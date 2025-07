Gặp gỡ Hà Nhi

Hà Nhi - cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt là một trong những giọng ca hiếm hoi đủ sức đi đường dài bằng giọng hát. Xuất thân từ Vietnam Idol 2015, cô gái Nghệ An từng loay hoay. Không bỏ cuộc, Hà Nhi chọn đi con đường chậm rãi nhưng vững chắc. Cô định hình bản thân với ballad, một giọng ca màu sắc riêng: sâu lắng, trưởng thành, nhưng vẫn đầy bản năng và cảm xúc. Những nỗ lực của Hà Nhi dần được ghi nhận qua các sân khấu lớn nhỏ, những bản live “đốn tim” khán giả, và mới đây nhất, Hà Nhi quay trở lại cùng Sau Ngần Ấy Năm, mở đường cho album kỷ niệm 10 năm sự nghiệp. Bài hát đạt Top 1 Trending YouTube Việt Nam ngay trong thời điểm nhạc Việt sắp bước vào “trận chiến” của các Em Xinh Say Hi.

Giữa lúc các nghệ sĩ nữ thử sức với truyền hình thực tế, Hà Nhi chọn lối đi riêng. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện thân mật cùng Hà Nhi, nghe cô chia sẻ về sự nghiệp, quan điểm làm nghề, chuyện tình cảm và cả lý do vì sao giữa lúc các chương trình truyền hình thực tế nở rộ, Hà Nhi vẫn từ chối những sân chơi như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hay Em Xinh Say Hi. Một Hà Nhi rất thật, rất gần, hài hước nhưng cũng nhiều khía cạnh sâu sắc hơn những gì khán giả vẫn thường thấy.

Xin chào Hà Nhi, trở lại với ca khúc Sau Ngần Ấy Năm, nhận được phản ứng tích cực từ khán giả và có luôn cả Top 1 Trending, cảm nhận của bạn như thế nào?

Được Top 1 Trending là một trong những khao khát của người nghệ sĩ khi thực hiện một dự án âm nhạc. Tôi nghĩ đây là một sự may mắn mà tổ nghề đãi, vì đây là bài hát thứ ba của tôi đạt được vị trí này. Đây là dấu hiệu cho thấy tổ nghề đang nói với tôi rằng “Hãy tiến về phía trước”. Khi có một sản phẩm lên Top 1 Trending, khán giả sẽ tập trung và ưu tiên dõi theo. Có rất nhiều khán giả đang trông đợi sản phẩm âm nhạc của tôi, và đó cũng là động lực để tôi cùng ekip phấn đấu.

Không hoàn toàn nhưng cũng phải công nhận top 1 trending phần nào cho thấy sức lan tỏa của bài hát tại thời điểm phát hành. Trong quá trình sản xuất, bạn và đội ngũ có công thức nào hay cách nào để biết rằng khán giả sẽ thích không?

Không có công thức vàng cho mọi bài toán. Tôi nghĩ cách duy nhất là trải nghiệm, thất bại, vấp ngã và đứng dậy, không bỏ cuộc. Đây là một dự án rất đồng lòng của ekip. Trong thời gian sản xuất, khán giả chưa được nghe bài hát, nhưng tôi và ekip đã nghe hàng nghìn lần mà vẫn luôn giữ được cảm xúc chân thành.

Dự án này thực hiện khá gấp, tưởng chừng không thành, nhưng cuối cùng lại trở thành một sản phẩm như được sắp đặt bởi định mệnh và những cuộc gặp gỡ. Ekip, đạo diễn tất cả đều xem đây là sản phẩm tinh thần chung, không phải chỉ là một công việc. Đó là lý do tôi gọi đây là "dự án đồng lòng".

Nghệ sĩ nào cũng mong bài hát của mình lên top trending, nhưng đó chỉ là một trong nhiều thước đo của một dự án thành công. Một dự án thật sự thành công là khi tất cả các thành viên đều xem đó là kỷ niệm tự hào. Tôi tin rằng vẫn có những khán giả thầm lặng, không cày view, không comment, nhưng họ đến đêm nhạc, hát theo và hiện diện, đó cũng là một thước đo quan trọng cho sự thành công.

Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ Gen Z tự viết nhạc và làm album. Tại buổi họp báo trước, Hà Nhi có hé lộ Sau Ngần Ấy Năm sẽ là ca khúc mở đường cho album sắp tới. Hà Nhi thấy sự khác biệt giữa cách mình làm và các bạn ấy như thế nào?

Tôi sẽ không hé lộ quá nhiều. Sau Ngày Ấy Năm đến với tôi vào lúc đang chuẩn bị quay một bài khác. Khi bài hát này xuất hiện, tôi đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch và chọn nó làm ca khúc chủ đề cho album.

Quyết định này kéo theo nhiều thay đổi trong hướng đi của album. Tôi đang rất hồi hộp về những gì mình sẽ thực hiện. Nhưng chắc chắn sẽ có một “chất liệu bạn gái” trong album này, không còn chỉ buồn và thất tình, mà sẽ là một hình ảnh tự tin, kiêu hãnh, vẫn có tri thức, vẫn yêu và vẫn say đắm. Trên sân khấu, mọi người có thể thấy một người con gái trưởng thành, nhưng ngoài đời thì tôi rất khác. Album này cũng vậy, sẽ có nhiều mặt, nhiều góc nhìn về con người tôi được thể hiện. Nhưng tôi không thể bật mí nhiều hơn, vì bật mí thì sẽ không còn bí mật. Hy vọng sự tò mò sẽ khiến khán giả mong chờ được lắng nghe.

Tôi quan sát rất nhiều bạn trẻ làm nhạc trong thời gian gần đây và rất khâm phục họ. Đây có lẽ là năm đầu tiên tôi thử nghiệm làm album của riêng mình. Trước giờ, tôi chỉ ra mắt single hoặc EP, nên năm nay sẽ là một thử thách “nặng đô” với album Sau Ngần Ấy Năm, bao gồm nhiều bài hát.

Mỗi nghệ sĩ sẽ có cách làm album khác nhau, và tôi cũng sẽ đi theo bản năng rất nhiều. Album là sản phẩm thể hiện rõ cái tôi âm nhạc hơn bất kỳ single nào. Vì vậy, tôi sẽ giữ lại sự bất ngờ để khi phát hành, khán giả có thể cảm nhận được giá trị đáng mong đợi.

Trong quá trình làm nghề, bạn đã bao giờ bỏ lỡ một ca khúc rồi sau đó nó lại trở thành hit của người khác chưa? Trong kho nhạc của bạn, có thể bật mí ca khúc nào là đắt nhất không?

Rồi chứ. Điển hình là bài Tội Cho Em. Bài hát này tôi được nhạc sĩ gửi cho từ rất lâu, nhưng bị trôi tin nhắn. Sau này, tôi tình cờ thấy bài hát xuất hiện trên TikTok, cảm thấy rất ấn tượng và tìm hiểu xem nhạc sĩ là ai. Tôi mới ngỡ ra đó là bạn mình, đã từng gửi bài hát nhưng tôi lại không chọn đúng bài đó.

Thật ra, đó chỉ là do dòng đời tấp nập nên mình lỡ mất nhau, chứ tôi không hề muốn bỏ lỡ. Sau này, khi xin hát lại Tội Cho Em, thì may mắn là bài lại lọt top 1 trending. Tôi nghĩ không chỉ có mình đi tìm bài hát, mà bài hát cũng sẽ đi tìm mình. Có những ca khúc phải đi một vòng rất dài mới đến được với tôi. Và tôi nhận ra rằng, đôi khi dù mình rất muốn, cũng cần chờ cái “duyên” đủ chín. Một khi ca khúc thực sự thuộc về mình, thì sớm muộn cũng sẽ quay lại với đúng người.

Thật sự tôi có rất nhiều bài hát. Khi tôi ra album, chỉ cần đăng một status là tôi đã nhận được cả nghìn bài, nên nếu hỏi bài nào đắt nhất thì tôi cũng không nhớ chính xác. Với tôi, ca khúc đắt giá nhất là những bài khi tôi bước ra sân khấu, khán giả hát cùng tôi. Những bài đó lan tỏa mạnh mẽ đến mức bản thân tôi không ngờ tới. Tôi nghĩ ballad đã chọn tôi trong suốt 10 năm làm nghề. Từ Từng Cho Nhau, Tội Cho Em, Chưa Quên Người Yêu Cũ, Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc hay Sau Ngần Ấy Năm, đều là những bài dạt dào cảm xúc, hoài niệm, rất phù hợp với tôi. Đó chính là những bài hát đắt giá nhất trong sự nghiệp.

Ballad được xem là công thức an toàn với các ca sĩ có thế mạnh về giọng hát như bạn. Nhưng Vpop hiện nay là sự giao thoa nhiều thể loại, nghệ sĩ trẻ tự sáng tác rất nhiều. Bạn có bao giờ cảm thấy bối rối hoặc FOMO trước dòng chảy xu hướng đó?

Tôi không FOMO. Tôi thích quan sát, làm những gì mình cảm thấy tốt nhất. Nếu FOMO, tôi có thể lạc hướng. Tôi biết ballad là thế mạnh của mình, được khán giả ủng hộ, vậy thì tại sao phải từ bỏ điều mình làm tốt để chạy theo xu hướng? Xu hướng có tính tạm thời, nó thay đổi liên tục.

Tôi nghĩ các bạn trẻ cũng không cảm thấy FOMO khi nghĩ về tôi, nên tôi cũng không FOMO khi nghĩ về họ. Mỗi người có một nét riêng, một thế mạnh riêng. Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, đang làm tốt điều mình chọn, vậy tại sao phải so sánh? Tôi nghĩ quan trọng là hãy dũng cảm và kiên trì với lựa chọn của mình.

Nhiều người nói cát-xê của những ca sĩ ballad thực lực như Hà Nhi rất ổn định. Bạn thấy sao về điều này?

Không có gì ổn định trong cuộc đời này, kinh tế còn đang suy thoái.Câu hỏi này tôi xin nhường cho quản lý trả lời vì lịch trình của tôi thay đổi liên tục, nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát. Tôi chỉ biết khi lên sân khấu phải hát hay, giao lưu với khán giả thân thiết để họ nhớ về mình. Còn chuyện cát-xê thì tôi không rõ, làm ca sĩ phần mềm giỏi thôi, phần cứng người khác lo.

Ở bài hát mới, Hà Nhi hợp tác với LyLy, có kỷ niệm vui nào trong quá trình làm việc cùng nhau không? Thời gian này thì LyLy đang tham gia Em Xinh Say Hi, không biết bạn và Ly có chia sẻ gì đặc biệt?

LyLy là một trong những người em mà tôi đã gắn bó rất lâu, từ những ngày cả hai còn chưa nổi tiếng. Điều làm tôi vui nhất là sau ngần ấy năm, hai chị em vẫn thân thiết, vẫn rủ nhau đi ăn, đi chơi. Tôi rất khâm phục LyLy, người có nhiều bản hit chục triệu, trăm triệu lượt nghe. Sau Ngần Ấy Năm đến với tôi một cách rất tình cờ, không phải là dự án được đặt hàng hay chầu chực. LyLy gửi bài hát này và nghĩ rằng tôi là người thể hiện phù hợp nhất. Sau 10 năm làm nghề, cả hai gặp nhau ở 1 điểm giao, mà phải nói là “điểm mười” chất lượng.

Tôi vẫn luôn theo dõi hành trình của Ly trong Em Xinh Say Hi. Mỗi khi thấy Ly đăng gì là tôi đều chia sẻ lại ngay. Em mình đi thi thì phải ủng hộ chứ, mình là hậu phương mà. Tôi tin là khi thấy tôi chia sẻ như vậy, Ly cũng cảm nhận được mình luôn có một gia đình nhỏ đứng phía sau ủng hộ.

Mọi người cũng biết tham gia chương trình truyền hình thực tế rất áp lực. Với tôi, chỉ riêng việc thực hiện một dự án như Sau Ngần Ấy Năm đã đủ mệt mỏi, thì với Em Xinh, các bạn phải chịu áp lực gấp nhiều lần. Lịch quay liên tục, làm việc cật lực để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Khó nhất là việc hòa nhập và đồng hành cùng tập thể.

Trước đây Hà Nhi từng tham gia một chương trình thực tế rất hot là The Masked Singer. Khi Em Xinh chưa công bố line-up, nhiều người cũng đồn đoán rằng bạn sẽ góp mặt, nhưng cuối cùng lại không thấy. Bạn có từng nhận được lời mời không? Và lý do bạn không tham gia là gì? Khi tham gia chương trình thực tế như Chị Đẹp hay Em Xinh, ca sĩ được thử nghiệm thêm với vũ đạo và trình diễn sân khấu. Bạn có từng nghĩ tới chuyện sẽ thử kết hợp hát và nhảy chưa?

Lý do rất đơn giản. Tôi bị vấn đề về xương khớp, không phải “khớp” theo nghĩa khác đâu mà là sức khỏe thật sự. Sau vài dự án MV hay EP, tôi thường mệt đến mức ảnh hưởng cả ekip. Mà như vậy là chỉ quay một ngày thôi đó, chưa nói tới việc đồng hành với một chương trình yêu cầu thể lực và tinh thần cao như Em Xinh.

Về sức khỏe thì tôi không đảm bảo. Hơn nữa, như tôi từng chia sẻ ở họp báo, nếu đi thi Chị Đẹp, tôi không đẹp bằng các chị. Còn Em Xinh thì tôi không xinh bằng các em. Nên nếu có chương trình nào tên Em Khùng Chị Ha hay Em Lầy Chị Ha thì có thể tôi sẽ suy nghĩ tham gia, vì hợp hơn. Còn với Em Xinh, tôi thấy mình phù hợp quan sát và học hỏi từ xa hơn là xuất hiện trực tiếp.

Tôi là người dễ bị căng thẳng, hay suy nghĩ nhiều. Nếu làm gì đó không đúng kỳ vọng, tôi sẽ bị stress, mất ngủ. Vì vậy, tôi chọn cách tập trung làm tốt một dự án, rồi từ từ tiếp tục, đó là phương án chắc chắn và an toàn hơn với tôi.

Tôi có nhảy, có trình diễn mà. Mọi người chưa xem tiết mục Đừng Kéo Đôi Chân Em Lại tại Love Songs à? (cười) Tôi đã từng thử với các màu nhạc mới rồi, vì nghệ sĩ thì phải thử chứ. Hiện tại, trong các đêm nhạc của tôi cũng có những phần trình diễn rất “ô dề”, mà ô dề thì không thể thiếu nhảy được. Tôi thấy các chị đẹp, các em xinh bây giờ rất đa tài. Họ làm được nhiều thứ. Giống như một khu rừng hoa, mỗi người một màu sắc. Chính điều đó tạo ra cạnh tranh công bằng, khiến khán giả ngày càng nâng gu thưởng thức và giúp âm nhạc Việt phát triển.

Tôi cũng có động lực từ những điều đó để thực hiện dự án của mình. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người có một thế mạnh riêng. Không ai có tất cả, cũng không cần có tất cả. Họ chỉ cần làm tốt điều mình đang theo đuổi, không cần phải so sánh với ai. Vì chính sự so sánh đôi khi tạo ra áp lực tiêu cực. Nhưng nếu biến áp lực thành động lực thì sẽ là điều tốt. Không có con đường nghệ thuật nào là sai, và ai cũng đang góp phần tạo nên nhiều sắc màu cho showbiz.

Nếu trong tương lai muốn kết hợp với một nghệ sĩ trẻ, bạn có nghĩ đến cái tên nào không?

Tự dưng bạn hỏi làm tôi nghĩ tới HIEUTHUHAI. Trong đầu tôi toàn hiện lên trai đẹp thôi. Tôi thích Hiếu vì bạn ấy rất gentleman, rất ga lăng.

Nếu nhạc của bạn có thêm một verse rap thì sẽ thú vị đấy, HIEUTHUHAI rap melody hay đó chứ!

Nghe cũng lạ đúng không? Có thể khi mình đi theo một màu sắc, việc kết hợp với người có phong cách ngược lại sẽ tạo nên sự tương phản thú vị. Tôi sẽ cân nhắc. Hiếu ơi, đợi chị nhé!

Xem show của Hà Nhi, nhiều khán giả rất ấn tượng về cách Hà Nhi khuấy động sân khấu, giao lưu với khán giả. Có khi nào bạn cảm thấy ngoài ca hát mình có thể đi diễn hài?

Hài hước là điều tôi phát hiện ra khá muộn. Trước đây tôi là người hướng nội, có lúc chỉ muốn một mình, không muốn ai bên cạnh, đặc biệt khi làm dự án gặp stress. Tính cách tôi ngoài đời khác nhiều trên sân khấu. Khi được gần gũi khán giả qua The Mask Singer, tôi có thêm tự tin thể hiện những khía cạnh khác của mình, trong đó có sự hài hước. Mọi người gọi đó là “sự không bình thường” trong tính cách của tôi, nhưng tôi xem đó là may mắn. Sự hài hước tạo nên màu sắc cho đêm nhạc, giúp đêm nhạc bớt nặng nề, chữa lành hơn. Nếu không có hài hước mà hát về thất tình đau khổ, lại nói chuyện nghiêm trọng thì rất dễ kiệt sức. Tôi nghĩ hài hước mang lại góc nhìn tích cực hơn với mọi thứ, giúp khán giả cảm thấy thoải mái khi nghe nhạc, và tôi cũng muốn bản thân được thoải mái trên sân khấu.

Còn về việc làm diễn viên hài thì tôi nghĩ không. Tôi từng xem những diễn viên hài nổi tiếng, họ hài rất giỏi, đến mức tôi từng cười lớn suốt 4 tiếng khi xem kịch của họ. Nên tôi nghĩ hài của tôi chỉ là chút chất liệu nhỏ trong âm nhạc thôi, bước qua kịch tôi sẽ bị “nuốt chửng”.

Bạn có hay đọc bình luận trên mạng xã hội? Gặp một bình luận khiếm nhã đến mức làm mình khó chịu, Hà Nhi sẽ làm gì?

Tôi có đọc bình luận trên mạng xã hội, nhưng những bình luận khiếm nhã thì tôi ít thấy, có thể do ekip xoá (cười). Thực tế tôi đọc nhiều comment khen, nhiều hơn bình luận chê hay khiếm nhã. Những bình luận khiếm nhã thì tôi không để ý làm gì. Còn góp ý tôi nhận được rất nhiều. Tôi cũng tự rút kinh nghiệm cho các dự án của mình, có khi tự thấy nếu có thể phân thân tôi sẽ là anti-fan của chính mình, vì tôi rất khắt khe với bản thân, dù làm tốt rồi cũng không bao giờ ghi nhận mà luôn tự tạo áp lực cho chính mình.

Khán giả tò mò về hành trình thay đổi nhan sắc của bạn. Có ý kiến cho rằng bạn can thiệp thẩm mỹ, bạn nghĩ sao?

Tôi có can thiệp thật. Mạng nói gì thì cũng đúng. Tôi can thiệp nhiều, đặc biệt những ngày đi show. Không chỉ tôi mà ekip cũng can thiệp, như make-up Trần Mạnh Cường, hai tiếng đồng hồ với make-up là họ can thiệp rất nhiều từ mắt, mũi, miệng để tôi có thể đứng trên sân khấu. Tôi thừa nhận mình can thiệp rất nhiều (cười).

Khi hát ballad suy tình, Hà Nhi lấy cảm xúc từ đâu? Có phải từ trạng thái tình cảm của chính mình?

Tôi từng yêu, từng đau khổ, từng thất tình, từng bị phản bội. Tôi có chất liệu để hát nhưng không giữ lâu trong đầu. Buồn thì truyền tải qua âm nhạc, vui thì lan tỏa ra cho đồng đội, ekip, bạn bè và khán giả. Cái gì vui thì mình lây nhiễm cho nhau mới tốt. Hiện tại thì tôi đang rất hạnh phúc, có nhiều tình yêu. Nếu nói về tình yêu thì có thể kể đến 3 giờ sáng, nhưng xin phép dừng ở đây (cười).

Cám ơn Hà Nhi về cuộc trò chuyện.