Lana Del Rey gây sốt tại Coachella: Hoá "dân tổ" nhưng không phóng đổ được tim khán giả vì 1 điểm trừ lớn!

Ngay lúc này, "siêu nhạc hội" lớn nhất thế giới Coachella 2024 đang được diễn ra, thu hút hàng trăm nghìn khán giả tham dự. Lana Del Rey được gửi gắm để trở thành nghệ sĩ trình diễn chính (headliner) trong năm nay, được khán giả vô cùng kì vọng. Mặc dù chưa chiến thắng bất kì giải Grammy nào, nhưng Lana Del Rey đã trở thành một "tượng đài" với phong cách âm nhạc sadcore, hoài niệm, u uất và đậm chất điện ảnh có ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ hậu bối.

Đảm nhiệm vị trí diễn headline, Lana Del Rey đã có màn xuất hiện ấn tượng với đoàn xe phân khối lớn hàng chục chiếc chạy từ phía ngoài sa mạc vào. Lana Del Rey đứng thẳng trên 1 chiếc mô tô phân khối lớn, một tay vịn người lái xe - tay kia cầm micro diễu hành một vòng xoay quanh sân khấu khổng lồ của Coachella trước khi tiến lên sân khấu chính.

Đoàn xe phân khối lớn hộ tống Lana Del Rey lên sân khấu.

Khung cảnh đoàn xe phân khối lớn chở Lana Del Rey đến sân khấu được lấy ý tưởng từ phân cảnh kinh điển trong MV cực kì nổi tiếng của cô - Ride. Trong MV Ride, phân cảnh mở đầu cũng là cảnh Lana Del Rey trên xe phân khối lớn lướt khắp mọi nơi cùng với "bố đường".

Lana xinh đẹp như 1 nữ thần.

Đoàn xe tiến lên sân khấu chính với sự cổ vũ của hàng trăm nghìn khán giả.

Lana Del Rey hát live tệ tại Coachella ngay từ ca khúc mở màn - Without You!

Rất tiếc, với tất cả sự đầu tư về sân khấu và hiệu ứng hoành tráng, Lana Del Rey đã có phần thể hiện có thể nói là đáng quên tại sân khấu quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp. Tất cả đến từ giọng hát live không tốt của Lana Del Rey.

Do hệ quả của nhiều năm nghiện thuốc lá nặng, Lana Del Rey hát live tại Coachella rất tệ, run rẩy, chênh phô, liên tục bị hụt hơi. Rất nhiều lần nhạc đệm đi một đường, còn giọng hát đi một nẻo. Cộng thêm sân khấu quá lớn của Coachella càng khiến giọng hát Lana Del Rey thêm run rẩy, khó có thể khen ngợi.

Dàn dựng sân khấu hoành tráng nhưng không là gì vì giọng hát quá tệ.

Lana Del Rey trình diễn 20 ca khúc trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, giọng hát live của cô qua đó càng trở nên mệt mỏi. Các bản hit lớn nhất sự nghiệp Lana Del Rey đều được trình diễn gồm Without You, West Coast, Summertime Sadness, Video Games, Young and Beautiful, Born To Die, Ride,...

Quá tiếc cho Lana Del Rey!

Ở nửa sau set diễn, giọng hát Lana Del Rey có cải thiện hơn đôi chút, nhưng tất nhiên là chưa đủ với sân khấu headline được trông đợi nhất của Coachella!

Lana Del Rey cũng có màn song ca đáng chú ý với Billie Eilish

Bỏ qua câu chuyện hát live thì Lana Del Rey vẫn gây chú ý bởi visual đẹp như một "minh tinh" bước ra từ những thước phim thập niên 20, một sân khấu được dàn dựng đầy nghệ thuật, khán giả tại Coachella cũng cổ vũ nhiệt tình.

