả toàn cầu khi là ca sĩ mở màn cho loạt show diễn thuộc The Eras Tour của Taylor Swift.

"Barbie làng nhạc" gây bão với album mới

Là ngôi sao đang lên, Sabrina Carpenter khiến dân tình không thể bỏ qua album mới Short n Sweet. Sau khi nghe toàn bộ album, nhiều fan đặt giả thuyết rằng Short n Sweet đang kể về việc Sabrina từng hẹn hò với Shawn Mendes và những mâu thuẫn giữa cô và Camila Cabello. 21 giờ tối 23/8 (theo giờ Việt Nam), Sabrina phát hành MV cho ca khúc Taste.

Sabrina Carpenter - Taste

MV này được nhiều fan chỉ ra loạt chi tiết ám chỉ Shawn Mendes đã "tòm tem" tình cũ Camila Cabello khi còn hẹn hò Sabrina. Taste kể về một chàng trai dù đã có người yêu mới nhưng vẫn quyến luyến với bạn gái cũ.

Sabrina và "Wednesday" Jenna Ortega trong MV

Sabrina không ngại viết trong bài hát như sau "Nghe bảo hai anh chị nối lại tình xưa. Mỗi lần anh ấy hôn chị liệu có nếm được vị của em". Chi tiết này biến nụ hôn Coachella của Shawn và Camila trở thành trò đùa. Ngoài ra, nhà búp bê nước Mỹ còn đề cập đến việc mặc chung trang phục với Shawn Mendes.

Sabrina mặc chung áo với Shawn Mendes

Sabrina Carpenter - Coincidence

Bên cạnh đó, trong bài Coincidence, Sabrina Carpenter hát: "Last week, you didn't have any doubts. This week, you're holding space for her ton-gue in your mo-uth. Now shе's sendin' you some pictures wеarin' less and less" (Tạm dịch: Tuần trước, anh chẳng nghĩ ngợi gì, tuần này lại cùng khoá môi với cô ta. Giờ cô ta còn gửi ảnh thiếu vải cho anh).

Sabrina Carpenter và Shawn Mendes từng tay trong tay hồi đầu 2023

Nhưng không bao lâu thì Shawn Mendes được bắt gặp ở Coachella 2023 cùng Camila Cabello

Shawn và Camila hôn nhau ở Coachella 2023 khiến truyền thông dậy sóng

Cuối tháng 2/2023, Shawn Mendes và Sabrina Carpenter tay trong tay xuất hiện trên đường phố Los Angeles. Tháng 3 hai ngôi sao còn dự tiệc của Miley Cyrus như một cặp đôi. Nhưng cả hai bên nhau không lâu đến tháng 4, Shawn Mendes khiến truyền thông dậy sóng với bức ảnh hôn tái hợp tình cũ Camila Cabello tại Coachella 2023.

Cặp đôi nổi tiếng Shawn Mendes và Camila Cabello

Shawn Mendes và Camila Cabello là một trong những cặp đôi hot nhất làng nhạc thế giới. Cặp đôi bên nhau từ năm 2019, sau màn hợp tác Senorita. Tuy nhiên, Shawn và Camila cũng chia tay trong ồn ào. Cả hai liên tục ra nhạc "suy" ám chỉ về nhau suốt thời gian hậu chia tay.

Việc Sabrina bị cuốn vào tam giác tình yêu với Shawn và Camila Cabello lần nữa đưa chuyện tình này rộn ràng trên mặt báo. Câu chuyện yên ắng qua một năm, hiện giờ lại khiến Camila Cabello và Shawn Mendes bị réo gọi vì album mới của Sabrina.

Sabrina cũng từng ám chỉ chuyện này trong bài hát cindy lou who phát hành năm 2023

Giữa lúc Camila bị chỉ trích là "người thứ ba", fan đào lại ca khúc cindy lou who của Sabrina từng ra mắt vào năm 2023 nhằm khẳng định giả thuyết kể trên có cơ sở.

Trong bài hát này, Sabrina viết: "Maybe he met you somewhere in the desert / While he was soul-searchin', he found someone better" (Dịch: Có vẻ cả hai đã gặp nhau ở sa mạc, khi anh ấy đang chữa lành tâm hồn, và rồi anh ấy gặp được cô, người tốt hơn tôi). Dành cho ai chưa biết thì, Coachella được tổ chức tại sa mạc, nơi Camila và Shawn hôn làm lành.