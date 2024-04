Lana Del Rey mời Camila Cabello diễn chung tại Coachella và cái kết tạo nên... "một nồi lẩu thập cẩm"

Chiều 20/4 (giờ Việt Nam), tuần lễ thứ 2 của Coachella đã khởi động với phần diễn headline thứ 2 của Lana Del Rey. Nếu tuần trước, khách mời là cô nàng Billie Eilish được tung hô hưởng ứng bởi sự cộng hưởng tuyệt vời từ âm nhạc đến tương tác giữa hai nghệ sĩ, thì Camila Cabello lại gặp nhiều phản ứng trái chiều, đặc biệt là với ca khúc mới biểu diễn cùng với Lana Del Rey.

Camila Cabello nhảy đầy bất ổn bên dưới sân khấu, Lana Del Rey thì đứng trên thầm thì

Tuần đầu tiên của nữ ca sĩ đã nhận được loạt lời khen ngợi bởi hình ảnh đúng chất “sầu nữ nước Mỹ” tuy nhiên phần hát live bị chê nặng. Lana Del Rey xuất hiện với giao diện hệt như một nữ thần, thể hiện lại các ca khúc “huyền thoại" được yêu thích trong tiếng hò reo của khán giả. Cô cũng thể hiện hai ca khúc Ocean Eyes và Video Games cùng với Billie Eilish, tạo nên ấn tượng khó quên cho các fan tham dự.

Billie Eilish để lại một ấn tượng quá lớn tại Coachella 2024 cùng Lana Del Rey

Ở tuần lễ thứ hai, Lana Del Rey mặc váy đen cut-out cùng khăn voan cô dâu cùng màu, xuất hiện trên chiếc mô tô tiến thẳng đến sân khấu. Camila Cabello là khách mời của tuần lễ thứ hai, giới thiệu ca khúc I Luv I trong album phòng thu thứ 4 sắp phát hành của cô.

Camila Cabello cùng Lana Del Rey biểu diễn trên sân khấu tuần thứ 2

Tuy nhiên, ngược lại với sân khấu nên thơ cùng phần hoà giọng tựa như “thanh âm trên thiên đường" của Lana Del Rey và Billie Eilish, ca khúc mới của Camila Cabello được cho là lệch hẳn với thể loại nhạc trong set diễn của Lana Del Rey.

Được biết, Camila Cabello sẽ quay trở lại cùng với thể loại nhạc mới sôi động hơn, mang nhiều tính thử nghiệm hơn những ca khúc như Havana, My Oh My,... Tuy nhiên, giai điệu của ca khúc này được fan nhận xét thẳng thắn là ‘nông cạn’ và tệ hơn rất nhiều so với trước đây.

Có khán giả còn lầm tưởng Camila Cabello cùng mái tóc bạch kim mới với Hannah Montana

Thậm chí, đến những phần phiêu giọng của Lana Del Rey, vốn được fan yêu thích bởi cách nhấn nhá thánh thót cũng không thể cứu lại ca khúc vốn đã quá hỗn độn, tạo nên một tổng thể kỳ lạ trong suốt 3 phút. Vì là ca khúc mới của cô nàng Camila Cabello, các khán giả bên dưới cũng không thể hát theo mà chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Khán giả hưởng ứng hời hợt, những cánh tay cổ vũ cũng "mất hút"

- Tôi đã nghĩ bài dở cỡ này thì remix lại để diễn ở sân khấu cũng đủ sôi động, ai ngờ đem lên Coachella nó vẫn dở như thường.

- Camila có đang nắm giữ bí mật nào của Lana Del Rey không, tại sao Lana lại cho bài này vào set diễn thế?

- Nghe nó thập cẩm lộn xộn điêng cái tai ghê. Ai cứu chị Lana dùm tôi với.

- Như nồi lầu thập cẩm!