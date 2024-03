Như trò đùa: Thành viên Backstreet Boys vừa công bố lưu diễn tại TP.HCM, nay đã vội vàng... xóa đi

Vào hôm qua, nam ca sĩ Nick Carter vừa công bố danh sách các điểm đến thuộc khuôn khổ tour diễn thế giới mang tên Who i am. Vé được mở bán từ ngày 22/3, riêng các thành viên thuộc FC của nam ca sĩ sẽ được đặt trước 2 ngày. Trước đó, tour diễn Who i am đã được Nick tổ chức ở 1 số nước và anh mới bổ sung thêm vào danh sách những địa điểm mới.

Tour diễn lần này của Nick Carter đi qua rất nhiều nước trên thế giới và điểm đến đầu tiên xuất hiện trong danh sách chính là... Việt Nam. Cụ thể, Nick sẽ đến TPHCM và biểu diễn ở nhà hát Hoà Bình vào ngày 21/5. Thông tin này đã khiến các fan hâm mộ Nick nói riêng và boyband Backstreet Boys nói chung đều vui mừng, thậm chí càng vui hơn khi đây là đêm diễn mở màn cho cả chuyến lưu diễn toàn cầu.

Lịch trình lưu diễn trên website của Nick Carter vào hôm qua (22/3) với TP.HCM là thành phố mở đầu tour diễn.

Tuy nhiên, không rõ vì lí do gì vào hôm nay (23/3), trên website của Nick Carter đã cho xóa đi ngày lưu diễn tại TP.HCM. Điều này khiến fan của Backstreet Boys chưa kịp vui mừng đã rơi vào trạng thái... hụt hẫng.

Nhiều người cho rằng có thể do phía BTC và phía đại diện Việt Nam vẫn chưa đạt được thỏa thuận sau cùng, hoặc có một số trục trặc vào giờ chót dẫn đến việc trì hoãn thông báo ngày lưu diễn tại TP.HCM. Chỉ là trì hoãn chứ không phải hủy và sẽ được công bố lại khi 2 bên đi đến được thống nhất. Nhiều người bi quan hơn lại cho rằng có thể đêm diễn này đã bị hủy bỏ hẳn. Tất nhiên khán giả vẫn đang mong muốn giả thiết thứ nhất diễn ra trước.

Lịch trình lưu diễn của Nick Carter vào hôm nay (23/3), ngày diễn ở TP.HCM hoàn toàn biến mất.

Nick Carter sinh ngày 28/1/1980 và được biết đến nhiều với vai trò thành viên boyband huyền thoại Backstreet Boys. Ngoài ra, anh cũng chính là anh trai của cố ca sĩ Aaron Carter.

Backstreet Boys trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vào cuối năm 1990 và Nick là 1 trong những thành viên có lượng fan đông đảo nhất trong nhóm. Nhóm được biết đến với những bài hát như I want it that way, Larger than life, As long as you love me, Everybody... Nick bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào năm 2002 và gặt hái được một số thành công nhất định.