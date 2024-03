Hơn 1000 bình luận tranh cãi về việc FC Taylor Swift Việt Nam liên tục tổ chức event: gắn kết fandom hay trục lợi trên thần tượng?

Mới đây, trong một group dành cho khán giả từng tham dự The Eras Tour tại Singapore đã diễn ra cuộc tranh luận dữ dội giữa nội bộ fan Taylor Swift. Nguồn cơn bắt đầu từ việc chỉ ra 1 fanpage có khoảng 213 nghìn lượt theo dõi (hiện tại là fanpage lớn nhất của Taylor Swift tại Việt Nam) đã liên tiếp tổ chức quá nhiều sự kiện. Cụ thể, chỉ trong khoảng thời gian 1 năm qua, phía fanpage này cũng tổ chức khá nhiều các buổi offline quy tụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khán giả trong các dịp như ra mắt album Midnights hoặc ra mắt phim The Eras Tour.

Sự kiện do fanclub của Taylor Swift tại Việt Nam tổ chức, có bán vé tại Hà Nội và TP.HCM.

Các hoạt động được tổ chức khá bài bản, thậm chí có sự kiện kết hợp với Universal Music Vietnam mời cả nghệ sĩ có tiếng của Vpop trình diễn tại nhà thi đấu, thu hút cả nghìn người. Các sự kiện cũng kết hợp với việc bán các merchandise không chính thức, đồ fanmade,... có sử dụng hình ảnh và lời hát của Taylor Swift. Mới nhất là một event được tổ chức đồng thời ở Hà Nội và TP.HCM, event được mô tả: “Là sự kiện âm nhạc góp phần mang tới trải nghiệm không khí của một buổi The Eras Tour đích thực. Chúng mình hi vọng có thể mang tới cho các bạn trải nghiệm đắm chìm theo từng kỷ nguyên âm nhạc của Taylor với âm thanh và visual được mô phỏng theo The Eras Tour”.

Sự kiện xem phim The Eras Tour của FC Taylor Swift tại Việt Nam trước đó.

Nói rõ thêm, một admin của page này cho biết: “Đây là sự kiện trình diễn âm nhạc dựa trên setlist tại The Eras Tour bạn nhé, toàn bộ nhạc được mở trong sự kiện sẽ được edit và mix cho giống trải nghiệm tại The Eras Tour nhất trong có thể bạn nhé!”.

Một tài khoản MXH đã đặt vấn đề: “Thế nào là fan ăn trên đầu trên cổ idol? Mong mọi người tỉnh táo, để tiền mua CD album ủng hộ idol, chứ đừng có đi mấy cái event fan made vô nghĩa như thế này (fanpage này 1 năm tổ chức trên 5 buổi event, và giá vé cũng không hề rẻ)!”.

Một luồng tranh luận nổ ra với 2 luồng ý kiến chính và vẫn chưa có hồi kết, hiện tại đã cán mốc hơn 1000 bình luận.

Phe ủng hộ hoạt động của fanpage kia cho rằng đây đơn thuần là hoạt động giao lưu, gắn kết nội bộ với cộng đồng fan Taylor Swift. Nhiều người cũng chỉ ra các sự kiện được tổ chức bài bản, có nhiều hoạt động nên việc bán vé là chấp nhận được. Họ cũng chỉ ra việc fandom ở nhiều quốc gia thế giới, mà gần nhất và sôi động nhất là cộng đồng fan Taylor Swift tại Philippines cũng tổ chức nhiều event dạng như thế này. Người ủng hộ cũng chỉ ra cũng có khá nhiều các fandom Kpop thực hiện hình thức tương tự.

Tuy nhiên, phe phản đối cũng đông đảo không kém, thậm chí có phần lấn lướt hơn. Các bên phản đối chỉ ra rất nhiều lý do trong đó xoáy mạnh vào vấn đề bản quyền âm nhạc, sản phẩm và hình ảnh sử dụng trong sự kiện liên quan trực tiếp đến Taylor Swift nhưng vấn đề bản quyền vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong khi đó, họ cũng chỉ ra Taylor Swift là một nghệ sĩ tôn trọng vấn đề bản quyền đến mức nào. Về sự kiện này, netizen chỉ ra tính chất là “chơi nhạc Taylor Swift được phối lại giống bản của The Eras Tour” sau đó bán vé cũng là một kiểu “kinh doanh” dựa trên thần tượng.

Rất nhiều ý kiến cũng cho rằng phía fanpage Taylor Swift tại Việt Nam như đề cập ở trên có những khoản chi tiêu thiếu minh bạch, không có hóa đơn rõ ràng mà chỉ gửi đến fan một file excel “vô thưởng vô phạt”.

Taylor Swift là nữ nghệ sĩ nổi tiếng chặt chẽ với câu chuyện bản quyền.

Bài đăng với hơn 1 nghìn tranh cãi.

Các bình luận tiêu biểu, nhận về nhiều lượt phản hồi nhất bên dưới có thể kể đến:

- Mấy bạn là fan Taylor mà xem nhẹ vụ bản quyền + kiếm tiền từ hình ảnh từ idol dữ, chứ vấn đề không nằm ở chỗ giá vé. Có bao giờ thắc mắc vì sao bạn drag queen người Philippines cosplay Taylor liên tục, viral trên internet, đi 3 - 4 show TET từ Nhật qua tới Sing, Swifties lên X tag Taylor Nation rần rần nhưng team Taylor và cổ chưa 1 lần để ý tới bạn này hay contact bạn để tặng quà chưa, trong show cũng không thèm tặng nón. Bạn đó cũng tổ chức, được mời event giao lưu hát nhạc Taylor y chang fanpage này dị á. Chứng tỏ team Taylor cũng không đồng tình!



- 1 vote ủng hộ chủ status ạ mặc dù comment hơi toxic nhưng team TSVN làm nhiều event quá thật, thường tui thấy off fan là kiểu để kết bạn mới, reunion với các bạn fan khác á. Nhưng cường độ tổ chức cũng ít thôi và tui thấy như thế mới có ý nghĩa. Đây là 1 event tổ chức bằng cách bật nhạc/ phim của The Eras tour và thu giá vé bằng giá TET movie trên CGV, tức là trải nghiệm gần giống đi xem phim nhưng doanh thu lại không thuộc về Taylor Swift. Tính chất của event mình chưa thấy cần thiết nha vì chúng mình vừa gặp nhau ở rất nhiều event lớn như TET movie trong CGV, TET thật rùi ạ nên mình đang thấy event này đơn thuần là một cú kích doanh thu của team TET vì họ đang lợi dụng timeline trống của Taylor.



- Tất nhiên điều này không phủ nhận công sức xây dựng cộng đồng và chạy sự kiện của team TSVN. Mình chỉ không thích mục đích của họ nên mình không ủng hộ, còn fan để gặp nhau thì tui thấy cũng bình thường ai mua thì mua



- Nhạy cảm quá. Bên Kpop các bạn ấy tổ chức bao nhiêu sự kiện lớn không sao. Nhưng cứ đụng đến Taylor là lại bảo sử dụng hình ảnh idol kiếm tiền. Nghe nặng nề quá bạn ạ.



- Nghĩ sao tổ chức ba cái event tào lao rồi thu mỗi đứa 200k trong khi album mới sắp ra mắt không thấy 1 động thái nào support luôn vậy? Tiền đó để bulk buy tăng doanh số album không hay hơn là vô ca hát vô bổ với nhau hay gì vậy trời? Đã xài hình ảnh / âm nhạc trái phép rồi mà còn đem thu tiền nữa!



- Hà thấy trong đây nhiều người có quan điểm kì thật đấy, việc sử dụng hình ảnh Taylor trái phép chắc chắn là sai rồi. Cứ làm như những người phản đối là không ủng hộ concert với support Taylor trong khi bản chất của 2 cái khác hẳn nhau: một cái sử dụng tổ chức sự kiện không chính thống, một cái do chính Taylor. Cảm giác như họ nhầm lẫn giữa 2 việc này vậy.



- Tui không đồng tình việc trục lợi, nhưng việc này nó mang tính chất giải trí, kết nối cộng đồng và việc thu phí cũng chỉ để làm thoả mãn đi cái yêu cầu của người tham gia mà thôi, ai mà chả mong chỗ rộng, mát, staff ok, nếu muốn có cái đó thì chấp nhận đi tiền.