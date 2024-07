Loạt hit phá đảo toàn cầu

Năm 2024 chứng kiến màn đánh chiếm làng nhạc bởi những pop girl biểu tượng. Chỉ mới qua hơn nửa năm, ngôi vị “Album của năm" đã có loạt ứng cử viên nặng ký như Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande, Billie Eilish, Charli xcx,... Giữa “rừng" siêu sao, một cái tên mới vẫn toả sáng, nổi bần bật trên các BXH âm nhạc. Ngôi sao mới không ai khác chính là Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter - nàng Barbie gây bão làng nhạc thời gian qua

Sinh năm 1999, Sabrina Carpenter phát triển đam mê ca hát từ lúc mới 10 tuổi. Sự nghiệp âm nhạc của Sabrina được gia đình hết mực ủng hộ. Bố Carpenter thậm chí còn xây cả một phòng thu âm cho con gái thoả thích theo đuổi đam mê. Như nhiều sao nhí khác, Sabrina có xuất phát điểm thuận lợi khi đóng vai chính trong loạt phim Girl Meets World (2014 - 2017) của Disney Channel.

Sabrina Carpenter nổi tiếng từ nhỏ khi tham gia phim Girl Meets World của Disney Channel.

Đều là Gen Z như Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X,... nhưng hào quang của Sabrina Carpenter đến muộn hơn so với các đồng nghiệp. Trong vòng 4 năm từ 2015 đến 2019, Sabrina phát hành tận 4 album phòng thu, gồm Eyes Wide Open (2015), Evolution (2016), Singular: Act I (2018) và Singular: Act II (2019), nhưng không mấy thành công về mặt thương mại.

Sabrina Carpenter bắt đầu gây dấu ấn từ Nonsense và Feather

Phải đến năm 2022, Sabrina Carpenter mới bắt đầu gây ấn tượng với 2 bản hit Nonsense và Feather. Nằm trong album thứ 5 Emails I Can't Send, hai ca khúc kể trên đã trở thành hiện tượng mạng gây bão TikTok. Thời điểm ấy, Emails I Can't Send cũng là album có thứ hạng cao nhất của Sabrina trên Billboard 200 - #23.

Từ đây, dân tình bắt đầu chú ý đến cô ca sĩ xinh đẹp, có mái tóc vàng như búp bê Barbie. Sabrina Carpenter theo đuổi dòng nhạc pop tươi vui, sôi động, chủ yếu viết về tình yêu.

Giữa tháng 4 năm nay, Sabrina tung single Espresso, lập tức tạo nên cơn sốt mùa hè

Năm 2024 chính là “bước ngoặt" đưa tên tuổi Sabrina Carpenter gây bão toàn cầu. Cô nàng Gen Z toả sáng trở thành hiện tượng pop mới, với hai ca khúc mới toanh “càn quét" làng nhạc. Giữa tháng 4 năm nay, Sabrina tung single Espresso, lập tức tạo nên cơn sốt mùa hè. Bản phối pop mang âm hưởng synth-funk sôi động, hấp dẫn viral dữ dội trên các nền tảng chia sẻ video. Ngoài âm nhạc, Sabrina còn lăng xê thành công xu hướng makeup kiểu “espresso" rần rần giới mộ điệu.

Hit phá đảo mùa hè của Sabrina Carpenter - Espresso

Sabrina Carpenter có bước đi thông minh khi mang bài hát mới lên sân khấu Coachella 2024. Màn trình diễn của Sabrina giúp Espresso tiếp cận được tệp fan nhạc đông đảo, đưa ca khúc thăng hạng hơn trên các BXH. Thậm chí ở thời điểm mới ra mắt, Espresso còn vượt cả “quái vật stream" Taylor Swift, thay thế Fortnight giữ ngôi vương BXH Spotify toàn cầu. Espresso đưa tên tuổi Sabrina tiến vào top 10 Billboard Hot 100, giữ thứ hạng ổn định trong nhiều tuần.

Sabrina Carpenter có bước đi thông minh khi mang Espresso lên sân khấu Coachella 2024

Giữ vững phong độ tạo hit, Sabrina tung thêm single thứ hai mang tên Please Please Please vào đầu tháng 6. Bài hát mang âm hưởng nhạc đồng quê, yatch rock là một bản phối pop đa dạng chất liệu và cực bắt tai. Kết hợp với với sự thể hiện nóng bỏng, lôi cuốn nhưng đáng yêu của Sabrina, Please Please Please khiến người ta không thể ngừng replay.

Sabrina Carpenter - Please Please Please

Cộng hưởng cùng cơn sốt Espresso chưa qua, Sabrina Carpenter chính thức chiếm lĩnh làng nhạc với hai bản hit chễm chệ vị trí #1 - #2 Spotify Toàn cầu. Thời điểm ra mắt Please Please Please, Sabrina Carpenter “đụng độ" Billie Eilish nhưng không hề bị lép vế về mặt thành tích.

Sau hơn 2 tuần phát hành, Please Please Please chính thức mang về hạng 1 Billboard Hot 100 đầu tiên cho Sabrina Carpenter. Ca khúc được khán giả yêu thích, giới chuyên môn đánh giá cao. Sau thành công vang dội với hai bản hit mùa hè, Sabrina thông báo tổ chức chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên, “tẩu tán" vé với tốc độ chóng mặt.

Với hai bản hit gần kề, Sabrina chứng minh âm nhạc của mình có màu sắc riêng, không phải hiện tượng mạng sớm nở chóng tàn

Trong năm nay, Sabrina Carpenter còn dự định sẽ phát hành album tiếp theo. Sabrina Carpenter khẳng định sức hút và vị thế vững chắc sau liên hoàn 4 hit. Nữ ca sĩ chứng minh âm nhạc của mình có màu sắc riêng, không phải “hiện tượng một hit" sớm nở chóng tàn.

Em gái cực thân của Taylor Swift

Thành công đến với Sabrina Carpenter chính là nỗ lực không ngừng nghỉ trong hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc. Bên cạnh tài năng, chăm chỉ kính nghiệp, một yếu tố không nhỏ giúp Sabrina dễ dàng quảng bá âm nhạc đến đông đảo khán giả chính là mối quan hệ thân thiết với Taylor Swift. Từ lâu, Sabrina Carpenter đã nổi tiếng là cô em gái được Taylor cưng chiều nhất. Cô xuất hiện ở nhiều sự kiện, đồng hành cùng đàn chị ở những cột mốc quan trọng.

Sabrina Carpenter là cô em gái được Taylor Swift cưng chiều nhất

Đầu năm 2023, Taylor Swift khởi động tour diễn kỷ lục The Eras Tour. Sabrina Carpenter được “chọn mặt gửi vàng" hát mở màn cho hàng chục Eras Tour trên toàn thế giới. Cùng với sự lan toả của The Eras Tour, fan nhạc chú ý hơn đến cô gái tài năng hát mở màn cho Taylor Swift. Với các ngôi sao trẻ, đây là cơ hội có một không hai để giới thiệu chính mình. Hát mở màn The Eras Tour góp ích không nhỏ trong việc quảng bá âm nhạc của Sabrina.

Sabrina Carpenter là ca sĩ mở màn cho các sân khấu The Eras Tour của Taylor Swift

Bên cạnh đó, ca khúc Please Please Please là sản phẩm hợp tác giữa Sabrina Carpenter với producer “ruột" của Taylor - Jack Antonoff. Dù không tham gia trực tiếp vào quá trình làm nhạc của đàn em, nhưng “vòng tròn quan hệ" mà Taylor tạo ra giúp ích không nhỏ cho Sabrina. Cô nàng Gen Z được thừa hưởng những tài nguyên vô hình không dễ tìm thấy. Tình bạn của Taylor và Sabrina được các fan cực kỳ yêu quý và ngưỡng mộ.