Nữ ca sĩ gạo cội vừa tung bìa album mới đã bị nghi "đạo nhái" cả Lana Del Rey lẫn... Taylor Swift!

Mới đây, nữ ca sĩ gạo cội Shania Twain vừa tung bìa album mới The Greatest Hits - Summer Tour Edition 2024: Honey, I'm Home. Đây là album tổng hợp những ca khúc đình đám trong sự nghiệp của nữ ca sĩ và được quay hình trong tour diễn mùa hè vừa qua.

Bìa album mới của Shania Twain

Tuy nhiên, khi Shania vừa khoe chiếc bìa mới, nhiều người lập tức nhận ra nó có nhiều điểm tương đồng với 2 nữ ca sĩ đình đám là Lana Del Rey và Taylor Swift. Cụ thể, bố cục, màu nền cũng như phông chữ của Honey, I'm Home làm người xem liên tưởng ngay đến chiếc bìa đình đám Born To Die của Lana. Ngoài ra, hình chụp Shania trên bìa khiến nhiều người lầm tưởng cô là... đàn em Taylor Swift.

Màu nền và dòng chữ trắng được nhận xét giống album Lana Del Rey

Nhan sắc của Shania thì bị nhìn nhầm thành Taylor Swift

Thực tế, hình bìa album mới của Shanie được trích từ MV That Don't Impress Me Much đã ra mắt từ năm 1998. Bộ đồ da beo mà cô mặc cũng trở thành một biểu tượng đặc trưng, mang đậm dấu ấn của nữ ca sĩ. Sau này, cô cũng nhiều lần mặc lại trang phục này ở một số buổi diễn hay các sự kiện.

Bìa album được trích từ MV đã ra mắt từ năm 1998 của Shania

Shania nhiều lần mặc trang phục da beo lấy cảm hứng từ thiết kế đình đám năm nào

Shania Twain (sinh ngày 28/8/1965) là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada. Album thứ ba của cô mang tên Come On Over từng là album bán chạy nhất mọi thời đại của 1 nữ ca sĩ. Tại Việt Nam, cô quen thuộc với khán giả qua các bản hit như Ka-ching, You're Still The One, That Don't Impress Me Much ...