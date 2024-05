Những màn dàn dựng mới đầy "bất ổn" của Taylor Swift: Hoá thân thành "robot sập nguồn", vừa hát vừa rượt đuổi với đĩa bay

Rạng sáng 10/5 (giờ Việt Nam), Taylor Swift - "trâu nước Mỹ" trở lại The Eras Tour chặng thứ 4, bắt đầu tại Paris, Pháp rồi tiếp tục tung hoành khắp châu Âu. Sau khi ra mắt album The Tortured Poets Department vào ngày 19/4 vừa qua, cô nàng được cho là sẽ đem loạt ca khúc từ album lên trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu của The Eras Tour.

Và đúng như dự đoán, Taylor Swift đã thực sự mang lên sân khấu 7 ca khúc trên tổng số 31 bài từ album, theo thứ tự gồm: But Daddy I Love Him, So High School, Who's Afraid of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight, The Smallest Man Who Ever Lived, I Can Do It with a Broken Heart.

Taylor Swift mang The Tortured Poets Department đến The Eras Tour

Là phần được mong chờ nhất show diễn, cô nàng tạo ra một thế giới riêng cho The Tortured Poets Department với trang phục mang tông trắng chủ đạo, chiếc giường "bệnh nhân tâm thần" với kí hiệu TTPD, hay chiếc đĩa bay cực huyền ảo,... Tuy nhiên tâm điểm của “kỉ nguyên” này lại đổ dồn vào những màn “tấu hài” của nữ ca sĩ, tiêu biểu nhất là màn “sập nguồn” ngất xỉu được fan gọi là “robot” Taylor Swift cũng có ngày hết pin.



Taylor Swift "trợn trắng mắt" khi được hai vũ công khiêng về

Dàn dựng cùng trang phục mới hoành tráng khiến fan mê mẩn

Cô nàng đứng trên một chiếc bục di chuyển khắp sân khấu, thể hiện ca khúc Who's Afraid of Little Old Me? với những màn hất tóc “cộp mác” Taylor Swift cực kỳ máu lửa. Taylor biểu diễn với khí thế hùng hồn như nội dung của ca khúc, bày tỏ sự tức giận và cay đắng về cách xã hội đối xử với những nghệ sĩ thực thụ.



Màn thay đồ "cồng kềnh" được fan so sánh như tiết mục "sạc pin" cho "Robot Taylor Swift"

Tuy vậy, khi đến ca khúc I Can Do It With a Broken Heart, nữ ca sĩ nằm gục trên sân khấu trong khi vũ công di chuyển vào bên trong. Hai nam vũ công đóng vest xuất hiện, khiêng Taylor Swift lên chiếc ghế nằm giữa sân khấu. Mặc cho nỗ lực chỉnh đốn lại dáng ngồi, Taylor vẫn mệt mỏi ngồi gục xuống.

Cảnh tượng ý nghĩa của cô nàng trong video cho I Can Do It With a Broken Heart

Các fan còn đùa rằng qua hơn một năm trời chạy show, “robot” Taylor Swift đã chính thức “sập nguồn”. Thực tế, đây cũng chính là nội dung của ca khúc tiếp theo, khi cô nàng có mệt mỏi rã rời, đối mặt với những chuyện không vui, nhưng khi âm nhạc vang lên, Taylor Swift sẽ tiếp tục ca hát và trình diễn.



Sân khấu Down Bad với chiếc đĩa bay gây bão của Taylor Swift

Netizen cũng cũng trêu đùa chiếc giường biết di chuyển của cô trông không khác gì một chiếc máy hút bụi tự động, đi xung quanh sân khấu để dọn vệ sinh với Taylor Swift ở phía trên. Các fan “lầy lội” còn tung “thuyết âm mưu” rằng Taylor Swift ngầm xác nhận rằng mình là người ngoài hành tinh với ánh đèn được chiếu thẳng từ chiếc đĩa bay dõi theo cô nàng trên sân khấu.



Toàn cảnh chiếc "máy hút bụi" cùng "đĩa bay" đến "sạc pin" cho Taylor Swift

Với loạt màn tấu hề hài hước của nữ ca sĩ, nhiều khán giả khác lại đùa rằng đó là cách người ngoài hành tinh “sạc pin không dây” cho robot Taylor Swift.

Còn ai chưa sợ những nhà thơ của Taylor Swift nữa...?

Ngoài ra, Swifties (tên gọi của fan Taylor Swift) cũng nổi da gà với loạt thay đổi về những đoạn video intro. Trong đó, hình ảnh hiệu ứng của Taylor Swift sau khi kết thúc ca khúc Who's Afraid of Little Old Me?, gương mặt với màu trắng đen của cô nàng trên màn hình hiện lên một đôi mắt trắng bệch cũng khiến fan một phen “lạnh gáy”.

Taylor Swift phiên bản "Little Old Me" khiến fan "lạnh gáy"

Danh hiệu “Con trâu nước Mỹ” được các fan hài hước dành tặng cho nữ ca sĩ, vốn chỉ sự làm việc chăm chỉ, cật lực đến phi thường của Taylor Swift thời gian qua khi vừa đi tour khắp thế giới, vừa thực hiện album 31 ca khúc, vừa làm đạo diễn phim điện ảnh, đóng MV, thu âm các album cũ,.... Mà vẫn có thời gian để viết nhạc mới, đi chơi với người yêu. Với việc "đánh úp" gần như thêm 1 album hoàn toàn mới toanh, biệt danh này có lẽ sẽ còn tiếp tục dài dài.