Vừa qua, MXH xôn xao trước video Taylor Swift nhún nhảy, lắc hông trong phần trình diễn You belong with me thuộc The Eras Tour. Không vũ đạo cầu kỳ, Taylor Swift chỉ phiêu theo nhạc, chuyển động cơ thể “quẩy" theo phần beat cao trào của ca khúc. Dù The Eras Tour đã kéo dài đến show thứ 100, Taylor Swift cũng đã vô số lần diễn đi diễn lại You belong with me, thì dân tình vẫn bàn tán rôm rả về sân khấu này của nữ ca sĩ.

Video Taylor Swift nhảy "You belong with me" đang gây tranh cãi

Nhưng lần này, nhiều ý kiến tiêu cực bủa vây “Rắn chúa". Nhiều bài viết thể hiện sự ghét bỏ, chê bai Taylor Swift không có khả năng trình diễn bị đẩy lên xu hướng, trở thành topic cực viral. Antifan “chớp” cơ hội, hạ thấp những sân khấu bùng nổ của The Eras Tour. Không ít ý kiến cho rằng Taylor Swift biểu diễn tầm thường, không có kỹ năng vũ đạo. Đổi lại, vé tour quá cao, không xứng đáng với trải nghiệm thực tế.

Netizen chê Taylor Swift biểu diễn tầm thường, không có kỹ năng vũ đạo

Đoạn video thu hút sự chú ý cực lớn trên X (Twitter) trong những ngày qua. Theo đó, hiện đã có hơn 150 triệu người xem “Taylor Swift nhảy xấu". Đứng trước những chỉ trích “trên trời rơi xuống", fan Taylor Swift bất bình, ra sức bảo vệ thần tượng.

Người hâm mộ phản bác những ý kiến tiêu cực về việc trải nghiệm The Eras Tour không xứng với số tiền bỏ ra. Những người chê bai thường là antifan, không hề bỏ tiền mua vé dự show. Do đó, nhận xét này mang tính phiến diện và không có căn cứ.

Người hâm mộ phản bác những ý kiến tiêu cực về trải nghiệm "The Eras Tour", vẫn yêu thích cách Taylor Swift tận hưởng điệu nhảy của mình

Bên cạnh đó, fan tham gia concert Taylor Swift đều không vì mục đích xem thần tượng nhảy. Khán giả muốn chìm đắm trong không gian âm nhạc, cùng hát, cùng quẩy với Taylor. Thế mạnh của cô ràng “rắn chúa" không phải vũ đạo, do đó fan cũng chưa bao giờ kỳ vọng về khía cạnh này.

Cô nàng chỉ đơn giản là lắc hông theo nhạc, điều đó không đáng bị chỉ trích. Về khả năng làm chủ sân khấu, Taylor Swift vẫn giữ vững phong độ là ngôi sao hàng đầu thế giới, không có gì để bàn cãi.