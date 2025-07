Ngày 13/7 vừa qua, The Weeknd hay Abel đã khiến hơn 68 nghìn khán giả tại sân vận động Lumen Field (Seattle) phải đứng dậy quẩy hết mình trong buổi concert thuộc khuôn khổ After Hours Til Dawn Tour . Đây là tour diễn stadium hoành tráng nối dài hành trình âm nhạc qua 3 album After Hours, Dawn FM và The Idol. Loạt đêm diễn là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp ngôi sao của nam nghệ sĩ, khi anh biểu diễn suốt hơn 2 tiếng rưỡi với hơn 25 bản hit đình đám, chinh phục toàn bộ sân vận động Lumen Field, mà không cần một lần thay trang phục hay nghỉ giữa giờ.

The Weeknd mang đem đến những màn trình diễn bùng nổ trên sân vận động Lumen Field (Seattle) trong khuông khổ tour diễn After Hours Til Dawn Tour

Từ Take My Breath, How Do I Make You Love Me?, Blinding Lights đến Wicked Games hay Call Out My Name , đêm concert là bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc synth-pop, R&B và những pha chuyển bối cảnh sân khấu và visual LED mượt như phim điện ảnh.

Bên cạnh giọng hát mê hoặc và khả năng dẫn dắt đám đông bậc thầy, một trong những yếu tố khiến concert lần này gây sốt khắp mạng xã hội chính là phần dàn dựng sân khấu chẳng khác gì kiệt tác nghệ thuật, thậm chí còn được ví von như một nghi lễ hiến tế bí ẩn.

Sân khấu dàn dựng công phu cực kỳ ấn tượng

Toàn bộ sân vận động được "cháy" đúng nghĩa

Trong màn biểu diễn Take My Breath , Abel xuất hiện giữa khung cảnh mô phỏng một thành phố hoàng kim đổ nát, dẫn đầu đoàn vũ công mặc áo choàng đỏ đeo mặt nạ như hội giáo đồ. Anh tiến lên sân khấu trung tâm, "thực hiện nghi lễ cổ xưa" bằng giọng hát gây mê hoặc và khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao.

Take My Breath khiến khán giả nín thở vì sân khấu độc đáo

Sân khấu được dàn dựng với ánh sáng rực lửa, màn hình LED cỡ khổng lồ chiếm trọn cả khán đài, lửa bắn dọc theo các lối đi, khói, hình ảnh lập thể, góc máy quay cận thần tượng... khiến SVĐ tựa như 1 nghi thức cầu thần - ẩn dụ cho 1 kỷ nguyên mới của âm nhạc. The Weeknd đã tạo ra một trải nghiệm không chỉ nghe mà là được sống trong từng khoảnh khắc.

Cảm giác như nam nghệ sĩ đang đứng trên một thanh phố hoàng kim đổ nát

Tạo hình có phần quỷ dị khiến người xem liên tưởng đến một giáo phái nào đó

Toàn bộ sân khấu được tái hiện như 1 đại lễ hiến tế đầy mê hoặc

Khán giả như nghẹt thở trong những đoạn điệp khúc dồn dập của Cry For You, Moth To A Flame hay lặng đi với những ballad cảm xúc của The Abyss, Wicked Games, Call Out My Name . Abel đã phô diễn được giọng hát nội lực, gây mê hoặc mà không để lộ sự mệt mỏi nào.

Abel khoe giọng trên sân khấu The Abyss

Một góc nhìn khác từ stage như kiệt tác nghệ thuật này

Điều gây tiếc nuối nhất chính là sự xuất hiện của Playboi Carti trong phần trình diễn Timeless và Rather Lie . Tuy mang lại làn gió mới nhưng chất vocal số hóa của nam rapper đôi lúc bị nuốt mất bởi nền nhạc trầm nặng nề của sân khấu. Dù vậy, đó vẫn là điểm chấm phá thú vị giữa một bức tranh liền mạch mà Abel đã vẽ nên suốt gần 150 phút.

Playboi Carti góp vui với 2 ca khúc trong đêm diễn

Abel không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là người kể chuyện bằng âm thanh và hình ảnh, nơi mỗi đêm concert là một buổi lễ âm nhạc với hàng vạn "tín đồ" theo chân "giáo phái" của riêng anh. Và trong vũ trụ của riêng mình, Abel đã và đang khẳng định âm nhạc có thể hoành tráng, tăm tối, ma mị, giàu chiều sâu, khiến người hâm mộ chìm vào thứ không khí điện ảnh mờ ảo, kịch tính nhưng cuốn hút không thể cưỡng.

Đêm nhạc có giá vé dao động từ 50 đô (khoảng 1,3 triệu đồng) cho hạng phổ thông, đến… 1,800 đô (khoảng 47 triệu đồng) cho các ghế VIP, tùy theo vị trí và thời điểm mua. Khi được bán lại, giá vé VIP có thể thể bị "hét" lên mức 3,800 đô (xấp xỉ 100 triệu đồng) nhưng fan vẫn không ngần ngại "xuống ví".

Với gói vé cao cấp nhất - Diamond VIP Lounge Package, khán giả sẽ sở hữu ghế ngồi thuộc 3 hàng đầu tiên gần sát sân khấu, cùng quyền truy cập vào khu vực VIP Lounge trước giờ diễn - được phục vụ đồ ăn nhẹ, quán bar và các hoạt động tương tác như photobooth, trò chơi giải trí. Bên cạnh đó, khán giả còn nhận được quà tặng độc quyền, quà lưu niệm phiên bản giới hạn, voucher xe đưa đón, chụp ảnh kỷ niệm tại backdrop VIP...

Người hâm mộ không ngại xuống tiền để được thưởng thức âm nhạc chất lượng hàng đầu thế giới mà Abel mang đến