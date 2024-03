Jisoo từng tâm sự với Hyeri: Chị mà dự Coachella một lần thì sẽ không muốn đến nữa vì lý do này!

Hyeri có lẽ là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất thời gian gần đây khi vô tình trở thành "nữ phụ" trong drama tình ái giữa bạn trai cũ Ryu Jun Yeol và nữ diễn viên Han So Hee. Cũng từ đây, những thông tin xoay quanh người đẹp Reply 1988 cũng được quan tâm nhiều hơn.

Bên cạnh việc từng là idol của nhóm Girl's Day, Hyeri còn có mối quan hệ thân thiết với các thành viên BLACKPINK, đặc biệt là Jisoo và Rosé. Năm 2022, khán giả bất ngờ khi Jisoo gửi xe tải cà phê, đồ ăn đến phim trường May I help you? để ủng hộ dự án của Hyeri, dù lúc này, Jisoo đang bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng BLACKPINK.

Khi đó, Hyeri viết: "Chiếc xe tải cà phê, bánh churros và đồ ăn nhẹ do Kim Jisoo gửi đến. Chắc hẳn em đang bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình, vì vậy, chị càng biết ơn nhiều hơn. Jisoo là tuyệt nhất. Yêu em ".

Jisoo và Hyeri rất thân thiết với nhau

Trước đó, Hyeri chào đón Jisoo và Rosé đến tham dự chương trình Amazing saturday do cô làm khách mời cố định. Rosé đã tiết lộ chính Hyeri là người đã chủ động tiếp cận và làm quen với cô sau chương trình này. Sau này, khi Jisoo và Hyeri thân thiết, khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú. Cặp đôi ít khi đăng ảnh chụp chung nhưng tích cực tương tác trên mạng xã hội.

Hyeri cũng có mối quan hệ đặc biệt với Rosé

Mới đây nhất, Jisoo đã trở thành khách mời đầu tiên trong show Hyells club do Hyeri làm Host vào đầu năm 2024. Thành viên BLACKPINK chia sẻ mình đang hoàn thành những lịch trình còn dang dở sau khi tour lưu diễn kết thúc, đặc biệt, cô đã uống được mộtchút gì đó ở tiệc tối của công ty.

Hyeri có hỏi về điều đáng nhớ trong chuyến lưu diễn thì Jisoo cũng trả lời đó là Coachella vì cả nhóm phải đổi lại thứ tự trình diễn các bài hát khác với tour diễn bình thường. Khi Hyeri bày tỏ niềm xúc động khi được xem concert của BLACKPINK thì Jisoo khuyên cô nên đến Coachella: " Có lẽ chị chỉ xem một lần rồi nói 'Này, chị sẽ không đến nữa đâu' ". Lý do được chia sẻ là vì ở đó gió to, có nhiều cát và phải liên tục đi bộ, đứng gần như nguyên ngày.

Jisoo nói thêm: " Em đã có những khoảnh khắc khó quên khi thấy mọi người tới cổ vũ nhưng mà để nghĩ về việc có đi nữa không thì khó ". Tuy nhiên, khi Hyeri đề nghị BLACKPINK diễn Coachella tiếp tục thì nữ idol tiết lộ rằng không thể vì "nếu năm nay em diễn rồi thì sang năm không được diễn nữa". Như vậy, một nghệ sĩ không được diễn ở Coachella hai năm liên tiếp.

Jisoo chia sẻ lý do khó có thể trở lại Coachella (Clip: PinkPunkVN Subteam)

BLACKPINK không thể diễn ở Coachella hai năm liên tiếp

Sau đó, Jisoo còn giải thích về điều mình đã làm sau khi buổi diễn ở Coachella kết thúc. BTC đã thuê cho BLACKPINK một biệt thự rất rộng để ở nhưng bọ đã tràn vào khi họ mở cửa sổ. Vì quá sợ bọ nên Jisoo đã rủ Jennie qua phòng ngủ chung, thậm chí là... tắm chung.