Fan tiếc cho đội Anh Tú - Erik tại Anh Trai Say Hi: nhạc nghe rất "chạm" nhưng lại dính ồn ào đạo nhái Sáng Tạo Doanh!

Tối 22/6, tập 2 chương trình Anh Trai Say Hi lên sóng với vòng Livestage 1. Tiết mục của team Sóng Vỗ Vỡ Bờ của Anh Tú - Erik - Phạm Anh Duy - JSOL - Dương Domic nhận về nhiều sự "soi xét" bởi trước đó đã từng dính nghi vấn "vay mượn" ý tưởng từ show Sáng Tạo Doanh 2021.



Trong 6 bản demo của chương trình, đây là bài hát duy nhất không yêu cầu vũ đạo. Nhưng Erik, JSOL mong muốn có thêm dancer và màn múa đương đại để phần trình diễn của nhóm mình cuốn hút hơn. Anh Tú và Phạm Anh Duy cảm thấy không cần thiết và tin tưởng rằng chỉ cần phát huy giọng hát sở trường của mình để chạm đến cảm xúc khán giả. Sự khác biệt về năng lượng và quan điểm của các Anh Trai trước 1 bài hát mới dẫn đến những cuộc tranh luận. Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến của đạo diễn sân khấu Vương Khang, nhóm Sóng Vỗ Vỡ Bờ quyết định vẫn sẽ mời dancer trình diễn trong tiết mục.

Bài hát Sóng Vỗ Vỡ Bờ là một bản ballad mang giai điệu nhẹ nhàng được trình diễn trên sân khấu được dàn dựng với gam màu xanh biển chủ đạo. Anh Tú, Erik, Phạm Anh Duy, JSOL, Dương Domic khoe trọn giọng hát đầy cảm xúc.

Giữa muôn vàn các bản nhạc sôi động, mang hơi hướng điện tử hoặc rap/ hip-hop thì chất liệu ballad nhẹ nhàng của Sóng Vỗ Vỡ Bờ nhận về nhiều phản ứng tích cực, được khán giả đánh giá là dễ nghe, dễ thấm.

Netizen cũng không khỏi tiếc nuối khi một sân khấu với ca khúc hay như Sóng Vỗ Vỡ Bờ, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của 5 Anh Trai lại dính nghi vấn đạo nhái show Trung Quốc.

Cách đây mấy ngày khi đoạn teaser giới thiệu tập 2 Anh Trai Say Hi lên sóng, livestage 1 của đội Sóng Vỗ Vỡ Bờ ngay lập tức bị đặt nghi vấn "vay mượn" sân khấu Chú Cá Voi Hóa Thân Của Hòn Đảo Cô Độc của đội Lưu Vũ tại show Sáng Tạo Doanh 2021. Thời điểm đó, mặc dù sân khấu chưa chính thức lên sóng nhưng cư dân mạng đã chỉ ra nhiều điểm tương đồng thông qua đoạn teaser. Đầu tiên, về màu sắc và concept chung, không khó để thấy cả hai đều lấy tông màu xanh - trắng, các tông màu lạnh và các yếu tố liên quan đến nước. Phần tạo hình với 1 nửa bàn tay trái được nhuộm xanh cũng bị chỉ ra đã "mượn ý tưởng" từ show Sáng Tạo Doanh.

"Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" | Sáng Tạo Doanh 2021-Chuang 2021

Tuy nhiên sau khi trọn vẹn màn trình diễn Sóng Vỗ Vỡ Bờ lên sóng, nghi vấn "đạo nhái" cũng phần nào thuyên giảm khi cách triển khai bài vở, sân khấu của Anh Trai Say Hi khá khác biệt so với Sáng Tạo Doanh 2021. Nếu như sân khấu của Sáng Tạo Doanh 2021 có phần múa đương đại xuyên suốt thì Anh Trai Say Hi tập trung vào phần thể hiện vocal của các Anh Trai, chỉ có một đoạn vũ đạo ngắn ở cuối bài.

Đáng chú ý, tiết mục múa cùng dải lụa của Erik trên phần teaser bị soi giống với phần múa của Lưu Vũ tại Sáng Tạo Doanh 2021 khi lên sóng chính thức cũng đã bị cắt đi hoàn toàn. Có thể thấy, phía NSX đã lắng nghe ý kiến từ netizen và chủ động cắt đi bớt phân đoạn giống nhất giữa 2 sân khấu.

Phần múa lụa của Erik bị so với Lưu Vũ tại Sáng Tạo Doanh đã hoàn toàn "bốc hơi" khi lên sóng chính thức Livestage 1.

https://kenh14.vn/fan-tiec-cho-doi-anh-tu-erik-tai-anh-trai-say-hi-nhac-nghe-rat-cham-nhung-lai-dinh-on-ao-dao-nhai-sang-tao-doanh-20240622235949288.chn