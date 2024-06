Ngay tập đầu tiên, Anh Trai Say Hi khiến khán giả đặt nhiều kì vọng khi công bố là chương trình đầu tiên sử dụng 100% các bài hát mới. Chất lượng âm nhạc sẽ là yếu tố được đặt lên hàng đầu khi chương trình hội tụ nguồn nhân lực dồi dào: dàn nghệ sĩ trẻ trung đều xuất thân là ca sĩ, có giọng hát tốt, thậm chí còn có khả năng sáng tác, làm nhạc hay. Quan trọng hơn cả, JustaTee - một trong những producer hiếm hoi có khả năng làm tốt mọi công đoạn trong một sản phẩm âm nhạc, người vừa rất thành công tại Rap Việt mùa 3 sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc. Tuy nhiên sau liveshow đầu tiên, có vẻ JustaTee vẫn chưa đủ khả năng gồng gánh.

Chất lượng âm nhạc chưa đủ đột phá

Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Anh Trai Say Hi, ca khúc chủ đề của chương trình mang tên The Stars đã mất điểm ngay khi vừa ra mắt. Hầu hết khán giả đều có phản ứng khá thất vọng với ca khúc. Từ bố cục hỗn loạn, chia line không đều, ca từ thiếu điểm nhấn tới việc mix/master không ổn khiến nhiều người cảm thán không hiểu đang nghe gì. Nhìn chung, The Stars cố gắng kết hợp quá nhiều ý tưởng nhưng cách sắp xếp không hợp lí đã khiến cho sản phẩm không đạt được hiệu quả như mong muốn.

MV chủ đề The Stars của Anh Trai Say Hi

Cũng là màn góp giọng của 30 nghệ sĩ, The Stars ngay lập tức được đặt lên bàn cân với Nơi Bình Minh Đầy Nắng - ca khúc chủ đề của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, và không khó để nhận ra sự chênh lệch về tổng thể giữa hai bài hát. Còn nếu so sánh với We Go Hard - ca khúc chủ đề của Rap Việt mùa 3 từng gây sốt do chính JustaTee làm producer, thì rõ ràng ca khúc chủ đề của Anh Trai Say Hi kém hơn về mọi mặt.

Có lẽ vì bản gốc ở dưới mức kì vọng quá nhiều, nên khi The Stars được làm mới ở tập 1 với phiên bản của 2 liên quân khán giả bỗng thấy ca khúc này dễ nghe hơn nhiều. Ít ra khán giả đã nghe được giọng hát của từng anh trai, phần chia verse giữa rap, hát và beat cũng hợp lí hơn. So với MV gốc, một số anh trai đã có cơ hội tỏa sáng hơn hẳn như Dương Domic, Captain, Anh Tú, Gemini Hùng Huỳnh, Quang Hùng MasterD, Phạm Anh Duy…

2 phiên bản làm mới lại của The Stars được đánh giá cao hơn hẳn bản gốc

Bước vào liveshow đầu tiên, Anh Trai Say Hi giới thiệu 6 ca khúc mới toanh. Đây là con dao hai lưỡi, vừa là cơ hội để tạo nên những bản hit mới, nhưng mặt khác lại khiến nhiều khán giả bỡ ngỡ vì còn quá lạ lẫm. Sau đêm thi đầu tiên, những vấn đề bắt đầu bộc lộ.

6 ca khúc mới của vòng liveshow đầu tiên chưa có sự tương xứng về chất lượng, cả về mặt sáng tác lẫn hòa âm phối khí. 10/10 gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi chất RnB hiện đại, quyến rũ. Sóng Vỗ Vỡ Bờ là một bản ballad ma mị như nhạc phim tiên hiệp Hoa ngữ. Nỗi Đau Ngây Dại hay No Far, No Star có lẽ không phải một sáng tác tốt, nhưng khả năng dựng bài của các nghệ sĩ đã khỏa lấp vấn đề này. Trong khi đó, Hút hay Don’t Care giống như những ca khúc Pop-EDM khán giả có thể nghe thấy ở thập kỉ trước.

6 tiết mục ở Live Stage 1 mang màu sắc khác nhau

Khó mà nói nhạc của Anh Trai Say Hi dở, nhưng liệu có đạt kì vọng không thì chưa. Thành công của JustaTee ở Rap Việt mùa 3 lẫn Vie Channel ở mảng show âm nhạc khiến nhiều người mong chờ hơn thế. Ekip âm nhạc đã tự thử thách bản thân khi giới thiệu những sáng tác hoàn toàn mới, đã vậy lại còn dành cho một boyband được ghép đội ngẫu nhiên, ít có thời gian tập luyện. Vì thế, độ hoàn thiện về phần nghe của các tiết mục là điều còn thiếu.

Rủi ro đã được dự báo trước

Có nhiều lí do khiến chất lượng âm nhạc của Anh Trai Say Hi chưa đạt kì vọng. Đầu tiên, nếu nhìn vào dàn producer của chương trình, khán giả sẽ thấy hầu hết là những gương mặt mới, chưa thể sánh được so với những hit-maker như Masew, DuongK, 2pillz… tại Rap Việt. Do đó, họ chưa thể bảo chứng cho những bản phối giống như cách mỗi huấn luyện viên Rap Việt sẽ được biên chế 1 producer "ruột".

Để giải quyết vấn đề này, giám đốc âm nhạc cần phải làm việc với dàn producer nhiều hơn để truyền tải được ý đồ của mình. Tuy nhiên, khác với DTAP đã có đội ngũ thực tập sinh INUS với hàng chục nhân sự, trải qua nhiều dự án như Vietnam Idol, Vietnamese Concert, album Vũ Trụ Cò Bay… ekip âm nhạc của Anh Trai Say Hi chỉ mới được hình thành trong khoảng thời gian gần đây. Vì thế, một mình JustaTee có lẽ cần thêm nhiều thời gian để vận hành ekip một cách trơn tru.

So với Rap Việt hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, có cảm giác JustaTee đang để các nghệ sĩ tự do sáng tạo nhiều hơn. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ trong từng nhóm phát huy khả năng làm nhạc của mình, nhưng lại là một thử thách lớn với ekip sản xuất. Ekip chỉ giữ lại phần giai điệu và ca từ, còn các nghệ sĩ thoải mái viết thêm verse, đưa cả producer riêng để chỉnh sửa bản phối. Để có được tiếng nói chung giữa các nghệ sĩ với ekip âm nhạc của chương trình, là một bài toán không hề đơn giản, nhất là khi hầu hết dàn nghệ sĩ của chương trình đều có khả năng sáng tác, thậm chí còn biết sản xuất âm nhạc.

Một mình JustaTee có lẽ phải gồng gánh khá nhiều

Sau liveshow đầu tiên, dấu ấn cá nhân của JustaTee là chưa có. 6 bài hát dường như theo 6 màu sắc khác nhau. Có bài sôi động, rộn ràng đậm màu sắc Latin, có bài pop-ballad theo phong cách cổ trang, ngũ cung, cũng là RnB nhưng có bài được phối theo phong cách dramatic với dàn dây, có bài lại lả lướt, sexy với nhịp trống Trap. Đã vậy, cả 6 bài đều không có chung một chủ đề, nội dung gì, khiến khán giả rất khó có căn cứ để chấm điểm. Ở sân khấu trực tiếp, những ca khúc mang thiên hướng sôi động, rộn ràng, hiệu ứng bùng nổ sẽ thường dễ chiếm được cảm tình của khán giả hơn. Điều đó dẫn đến những tranh cãi ngay sau khi liveshow đầu tiên phát sóng. 10/10 là ca khúc được nhiều lời khen, lượt xem hiện tại cũng là cao nhất so với 5 bài còn lại nhưng lại xếp chót theo phiếu bầu của khán giả ở trường quay.

Chờ lời giải từ ekip âm nhạc của JustaTee

Anh Trai Say Hi mới chỉ phát sóng 2 tập đầu tiên, phần âm nhạc tới thời điểm này có lẽ cũng mới chỉ hoàn thành khoảng 50%. Vì thế, cơ hội để ekip âm nhạc của JustaTee bứt phá vẫn còn rất lớn.

Trước tiên, JustaTee cần mạnh dạn đặt dấu ấn âm nhạc của mình nhiều hơn tại chương trình này. Ở Rap Việt, mỗi vòng thi sẽ có một chủ đề khác nhau, thậm chí màu nhạc cũng khác nhau (đặc biệt là ở vòng Đối đầu). Hay như ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, DTAP cũng thay đổi chủ đề theo từng công diễn. Ở những vòng cuối, DTAP còn thử nghiệm những cách chơi nhạc hiếm thấy như nửa band - nửa beat (kết hợp live band trên nền nhạc bật sẵn) hay phong cách dân gian đương đại/ world music. Tới những liveshow tiếp theo tại Anh Trai Say Hi, khán giả hoàn toàn có thể đón chờ những đề bài thú vị dành cho các thí sinh.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa của JustaTee và ekip là khiến chất lượng các ca khúc trở nên cân bằng hơn. Trong một chương trình mà chất lượng giọng hát, khả năng sáng tác, rap của các thành viên trong mỗi nhóm đều tương đối cân bằng, sự khác biệt hoàn toàn có thể đến từ chính các sản phẩm của ekip sản xuất.

Trông chờ vào phần âm nhạc của Anh Trai Say Hi ở những tập sau

JusstaTee là một hit-maker, nhưng những producer trong ekip của anh có vẻ chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nghệ sĩ tại chương trình. So với chính Rap Việt, JustaTee cần có những cộng sự chắc tay hơn, để có thể tin tưởng trao quyền nhiều hơn cho họ, thay vì phải “suy” tới mức mới hết tập 2 mà đã như thể 20 tập. Bên cạnh đó, sự đóng góp từ các producer riêng của dàn nghệ sĩ, như Kewttie - cộng sự thân thiết của HIEUTHUHAI trong ca khúc Nỗi Đau Ngây Dại cũng có thể là một sự gợi ý.

JustaTee vẫn luôn là một trong số ít những người ở thế hệ của mình có khả năng thực hiện tốt mọi công đoạn để ra lò một sản phẩm âm nhạc: sáng tác, hát, rap, hòa âm phối khí, mix & master. Thế nhưng, từ một người làm nhạc đa tài đến một giám đốc âm nhạc của một show truyền hình, JustaTee rất cần những sự đột phá để tạo nên dấu ấn của riêng mình.

