"Jungkook thắng Grammy" bất ngờ được nhắc đến rầm rộ trên MXH, phải chăng là sự thật?

Rạng sáng ngày 5/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 66 đã được diễn ra với sự tham gia của dàn sao đình đám thế giới như Miley Cyrus, Dua Lipa, Billie Eilish, SZA, Zayn Malik...

Tính đến thời điểm hiện tại, một số giải thưởng đã được trao và khiến MXH xôn xao. Đáng chú ý, dòng tag "Jungkook Grammy Winner (Jungkook thắng Grammy)" bất ngờ được các fan tạo trend rầm rộ. Phải chăng em út nhà BTS đã thay các anh đạt được vinh dự to lớn này?

Dòng tag được nhắc đến rầm rộ

Tuy nhiên, sự thật thì đúng là Jungkook cũng được nhắc đến ở Grammy nhưng không phải với tư cách là người chiến thắng giải thưởng. Người nhận giải là nhạc sĩ Theron Thomas - người sáng tác nên loạt ca khúc đình đám như All my life, Been thinking, How we roll, Told ya... và trong đó có cả Seven của Jungkook & Latto. Theron được trao tặng danh hiệu Songwriter of the Year, Non-Classical (Nhạc sĩ của năm, không phải nhạc cổ điển) .

Theron Thomas mới là người chiến thắng

Trong số các ca khúc mang lại chiến thắng cho anh có cả Seven của Jungkook

Như vậy, dù chưa có cơ hội thắng Grammy nhưng việc được làm việc chung với 1 nhạc sĩ tài năng có ca khúc thắng giải cũng khiến fan của Jungkook nói riêng và BTS nói chung cảm thấy tự hào và có quyền hi vọng vào một tương lai tốt đẹp không xa!