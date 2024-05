Sáng 30/4 (giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc nằm trong top đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhất, phá kỷ lục mà chính cô từng thiết lập trước đó với 14 vị trí dẫn đầu. Dẫn đầu BXH Hot 100 hiện tại là Fortnight, ca khúc hợp tác cùng Post Malone nằm trong album mới nhất - The Tortured Poets Department cũng đang giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200.

14 vị trí liên tiếp thuộc về Taylor Swift

Các ca khúc nằm trong album mới của Taylor Swift trải dài từ vị trí từ 1 đến 14 trên Hot 100, viết lại lịch sử mà cô đã từng tạo nên trên bảng xếp hạng tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2022 khi cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên lọt vào toàn bộ top 10 chỉ trong một tuần.

Năm 2022, Taylor Swift từng là nghệ sĩ duy nhất thống trị toàn bộ top 10 của BXH Hot 100 với các bài hát trong album Midnights, dẫn đầu là đĩa đơn Anti-Hero - một trong những ca khúc trụ hạng bền vững nhất 2022 và được đề cử tại Grammy 2023 với hạng mục "Ca khúc của năm".

Nữ ca sĩ từng lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" với album Midnights vào năm 2022

Trong số những thành tích mới nhất trên bảng xếp hạng của Swift, Fortnight trở thành quán quân Hot 100 thứ 12 của cô, giúp nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ đứng thứ 6 sở hữu nhiều ca khúc quán quân nhất lịch sử bảng xếp hạng. Taylor Swift cũng nâng số lượng top 10 trong sự nghiệp của mình từ 49 lên 59, đứng đầu các nữ nghệ sĩ.

MV Fortnight "gây bão" của Taylor Swift

Giọng ca Cruel Summer cũng đang sở hữu 32 bài hát nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng Top 100, bao gồm tổng 31 bài hát trong album The Tortured Poets Department: The Anthology và siêu hit mùa hè Cruel Summer - ca khúc được phát hành từ năm 2019. Nữ ca sĩ vì thế nghiễm nhiên trở thành nữ nghệ sĩ có số lượng bài hát xuất hiện trên bảng xếp hạng nhiều nhất tại một thời điểm.

Album đôi The Tortured Poets Department: The Anthology với 31 ca khúc

Fortnight là bài hát Quán quân thứ 1.170 trong lịch sử 65 năm của Hot 100, thu về 76.2 triệu lượt phát nhạc trực tuyến cùng 31.1 triệu lượt nghe trên đài, bán được 19.000 bản tại Hoa Kỳ từ ngày 19 đến 25 tháng 4.

Ca khúc cũng vươn lên trở thành bài hát Quán quân thứ 9 của Taylor Swift trên bảng xếp hạng Streaming, đứng đầu các nghệ sĩ nữ và chỉ đứng thứ hai sau Drake với 20 bài hát. Nữ ca sĩ đồng thời kéo dài kỷ lục Quán quân thứ 29 của cô trên bảng xếp hạng Doanh số Nhạc số. Trên bảng xếp hạng Radio, Fortnight ra mắt ở vị trí thứ 14 - cao thứ hai sau Anti-Hero debut vị trí thứ 13.

Taylor Swift tình tứ cùng Post Malone trong MV Fortnight

Màn ra mắt của Fortnight với 76.2 triệu lượt phát trực tuyến đánh dấu tổng số lượt nghe cao nhất trong một tuần kể từ khi Youtube thay đổi chính sách, xoá các video có chứa nhạc do người dùng tự đăng từ năm 2020. Fortnight vượt qua con số 76.1 triệu mà Driver License của Olivia Rodrigo đã thu về trước đó.

Taylor Swift vượt qua Whitney Houston, Madonna và The Supremes, trở thành nghệ sĩ xếp thứ sáu sở hữu nhiều ca khúc Quán quân nhất BXH Top 100. Trong số các nghệ sĩ nữ, Taylor cũng chỉ đứng sau Mariah Carey (19 ca khúc Quán quân) và Rihanna (13 ca khúc Quán quân).

Taylor Swift thân thiết với Florence Welch trong quá trình sản xuất cho album mới

Trước đây, nếu Lana Del Rey đã "hợp sức" giúp Taylor Swift chiếm lĩnh top 10 của Hot 100 cùng ca khúc đứng vị trí thứ 4 Snow on the Beach, thì Post Malone và Florence + The Machine cũng giúp nữ ca sĩ gặt hái thêm thành tích cho album The Tortured Poets Department. Đĩa đơn mở đường Fortnight đã giúp Post Malone lần thứ năm có một ca khúc Quán quân trên Hot 100, và cũng là lần đầu tiên ra mắt ở vị trí số 1 của nam ca sĩ. Trong khi đó, Florence + The Machine lần đầu tiên lọt vào top 10 của Hot 100 với ca khúc Florida!!! ở vị trí thứ 8.

Taylor Swift cùng con số 13 huyền thoại trước thềm ra mắt Speak Now (Taylor's Version)

Dù lọt tới 14 vị trí trong top đầu của BXH, fan lại "khóc thét" vì muốn là con số 13 đặc biệt của nữ ca sĩ. Ngược lại với quan niệm cho rằng con số 13 mang lại xui xẻo, Taylor Swift cực kỳ kết số 13, thậm chí cả nữ ca sĩ và người hâm mộ đều "ám ảnh" với loạt hint về con số này. Từng giải thích trong một bài phỏng vấn, Taylor Swift cho biết cô sinh ngày 13/12/1989, thậm chí ngày sinh của cô còn rơi vào thứ 6 ngày 13.

Vị trí của 31 ca khúc nằm trong album mới The Tortured Poets Department: The Anthology trên BXH Spotify Quốc tế

Album đầu tiên của cô đạt vị trí vàng chỉ sau 13 tuần. Ngoài ra, bài hát đầu tiên của cô từng đứng vị trí số 1, có phần giới thiệu dài 13 giây. Mỗi lần cô đến dự tại buổi trao giải thưởng, cô đều ngồi ở hàng thứ 13 hoặc hàng M (chữ cái thứ 13). Trong album mới The Tortured Poets Department: The Anthology, 31 ca khúc cũng là con số 13 đảo ngược.