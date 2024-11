Mới đây, một music producer thuộc đội ngũ sản xuất The Stars - ca khúc chủ đề Anh Trai Say Hi đã cập nhật loạt video hậu trường quá trình làm nhạc. Trong đó, đoạn video ghi trọn biểu cảm của Giám đốc âm nhạc JustaTee khi nghe thành phẩm The Stars đang gây chú ý.

Người đàn ông hao gầy vì làm nhạc

Thời gian qua, "anh Tee" dù là gương mặt phía sau hậu trường, nhưng cũng nổi đình đám không kém 30 Anh Trai, được fan nhạc quan tâm sát sao. Bởi lẽ, JustaTee đóng vai trò quan trọng sau thành công của chương trình. Một mình "bao thầu" từ Anh Trai Say Hi đến Rap Việt, JustaTee còn xâm chiếm MXH bằng loạt "meme" làm việc đến đờ đẫn, được dân mạng gọi yêu là JustaSuy.

Phản ứng của JustaTee khi nghe theme song Anh Trai Say Hi

Trong đoạn video được ghi lại, JustaTee vẫn xuất hiện với giao diện JustaSuy, để mặt mộc, đầu bù tóc rối. Nghe chiếc beat cực căng vừa được anh em hoàn thiện, biểu cảm của JustaTee thay đổi cực thú vị. Từ nhăn mặt, nhăn mày đến giãn cơ mặt, thậm chí là "quẩy" luôn ở studio. Phản ứng phấn khích, xen lẫn sự dày vò tâm can của JustaTee khiến các fan "cười bò". Có thể thấy, bản thân JustaTee hài lòng với chiếc beat căng cực này.

JustaSuy để mặt mộc, đầu bù tóc rối

Biểu cảm "anh Tee" khiến dân tình cười bò

JustaTee tâm đắc với thành phẩm The Stars

Ở thời điểm ra mắt, The Stars nhận về nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh giai điệu. Người thì nhận xét beat bùng nổ, mới lạ, thời thượng và vô cùng "quốc tế". Nhưng người thì "la ó" vì không nghe được các Anh Trai hát gì. Phần vocal bị chìm dưới beat nhạc từng là 1 điểm trừ bị nhiều fan ghim.

Fan đích thân hỏi đội ngũ làm nhạc lý do mix vocal nhiễu sóng, để giọng các anh trai chìm sau nhiều filter âm thanh

Dưới phần bình luận, fan cũng đích thân hỏi đội ngũ làm nhạc lý do mix vocal nhiễu sóng, để giọng các anh trai chìm sau nhiều filter âm thanh. Nhưng chưa nhận được phản hồi. Sau thời gian phát sóng, The Stars trở nên cực hot vì chương trình viral, chiếm lĩnh mọi nền tảng MXH.

Không thể phủ nhận, The Stars có giai điệu catchy, cách phối các tầng âm thanh trở nên cháy hơn khi mang lên sân khấu concert biểu diễn. Dù chưa thể làm hài lòng toàn bộ fan nhạc, đây vẫn là một bản phối công phu được đội ngũ dành nhiều tâm huyết xây dựng nên.