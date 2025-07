Ngày 11/7 vừa qua, Backstreet Boys đã có màn tái xuất khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Để đánh dấu cột mốc 25 năm kể từ khi album huyền thoại Millennium ra đời, Backstreet Boys đã tổ chức một sự kiện hoành tráng với hai điểm nhấn đặc biệt: phát hành phiên bản mở rộng mang tên Millennium 2.0 và khởi động chuỗi concert mang tên Into The Millennium tại sân khấu tối tân Sphere ở Las Vegas (Mỹ).

Backstreet Boys đã có màn tái xuất khi khởi động chuỗi concert mang tên Into The Millennium

Được biết, 1 cặp vé dao động từ 200 đô - 1,3 nghìn đô (khoảng 5,2 triệu đến 33 triệu), tùy thuộc vào từng vị trí ngồi. Đặc biệt, quyền lợi cho hạng vé VIP 1,3 nghìn đô bao gồm, gặp gỡ riêng thần tượng, lối vào ưu tiên, nghỉ 2 đêm tại khách sạn cao cấp, đồ lưu niện, di chuyển bằng xế sang, tiệc hồ bơi - hộp đêm… Với những gì người xem được trải nghiệm, mức giá 33 triệu đồng cho 2 chiếc vé được cho rất “hời”. Những hạng vé “mềm túi” hơn cũng có nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Điểm nổi bật nhất của dịp kỷ niệm này chính là loạt 21 đêm diễn tại Sphere - địa điểm biểu diễn được mệnh danh là đỉnh cao công nghệ với hệ thống âm thanh, hình ảnh đột phá. Đây cũng là lần đầu tiên một nhóm nhạc pop được vinh dự đứng trên sân khấu này, nơi từng chào đón những tên tuổi lẫy lừng như ban nhạc rock U2, nhóm Dead & Company hay nghệ sĩ nhạc đồng quê Kenny Chesney. Kết hợp giữa âm nhạc hoài niệm và công nghệ thị giác hàng đầu, Backstreet Boys đã đưa khán giả vào một hành trình vượt không - thời gian, được sống lại tuổi thanh xuân qua âm nhạc.

Khán giả được chiêm ngưỡng màn hình LED 360 độ dài 160 nghìn mét vuông, uốn cong thành mái vòm cao vút

Sự xuất hiện của Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough và AJ McLean đã tạo biển fanchant cuồng nhiệt từ đám đông người hâm mộ trải dài ở nhiều độ tuổi. Tại Sphere - “nhà hát công nghệ số 1 thế giới” - khán giả được chiêm ngưỡng màn hình LED 360 độ dài 160 nghìn mét vuông, uốn cong thành mái vòm cao vút. Đúng với cái tên Into The Millennium , buổi concert bắt đầu dưới góc nhìn POV, tàu bay UFO xuất phát bay thẳng vào vũ trụ.

Khi Backstreet Boys bắt đầu cất lên giai điệu quen thuộc của I Want It That Way , cả không gian như biến thành một dải ngân hà sống động, nơi ánh sáng di chuyển cùng nhịp trống và từng dòng lyrics hiện lên lơ lửng giữa trời đêm. Đặc biệt, mỗi ca khúc đều có visual riêng biệt được sản xuất như một thước phim hoạt hình 3D ngắn - từ sa mạc cổ đại trong Show Me The Meaning Of Being Lonely cho đến thành phố tương lai lộng lẫy trong Larger Than Life.

Bản hit I Want It That Way vang lên, khiến ký ức ùa về trong hàng chục nghìn người hâm mộ

Từ những đoạn video ở thời hoàng kim đầu thập niên 2000 được chiếu mở đầu, đến những bản hit cũ và mới đan xen, toàn bộ buổi concert giống như một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa nhiều thế hệ và chính thanh xuân của họ. Việc trình diễn những sản phẩm âm nhạc gần đây như Hey cũng cho thấy nhóm vẫn không ngừng đổi mới, vừa chiều lòng fan cũ, vừa khéo léo mở lối cho tệp khán giả mới.

Thiên thạch hình trái tim lơ lửng giữa vũ trụ

Visual ảo diệu tại Sphere khiến người xem quên mất bản thân đang ở 1 nhà hát

Sau 25 năm, 5 cậu thiếu niên từng là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ, nay đã trở thành những ông chú U50 - trưởng thành ở cả sự nghiệp và trong cuộc sống. Các thành viên vẫn đẹp trai theo đúng độ tuổi của mình: phong trần, nam tính và không còn chất nổi loạn như xưa. Giọng hát có thể đã thay đổi ít nhiều do thời gian và sức khỏe, nhưng có 1 điều vẫn luôn trường tồn - giá trị mà họ để lại cho nhiều thế hệ.

Một số fan còn khẳng định Into The Millennium là concert đỉnh cao nhất mọi thời đại

Người hâm mộ xem trực tiếp lẫn ngắm nhìn qua màn hình không khỏi sốc trước độ đầu tư, chơi lớn đến vậy từ ban nhạc. Họ bày tỏ sự hài lòng và choáng ngợp khi được trải nghiệm chuyến hành trình khám phá “đa vũ trụ” trong không gian - dấu ấn đậm nét nhất khi sự chuyển giao thiên niên kỷ - tạm biệt năm 1999 và bước vào năm 2000. Màn hội ngộ của Backstreet Boys được miêu tả là đã an ủi và vỗ về "đứa trẻ" bên trong rất nhiều người. Một số fan còn khẳng định Into The Millennium là concert đỉnh cao nhất mọi thời đại.

Into The Millennium tại Sphere là một chương trình nghệ thuật thị giác được dàn dựng tỉ mỉ đến từng khung hình

Into The Millennium tại Sphere không chỉ là một đêm nhạc thông thường, đó là một chương trình nghệ thuật thị giác được dàn dựng tỉ mỉ đến từng khung hình. Sức mạnh của Sphere không nằm ở độ hoành tráng, mà ở cách nó khiến người xem đắm chìm vào hình ảnh và âm thanh - được thiết kế để làm người ta quên mất mình đang ngồi trong một nhà hát.