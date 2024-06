Biên đạo chính của Anh Trai Say Hi bị “réo tên” vì sao chép vũ đạo, hoá ra đã nhiều lần “dính phốt”?

Tối 22/6, tập 2 của chương trình thực tế Anh Trai Say Hi đã chính thức lên sóng. Đêm Livestage 1 - Vòng thi Đấu Nhóm được chia thành 6 sân khấu, nơi các anh trai biểu diễn theo team các demo đã “chốt” đội hình trước đó. Trong 6 màn trình diễn, sân khấu Don't Care của Isaac, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, Negav, Vũ Thịnh và nam thần Thái Lan Nanon gây xôn xao MXH. Ngoài hiệu ứng bùng nổ nhận được nhiều lời khen, điều khiến dân tình tranh cãi chính là phần vũ đạo của Don't Care.

Don't Care - Anh Trai Say Hi

Nhiều fan Kpop tinh ý nhận ra vũ đạo của Don't Care có phần tương đồng với Love Shot - EXO. Nhất là ở động tác dance break đưa 1 tay, dùng chuyển động hông làm điểm nhấn. Love Shot là một trong những era thành công nhất của EXO, theo đó, choreography của ca khúc này cũng trở thành một trong những biểu tượng giới idol. Do đó, không khó để dân tình nhận thấy sự tham khảo giữa sân khấu Don't Care với Love Shot.

Vũ đạo điểm nhấn của Don't Care

Lấy chuyển động hông làm động tác chủ đạo

Có phần tương đồng với Love Shot - EXO

Là biên đạo chính của chương trình, dancer nổi tiếng Lan Nhi đảm nhận phần dựng bài và luyện tập cho các anh trai. Do đó, cô bị “réo tên" đầu tiên trong nghi vấn tham khảo vũ đạo của EXO. Trên MXH, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Không ít khán giả chỉ trích Lan Nhi và cả chương trình vì 5 lần 7 lượt tham khảo các nhóm nhạc Kpop, thiếu tính sáng tạo. Thời gian qua, Anh Trai Say Hi vướng nhiều tranh cãi liên quan đến đạo nhái, tham khảo ý tưởng.

Biên đạo chính Lan Nhi bị cư dân mạng "réo tên"

Lật lại quá khứ, đây không phải lần đầu Lan Nhi bị tố sao chép vũ đạo Kpop cho các nghệ sĩ mà cô dựng bài. Ồn ào nhất phải kể đến lần Lan Nhi biên đạo Đôi Mi Em Đang U Sầu cho Đông Nhi. Vũ đạo Đôi Mi Em Đang U Sầu bị cư dân mạng so sánh với Toxic của inverness & amelia moore. Thời điểm bị chỉ trích, Lan Nhi đã đăng đàn phản pháo những cáo buộc của antifan, chứng minh bản thân không đạo nhái.

Lan Nhi từng vướng lùm xùm khi biên đạo Đôi Mi Em Đang U Sầu cho Đông Nhi

Vũ đạo bị tố sao chép từ nước ngoài

Ngoài ra, nhiều stage của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng do Lan Nhi biên đạo cũng bị chỉ ra nhiều động tác trùng lặp với nghệ sĩ Kpop. Điển hình như sân khấu Đã Không Yêu Thì Thôi của Huyền Baby vướng lùm xùm khi Lan Nhi khi tương đồng đến 3 bài nhảy Stay Tonight - Chungha; Gashina, Tail - Sunmi. Chị Ngã Em Nâng phiên bản 5 chị đẹp Trang Pháp - Ninh Dương Lan Ngọc - Uyên Linh - Quỳnh Nga - Diệp Lâm Anh cũng có sự cóp nhặt từ các bài nhảy của BLACKPINK.

Vũ đạo cho Huyền Baby tại Chị Đẹp cũng có sự tham khảo từ Kpop

Stage Chị Ngã Em Nâng của các Chị Đẹp do Lan Nhi biên đạo bị chỉ ra giống với vũ đạo nhiều bài nhảy của BLACKPINK

