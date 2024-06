Bất đồng ý kiến, Anh Tú "cà khịa" đồng đội... nghèo?

Một trong những tiết mục ồn ào nhất trong vòng Live Stage 1 của Anh Trai Say Hi chính là Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Khi hình ảnh nhá hàng của màn trình diễn này được tung ra, một số netizen nhận ra điểm tương đồng với phần thi Chú Cá Voi Hóa Thân Của Hòn Đảo Cô Độc tại Sáng Tạo Doanh 2021, từ trang phục, cách trang điểm đến dàn dựng sân khấu.

Team Sóng Vỗ Vỡ Bờ

Và team Sóng Vỗ Vỡ Bờ tiếp tục giữ vững tinh thần ồn ào ngay từ phần bàn luận về tiết mục. Theo đó, đội trưởng Anh Tú muốn đánh mạnh vào vocal và nhận được sự đồng tình từ Phạm Anh Duy. "Voi Bản Đôn" chia sẻ: "Tú không muốn một bài hát cảm xúc mà bày vẽ ra quá nhiều thứ, hãy để cho sự mộc mạc nhất, gần gũi nhất. Cảm xúc thì không cần màu mè".

Màn tranh luận của team Sóng Vỗ Vỡ Bờ

Tuy nhiên, ý kiến của Anh Tú đã bị Erik và JSol phản bác, Erik nói: "Anh ơi, đây không phải là The Masked Singer mà anh tham gia, đây là Anh Trai Say Hi - cuộc thi thiên về các nhóm nhạc và trình diễn trên sân khấu. Một tiết mục 5 phút rưỡi mà đứng yên một chỗ là siêu nhàm chán luôn". JSol cũng thừa nhận phần thi không thu hút nếu 5 anh em đứng yên một chỗ hát như cục đá. Sau đó, Erik và JSol đã đưa ra phác thảo ý tưởng của bản thân cho các đồng đội hiểu rõ hơn.

Team này bất đồng ý kiến ngay từ lúc thảo luận

Anh Tú sau khi lắng nghe ý kiến đàn em thì đã tiếp tục nêu ra ý kiến: "Mình chắc chắn kinh phí phải trả cho tiết mục này nó quá cao. Erik hay anh thì còn đỡ, chứ như Dương Domic hay Duy thì...". Ngay sau đó, Dương Domic vội phản bác: "Ơ kìa anh, em cũng giàu mà, nhưng em giàu tình cảm... Mình không có nhà để bán nhưng chắc chắn có nhiều thứ để bán và chơi cùng các anh". JSol thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng bán nhà để "chơi tới bến".

Câu nói mang tính "cà khịa" đồng đội của Anh Tú ngay lập tức nhận về nhiều sự chú ý. Có thể nam ca sĩ đã dựa vào tình hình chung của nhóm để đánh giá đồng đội hoặc cũng có thể là anh chỉ đang nói đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng mà thôi!

Anh Tú lo tiết mục có kinh phí quá cao, sợ đồng đội không gánh nổi

Sau một hồi tranh cãi, JSol và Phạm Anh Duy thừa nhận cả 2 không cùng quan điểm. Anh Tú quyết định gọi điện cho đạo diễn chương trình để xin ý kiến. Cuối cùng, team Sóng Vỗ Vỡ Bờ cũng chốt được 1 phương án chung để mang đến 1 màn trình diễn cực cảm xúc ở Anh Trai Say Hi.

https://kenh14.vn/bat-dong-y-kien-anh-tu-ca-khia-dong-doi-ngheo-20240622220803942.chn