Taylor Swift tung 7749 phiên bản để tăng doanh thu album mới, song thành tích vẫn kém xa 1 người!

Sau 1 tuần "làm mưa làm gió", album The Tortured Poets Department của Taylor Swift chính thức debut tại vị trí số 1 BXH Billboard 200 với 2.61 triệu đơn vị bán ra (bao gồm hơn 1.9 triệu bản thuần). Album mới nhất của Taylor Swift ngay lập tức trở thành album có doanh số tuần đầu cao nhất năm 2024 đồng thời chỉ cần mất 1 tuần để trở thành album có doanh số cao nhất nước Mỹ trong năm nay.

Album The Tortured Poets Department cũng mang về tổng cộng hơn 1 tỉ lượt stream toàn cầu sau 1 tuần ra mắt, chỉ tính riêng ở Mỹ con số này là 891 triệu lượt stream. Điều này giúp Taylor Swift giữ kỉ lục là album có lượt stream tuần đầu cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử có đến 7 album tiêu thụ hơn 1 triệu bản trong tuần đầu (The Tortured Poets Department, Midnights, 1989 (Taylor's Version), 1989, Reputation, Red, Speak Now).

Taylor Swift cũng vô cùng hào hứng khi chia sẻ về thành tích này của mình: "Đầu óc tôi nổ tung mất thôi. Tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tình yêu mà mọi người dành cho album này luôn! 2.6 triệu cơ, mọi người nghiêm túc đó hả? Cảm ơn bạn đã nghe nhạc, stream nhạc cũng như chào đón 'những nhà thơ bị đày đọa' vào cuộc sống của các bạn. Thật sự tôi quá choáng ngợp đi. Tôi đã sẵn sàng để 'bùng cháy' lại ở tour diễn rồi, xong rồi thêm chuyện này nữa! Ước gì ngày 9/5 đến sớm hơn được không?".

Không khó để thấy, bên cạnh việc "flex" về thành tích, Taylor Swift dường như cũng ngầm khẳng định về việc cô sẽ mang các ca khúc từ album The Tortured Poets Department vào trong set list của The Eras Tour. "Siêu tour diễn" của Taylor Swift sẽ trở lại vào ngày 9/5 sắp tới với 4 đêm diễn tại Paris (Pháp). Sau đó, cô sẽ lưu diễn khắp Châu Âu cho đến hết tháng 8.

Tuy nhiên, dù con số 2.61 triệu bản bán ra trong tuần đầu là con số "khủng" đến khó tin, song The Tortured Poets Department thế là vẫn không thể vượt qua được "siêu kỉ lục" bất bại của album 25 từ Adele ra mắt năm 2015. Album 25 của Adele bán được đến hơn 3.48 triệu bản trong tuần đầu tiên ra mắt, vẫn đang giữ kỉ lục là album có doanh thu tuần đầu cao nhất trong lịch sử. Con số của Taylor Swift đã "khủng" đến thế, càng thấy được thành tích của Adele lại càng "khủng" đến mức nào!