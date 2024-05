Cuộc chiến mới của làng nhạc: Billie Eilish nói 1 điều ám chỉ đến Taylor Swift, "rắn chúa" lập tức "chơi chiêu" dằn mặt đàn em?

Billie Eilish "ám chỉ" Taylor Swift bán đĩa không bảo vệ môi trường

Vừa qua, Billie Eilish phát hành album phòng thu thứ 3 trong sự nghiệp mang tên Hit Me Hard and Soft. Album nhanh chóng nhận được sự chú ý từ fan nhạc trên toàn thế giới và nhận về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Cùng với việc phát hành album, Billie Eilish trở thành cái tên hot nhất trên MXH. Nhưng hot hơn cả phải kể đến trận "hỗn chiến" hiện đang diễn ra giữa fan Billie Eilish và Taylor Swift.

Billie Eilish phát hành album phòng thu thứ 3 trong sự nghiệp mang tên Hit Me Hard and Soft

Trở ngược về hồi cuối tháng 3, Billie Eilish từng có phát ngôn làm "chao đảo" cả thị trường âm nhạc. Đây cũng là nguyên do làm dấy lên xích mích giữa hai cộng đồng fan đình đám nhất hiện tại. Cụ thể, giọng ca Happier Than Ever "đụng chạm" cả nền công nghiệp âm nhạc, công khai chỉ trích vấn nạn ra nhiều version album vinyl. Trong bài phỏng vấn với Billboard, Billie Eilish bộc bạch muốn giảm thiểu sự tác động của cá nhân đến môi trường, thông qua việc phát hành các vật phẩm âm nhạc bằng chất liệu có thể tái chế.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 2001 bày tỏ sự khó chịu, chỉ trích các tên tuổi lớn ra nhiều album nhựa chỉ để "bào tiền fan" và nâng cao thành tích

Nữ ca sĩ còn khẳng định vấn nạn này ảnh hưởng đến môi trường và biến đổi khí hậu. "Tôi thực sự khó chịu khi chỉ một người nỗ lực để hướng đến sự bền vững. Một số nghệ sĩ lớn tạo ra 40 phiên bản vinyl khác nhau để khiến fan mua nhiều hơn. Điều đó thật lãng phí... Chúng ta mắc kẹt ở thời điểm mà người ta quan tâm đến những con số, kiếm tiền và hám thành tích, ảnh hưởng đến môi trường."



Năm 2023, Taylor Swift là nghệ sĩ người Mỹ đứng đầu doanh thu bán đĩa theo thống kê của IFPI

Do đó, Taylor bị cư dân mạng réo tên nhiều nhất làm các Swifties "mích lòng". Tuy chỉ trích việc phát hành nhiều phiên bản album, nhưng chính Billie Eilish cũng ra mắt đến tận 15 version cho Happier Than Ever. Với album mới nhất - Hit Me Hard and Soft, nữ ca sĩ Gen Z cũng ra 8 tận biến thể vinyl với chất liệu có thể tái chế. Vì điều này, fan Taylor chỉ trích Billie "tiêu chuẩn kép", chỉ biết nói suông.

Taylor Swift bị tố chèn ép đàn em

Sự vụ album vinyl chưa qua, Taylor Swift đã "đánh chiếm" làng nhạc với album mới nhất - The Tortured Poets Department vào cuối tháng 4. Cô khẳng định danh xưng "music industry" bằng càng phủ sóng toàn bộ BXH âm nhạc, phá hết mọi kỷ lục về streaming hiện có. Nhưng tham vọng không dừng lại ở đó, nhiều người chỉ ra Taylor Swift muốn giữ thế "độc tôn", vì vậy không ngại chiêu trò cản bước đồng nghiệp.

Taylor Swift "đánh chiếm" làng nhạc với album mới nhất - The Tortured Poets Department vào cuối tháng 4

Billie Eilish tung album Hit Me Hard and Soft vào ngày 17/5, cùng ngày Taylor Swift ra mắt 3 phiên bản digital cho album The Tortured Poets Department. Trên nền tảng Twitter, các fan nhạc đồn đoán Taylor Swift cố tình ra nhạc để ngăn cản Billie Eilish tiến đến hạng #1. Trang tin HITDDS còn cho biết Taylor Swift thực sự muốn "chặn" Billie Eilish khỏi vị trí #1. Đồng thời dẫn lời một thành viên của team Billie Eilish nói rằng "Billie thực sự không quan tâm về vị trí của mình trên các bảng xếp hạng".

Billie Eilish tung album Hit Me Hard and Soft vào ngày 17/5

Taylor Swift ra mắt 3 phiên bản digital cho album The Tortured Poets Department, nhiều người đồn đoán "rắn chúa" muốn chặn #1 của đàn em

Nhiều fan Billie chỉ ra đây không phải lần đầu Taylor Swift có động thái chèn ép đồng nghiệp. Loạt bài đăng "đào" lại việc Taylor Swift trở lại Spotify đúng lúc Katy Perry ra album mới, đăng nhạc lúc SZA comeback hòng cướp spotlight đồng nghiệp.

Billie Eilish mời Damon Albarn - người chỉ trích Taylor Swift lên diễn cùng tại Coachella

Các Swifties phản pháo các cáo buộc của fan Billie. Lập luận đưa ra cho rằng thứ 6 là ngày tính điểm bảng xếp hạng nên Taylor Swift phát hành phiên bản mới là hợp lý để dễ tranh hạng. Billie Eilish còn bị fan Taylor "đào" lại quá khứ mời Damon Albarn lên sân khấu Coachella. Damon Albarn trước đó từng chỉ trích Taylor Swift không biết viết nhạc. Anh trai Finneas O'Connell của Billie Eilish cũng từng đùa vui rằng "Taylor sẽ kiện chúng mình". Hiện những bài đăng "chiến nhau" vẫn liên tục được chia sẻ trên nền tảng Twitter.

Cuộc cạnh tranh giữa hai "gà chiến" cùng hãng đĩa

Đường đua âm nhạc năm 2024 thực sự khốc liệt khi loạt nghệ sĩ lớn ra album chất lượng. Việc Billie Eilish gây ấn tượng với Hit Me Hard and Soft "đe doạ" Taylor Swift tiến đến loạt giải thưởng cuối năm. Minh chứng là chỉ sau vài giờ lên sóng, Billie Eilish đã phá kỷ lục của Taylor. Hit Me Hard and Soft nhận về 95 điểm từ Metacritic, trở thành album có số điểm cao nhất năm 2024. Kỷ lục này trước đó thuộc về The Tortured Poets Department với 93 điểm.

Hit Me Hard and Soft nhận về 95 điểm từ Metacritic, phá kỷ lục của Taylor Swift

Về chất lượng album, truyền thông nhận định 10 tracks nhạc của Billie Eilish hiệu quả hơn Taylor Swift. Sau trải nghiệm album 31 tracks của TTPD: The Anthology, không ít người cảm thấy "ngợp" với việc dành gần 3 giờ đồng hồ để nghe xuyên suốt 1 album. Các chuyên trang âm nhạc đánh giá Billie Eilish có sự tính toán hợp lý và hiệu quả, để câu chuyện vẫn được kể hoàn chỉnh mà không khiến người nghe... sợ.

Về chất lượng album, truyền thông nhận định 10 tracks nhạc của Billie Eilish hiệu quả hơn Taylor Swift

Rolling Stone dù gắn mác "instant classic" (tác phẩm vượt thời gian) cho The Tortured Poets Department vẫn công khai khen Billie Eilish với album mới là không có bài hát dư thừa. "Trong thời gian qua, cả Beyoncé và Taylor Swift đều ra mắt những dự án khổng lồ: Cowboy Carter với 27 bài hát, phiên bản hoàn chỉnh của The Tortured Poets Department có tới 31 bài. Trong khi các nhà phê bình và một số người hâm mộ đang vật lộn với tình trạng quá tải nội dung, một xu hướng hoàn toàn trái ngược khác đang hình thành...

Khán giả có thể dễ dàng nghe ba album của họ với thời lượng của album The Tortured Poets Department... Nghệ sĩ phải thực sự nỗ lực để giữ được tính nhất quán trong sáng tạo mà vẫn chọn được những bài hát hay nhất trong album. Như người ta vẫn nói: Tất cả đều xuất sắc, không có bài hát dư thừa."

Rolling Stone công khai khen Billie Eilish với album mới là không có bài hát dư thừa

Ở tuổi 22, Billie Eilish có trong tay 9 tượng vàng Grammy, thắng cả giải Oscar và đang trở thành ngôi sao lớn nhất thế hệ. Với sự thể hiện trong Hit Me Hard and Soft, nhiều fan nhạc dự đoán Billie Eilish hoàn toàn có khả năng thắng Album of the Year năm nay.

Taylor Swift có nguy cơ mất Album of the Year

... vào tay Billie Eilish

Taylor Swift và Billie Eilish là hai "gà chiến" cùng phát hành dưới trướng hãng đĩa lớn nhất thế giới Universal Music Group. Việc ra album cùng thời điểm, fan hai nhà giành nhau từng thứ hạng, kỷ lục một khiến cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt.



Cuộc cạnh tranh giữa hai "gà chiến" cùng hãng đĩa gay cấn hơn bao giờ hết





