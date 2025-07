Miu Lê đang nắm chuỗi kỷ lục không ai muốn giữ tại Em Xinh Say Hi

Ngay khi công bố dàn nghệ sĩ sẽ tham gia Em Xinh Say Hi, Miu Lê đã nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý nhờ năng lượng hài hước và hoạt ngôn. Giữa một dàn thí sinh tài năng, sự xuất hiện của Miu Lê đã trở thành “gia vị lạ” cho chương trình khi luôn tạo sự thoải mái, sẵn sàng lăn xả trong mọi thử thách.

Không chỉ biết tấu hài, cô nàng còn chiếm cảm tình nhờ những khoảnh khắc thể hiện sự quan tâm tới các “em xinh”. Thế nhưng sau những tập phát sóng gần đây, Miu Lê đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị đánh giá là đội trưởng bất tài hay thậm chí là… đội trưởng “vía nặng” trong chương trình.

Miu Lê đang gây tranh cãi về khả năng dẫn dắt đội nhóm tại Em Xinh Say Hi

Theo đó, dù luôn mang đến không khí tích cực cùng sân khấu chỉn chu nhưng cộng đồng mạng lại tranh cãi về sự xuất hiện của Miu Lê khi nắm giữ vai trò đội trưởng và cả vai trò thành viên trong đội.

Cụ thể, một bình luận dành lời nhận xét cho Miu Lê: "Nói không phải chê Miu Lê nhưng vía nặng thật, chung team nào là team đó thua. Đầu tiên là Đã Xinh Còn Thông Minh thì thua AAA, tới live 1 thua Cầm Kỳ Thi Họa, live 2 thua Em Chỉ Là với Không Đau Nữa rồi, sang live 3 thua tiếp So Đậm".

Bình luận trái chiều về tài "cầm quân" của Miu Lê

Trong tập đầu tiên, Miu Lê góp mặt trong đội Liên quân 1 và mang đến tiết mục Đã Xinh Còn Thông Minh với 14 “em xinh” khác. Tuy nhiên sân khấu AAA của Liên quân 2 đã xuất sắc giành chiến thắng. Tại livestage 1, tiết mục Đồng Dao Xinh Gái do Quỳnh Anh Shyn làm đội trưởng cùng Miu Lê, Orange, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ cũng không thể đạt được kết quả như kỳ vọng.

Clip màn trình Lời Thật Lòng Khi Say - Miu Lê, Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San

Đáng chú ý trong 2 vòng live stage gần đây, Miu Lê liên tiếp được giữ vai trò đội trưởng nhưng cả hai lần đều rơi vào nhóm thua cuộc. Trong đó, nữ ca sĩ làm đội trưởng nhóm We Belong Together trong tập 5 và đội trưởng nhóm Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San với Lời Thật Lòng Khi Say. Cả hai lần này, đội trưởng Miu Lê đều “thua đau” khiến cô từng phải lên MXH, bày tỏ sự thất vọng với chính mình: “Miu là 1 đội trưởng yếu kém. Miu xin lỗi”.

Loạt bình luận chỉ trích hướng về Miu Lê sau các tập phát sóng

Topic đang thu hút sự quan tâm trên MXH

Sau khi thua ở tập 5, Miu Lê thừa nhận mình là đội trưởng yếu kém

Không thể phủ nhận, Miu Lê là một trong những nhân tố hiếm hoi mang đến tiếng cười cho khán giả mà không bị quá lố giữa một chương trình quy tụ toàn những cô gái cá tính. Khả năng kết nối, lan tỏa năng lượng tích cực của Miu Lê đã khiến cô nhanh chóng trở thành một trong những “em xinh” được yêu thích nhất chương trình.

Thế nhưng khi giữ vai trò đội trưởng, đây là vị trí đòi hỏi chiến lược, tư duy dẫn dắt và khả năng dàn dựng sân khấu tổng thể. Ngoài ra còn đòi hỏi cả khả năng sáng tác nhưng dường như sự thiếu hụt này khiến cho Miu Lê hoàn toàn không thể giúp đội bứt phá được qua các vòng thi. Trong môi trường cạnh tranh với rất nhiều nữ nghệ sĩ tài năng như Em Xinh Say Hi, năng lượng tích cực và hài hước của Miu Lê là chưa đủ để giúp đội cô nàng lọt top.

Với chuỗi thất bại liên tiếp trong vai trò đội trưởng, Miu Lê đang vô tình nắm giữ kỷ lục không ai muốn nhận tại Em Xinh Say Hi. Nếu muốn đi xa hơn tại chương trình, Miu Lê buộc phải thay đổi cách chơi từ việc lựa chọn bài hát phù hợp, khai thác thế mạnh thành viên cho đến xây dựng hiệu ứng sân khấu để thu hút khán giả. Tất cả những điều này đòi hỏi sự nhạy bén và chiến lược rõ ràng. Nếu tiếp tục được trao quyền đội trưởng, chắc chắn đây sẽ là thử thách lớn với Miu Lê để không xảy ra trường hợp “ôm” đồng đội xuống đáy bảng.