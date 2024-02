Kết quả Grammy 2024: Taylor Swift và Miley Cyrus đại thắng Big Four, Billie Eilish là chủ nhân "Ca khúc của năm"

Giải Grammy lần thứ 66 đã khép lại vào sáng 5/2 (theo giờ Việt Nam) đánh dấu một năm sôi nổi của làng nhạc thế giới. Taylor Swift và Miley Cyrus chính là 2 cái tên "chiếm spotlight" rực rỡ của lễ trao giải năm nay: một nữ nghệ sĩ tiếp tục củng cố danh hiệu "ngành công nghiệp âm nhạc", một nữ nghệ sĩ lần đầu hưởng trái ngọt sau hơn 10 năm hoạt động. Phoebe Bridgers là cái tên nhận được nhiều giải thưởng nhất trong tối nay (4 giải) trong khi SZA là cái tên nhận nhiều đề cử nhất (9 đề cử).

Taylor Swift chính là chủ nhân của hạng mục quan trọng nhất trong số các hạng mục quan trọng Big Four - Album of The Year (Album của năm). Với Midnights, Taylor Swift đã xuất sắc trở thành chủ nhân của giải thưởng Album of The Year. Bên cạnh đó, album Midnights cũng giành thêm 1 chiến thắng tại hạng mục Best Pop Vocal Album (Album giọng Pop xuất sắc nhất). Trong giây phút lên nhận giải, Taylor Swift như một "đại minh tinh" của Hollywood đầy vinh quang, cô cũng thông báo tin chấn động về việc ra mắt album phòng thu tiếp theo. Cụ thể, album The Tortued Poet Department được ấn định ra mắt vào ngày 19/4 sắp tới.

Taylor Swift thắng giải Best Pop Vocal Album

Taylor Swift là chủ nhân của "Album của năm"

Với Miley Cyrus, đây là một kì Grammy cực kì đáng nhớ khi suốt hơn 10 năm sự nghiệp, cô cuối cùng đã nhận được chiếc cúp danh giá này lần đầu tiên. Cụ thể, bản hit toàn cầu Flowers đã xuất sắc mang về cho Miley Cyrus 1 giải Big Four quan trọng cho Record of The Year (Bản ghi âm của năm). Flowers cũng tiếp tục mang vinh quang cho Miley Cyrus khi tiếp tục giành chiến thắng ở hạng mục Best Pop Solo Performance (Màn trình diễn Pop đơn ca xuất sắc nhất).

Miley thắng giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp

Miley Cyrus là chủ nhân của "Bản ghi âm của năm".

Hiện tượng Gen Z - Billie Eilish - cũng xuất sắc góp mặt ở 1 hạng mục Big Four. Cụ thể, ca khúc What Was I Made For? của Billie Eilish đã giành chiến thắng ở hạng mục Song of The Year (Ca khúc của năm). Trong năm nay, hạng mục Big Four đều chia đều cho 4 nữ nghệ sĩ: Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish và Victoria Monet (Best New Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất).

Billie Eilish chiến thắng "Ca khúc của năm".