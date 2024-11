Rosé hé lộ nhạc mới khiến dân tình phát cuồng, khẳng định là “Album của năm”

Tối 14/11, Rosé (BLACKPINK) bất ngờ livestream hé lộ 6 ca khúc đầu tiên nằm trong album rosie. Theo đó, những ca khúc này bao gồm Number One Girl, Game Boy, Toxic Till The End, 3AM, Not The Same và 2 Years. Đặc biệt, Rosé còn hé lộ album rosie không chỉ có 12 ca khúc như thông báo ban đầu mà album deluxe sẽ có tổng cộng 15 bài hát. Buổi mini pre-listening album của Rosé ngay lập tức gây “bão” MXH khi cô nàng tự mình “spoil” đến gần một nửa ca khúc nằm trong album.

Clip 6 ca khúc được Rosé hé lộ trong buổi livestream

6 ca khúc đầu tiên được Rosé hé lộ với người hâm mộ chiếm phần lớn là những ca khúc mang thể loại Ballad đầy tâm trạng đúng như những gì cô nàng “cảnh báo” trước đó với người hâm mộ. Đó là những cảm xúc của cô gái “nể” một chàng trai độc hại luôn chiếm hữu và thao túng. Là tâm trạng khi trải qua một mối tình red-flag (cờ đỏ) hay cả sự tổn thương khi trải qua sự lừa dối. Khác hoàn toàn với sự vui tươi của APT. - siêu hit hợp tác với Bruno Mars trước đó, rosie sẽ là những xúc cảm của Rosé và khiến người nghe như cảm nhận mình đang ở đâu đó trong chính câu chuyện.

Chất giọng ngọt ngào và màu giọng đặc trưng của Rosé cũng là điều chinh phục người hâm mộ khi khiến nhiều người phải “nổi da gà”. Không cần phải trưng trổ quá nhiều nhưng những nét nhấn nhá, nhả chữ, luyến láy đầy rung cảm cũng đủ làm các non-fan quyết định phải mua album trong phút mốt. Chỉ trong khoảng hơn 10 phút livestream, Rosé giới thiệu 6 ca khúc trong album và đều nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng mạng.

Không một ca khúc nào nhận phản hồi tiêu cực mà thay vào đó, trích đoạn của cả 6 bài hát đều chạm trái tim người nghe. Có ý kiến còn nhận xét album của Rosé mang đậm chất Pop Girl của những năm 2010 và làm liên tưởng đến những ca khúc tự sự của Taylor Swift hay Avril Lavigne. Không ít bình luận phấn khích vì album của Rosé và còn khẳng định những ca khúc này chính là kiệt tác. Thậm chí có người còn tuyên bố rosie xứng đáng để trở thành "Album của năm".

Rosé khiến người hâm mộ phấn khích với livestream “spoil” 6 ca khúc trong album

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Bài nào cũng hay, kiệt tác thật sự.

- Eo ơi luyến láy cuốn quá. Đậm chất US-UK luôn.

- Nó Taylor và nó Avril. Rất là vibe pop girls những năm 2010s luôn, hoài niệm, đó cũng là 1 trong những lí do APT thành công.

- Cái album không thể nào Rosé hơn. Nó nghệ phát điên.

- Dát vàng lỗ tai thật sự, nghe spoil thôi đã thấy toàn hit rồi.

- Nghe xong quay ngược về thời đam mê High School Musical r mấy phim teen của Disney.

- Thật điên rồ, các bài hát đều hay ý.

- Giọng Rosé hát Ballad thì người bình thường suy 1 riêng Rosé phải suy 10.

- Cô ấy không làm full album mà cô ấy làm hẳn Album Of The Year.