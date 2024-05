Jennifer Lopez cầu cứu Taylor Swift

Theo Daily Mail, sau khi đổi tên tour diễn toàn nước Mỹ từ This is me... Now sang This is me... Live The Greatest Hits để đổi vận, tình hình bán vé của Jennifer Lopez cho chuyến lưu diễn sắp tới vẫn không khả quan.

Chỉ còn vài tuần đến ngày biểu diễn quảng bá cho album phòng thu thứ 9, Jennifer Lopez đối mặt tình trạng ế vé nặng. Bản đồ chỗ ngồi chính thức trên Ticketmaster cho thấy còn nhiều ghế trống , có nơi hơn 50%.

Tình trạng bán vé ở các điểm diễn Denver, Colorado và Tulsa, Oklahoma bị cho là "đặc biệt tệ" vì còn quá nhiều hàng ghế trống. Daily Mail cho rằng Jennifer Lopez nhiều khả năng thua lỗ.

Nhiều điểm diễn của This Is Me… Live The Greatest Hits chưa bán được 50% vé (trong ảnh là sơ đồ vé ngồi tại Oklahoma, phần màu xanh thể hiện còn chỗ).

Tình trạng ở những nơi sầm uất hơn như Trung tâm Kaseya ở Miami vào ngày 28-29/6, đêm diễn tại Madison Square Garden, New York ngày 16-17/8 cũng không khả quan hơn.

Phần lớn vé chỉ bán được đêm đầu, chỗ trống ở đêm diễn thứ hai còn nhiều, nhất là ở điểm diễn New York (17/8). Phe cò vé cũng chỉ rao bán lại vé đêm khai mạc tại Orlando, Florida ngày 26/6.

Hiện, concert của Jennifer Lopez chỉ cháy vé ở một số điểm diễn như Newark, New Jersey (Mỹ), Toronto, Montreal (Canada) vào tháng 8. Giá bán vé live show của Jennifer Lopez dao động 651-4.198 USD/vé.

Hồi tháng 3, Jennifer Lopez lặng lẽ hủy bảy đêm diễn trên khắp nước Mỹ gồm Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans và Houston (từ 20-31/8) vì ế vé.

Jennifer Lopez có thể thua lỗ vì ế vé.

Sau khi hủy diễn, cô đổi tên chuyến lưu diễn thành This Is Me… Live The Greatest Hits. Theo Billboard, đây là cách thu hút khán giả tập trung vào toàn bộ sự nghiệp của cô, thay vì dự định ban đầu là album mới phát hành sau 10 năm.

"Quyết định này lấy cảm hứng từ Taylor Swift và Madonna, hai ngôi sao có chuyến lưu diễn thành công trong năm qua. Jennifer thay đổi như cách để cầu cứu, học theo Taylor Swift. Cô ấy đã thấy Swift làm tốt thế nào với The Eras Tour - chuyến lưu diễn đưa người hâm mộ đi qua hành trình sự nghiệp âm nhạc", nguồn tin nói với Daily Mail.

Daily Mail cho rằng không quá ngạc nhiên khi Lopez cầu cứu Taylor Swift, ngôi sao đang giữ kỷ lục Nữ ca sĩ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời (hơn 1 tỷ USD).

Lý giải việc show diễn của Jennifer Lopez ế vé, chuyên gia thương hiệu Hayley Knight nói ngoài việc PR kém hiệu quả còn là vấn đề sự trung thành của fan.

"Không giống Taylor Swift, Madonna, Britney Spears hay Beyoncé, J.Lo không có lượng fan trung thành lớn. Có thể khán giả biết và nghe nhạc của cô ấy nhưng không đủ sức kéo chân họ mua vé xem show", chuyên gia nói.

This Is Me… Live The Greatest Hits đánh dấu sự trở lại của Lopez sau 5 năm, kể từ chuyến lưu diễn năm 2019 thu về hơn 50 triệu USD. Trước đó, album trở lại của J.Lo không tạo nhiều ấn tượng cho khán giả. Album ra mắt ở vị trí 38 trên Billboard 200, khiến cô lần đầu trượt khỏi top 20 của bảng xếp hạng âm nhạc.