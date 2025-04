Tại sao Khánh Vy bị chỉ trích vì tương tác với Jisoo (BLACKPINK)?

Khánh Vy trở thành tâm điểm tranh cãi

Ngày 30/3/2025, chị cả BLACKPINK Jisoo trở lại Hà Nội sau 2 năm kể từ concert lịch sử Born Pink Mỹ Đình. Lần này, Jisoo đến với tư cách nghệ sĩ solo. Nữ thần tượng tổ chức fanmeeting cá nhân Lights, Love, Action gặp gỡ hàng nghìn fan Việt trong vòng hơn 2 tiếng. Sự kiện kết thúc với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Jisoo vừa hát, vừa biểu diễn và giao lưu cùng khán giả. Cô nàng bày tỏ sự yêu quý đặc biệt dành cho V-BLINK, hứa sẽ quay lại Việt Nam sớm hơn. Giữa lịch trình bận rộn, Jisoo đến Hà Nội rồi bay về Hàn ngay trong đêm.

Sau fanmeeting Lights, Love, Action, mạng xã hội ngập tràn bài đăng chia sẻ về trải nghiệm show. Jisoo là thành viên nhóm nữ hot nhất hiện nay, có lượng fan Việt vô cùng đông đảo. Do đó, không khó hiểu khi cô chiếm trọn sự chú ý. Nhưng ở một diễn biến khác, thì Khánh Vy bỗng dưng trở thành chủ đề tranh cãi. Hàng loạt bài đăng ác ý nhắm đến nữ MC hút tương tác lớn trên nền tảng Threads. Thậm chí, chủ đề về Khánh Vy còn thu hút thảo luận trái chiều hơn cả việc Jisoo tổ chức fanmeeting ở Việt Nam.

Tại fanmeeting Jisoo, Khánh Vy được BTC mời đến làm MC dẫn dắt, trò chuyện trực tiếp với nữ thần tượng trên sân khấu. Khánh Vy sẽ đóng vai trò cầu nối, là người đại diện fan Việt giao lưu, trò chuyện với Jisoo. Đặc biệt, cô không làm phiên dịch viên cho Jisoo ở sự kiện này.

Tranh cãi bùng phát khi một số người cảm thấy không thích cách MC Khánh Vy nói “chêm” tiếng Hàn, tiếng Anh trong lúc trò chuyện với Jisoo. Nhiều bình luận cho rằng cách Khánh Vy “thể hiện” mình có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn vô tình khiến phiên dịch viên bị “lu mờ”. Thậm chí với những ai không theo dõi kỹ còn có thể hiểu nhầm Khánh Vy là người phiên dịch toàn bộ buổi fanmeeting, nhưng thực tế không phải.

Sự việc chưa lắng xuống thì mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau tấm ảnh được cho là chụp từ phía sau của BTC fanmeeting. Những người đăng tải tấm ảnh cho biết, khi MC Khánh Vy giao tiếp tiếng Hàn và tiếng Anh với Jisoo trên sân khấu, tấm bảng đã hiện dòng chữ: "MC: Please use only Vietnamese Language!" (dịch: MC: Vui lòng chỉ sử dụng tiếng Việt). Cụm từ "chỉ sử dụng tiếng Việt!" được in đậm, gạch chân khiến cho nhiều người cho rằng phía BTC thể hiện thái độ không hài lòng trước màn giao tiếp tiếng Hàn của Khánh Vy tại buổi gặp mặt.

Trước đó trong một bài đăng trên MXH Threads, một tài khoản tự nhận là nhân viên trong sự kiện fanmeeting lên tiếng cho hay Khánh Vy làm sai yêu cầu của ban tổ chức. “Phía BTC đã yêu cầu chỉ dẫn tiếng Việt, tuy nhiên không hiểu sao lúc dẫn bạn lại chêm những câu, những từ tiếng Hàn thực sự không cần thiết như vậy. Bạn ấy nói thế một là át tiếng phiên dịch, hai là dễ gây hiểu nhầm cho nghệ sĩ do Jisoo đã nghe phiên dịch trong in-ear (tai nghe) rồi. Phía dưới, biên kịch đã nhắc nhiều lần nhưng bạn ấy phớt lờ và tiếp tục nói tiếng Hàn kiểu người mới đang học. Là một người biết tiếng Hàn, điều này thực sự khiến mình cảm thấy ức chế”, tài khoản nhận là nhân viên trong sự kiện bình luận.

Khánh Vy một lần nữa vướng tranh cãi nghiêm trọng. Cư dân mạng, đặc biệt là fan BLACKPINK cho rằng cung cách làm việc của Khánh Vy tỏ rõ sự thiếu chuyên nghiệp, khiến hình ảnh Việt Nam trở nên sai lệch trong mắt ekip kỹ tính, cầu toàn của Jisoo. Tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ, tối 2/4 Khánh Vy reup khoảnh khắc cô nàng chung khung hình với Jisoo lên Instagram. Về chỉ trích xoay quanh bản thân, Khánh Vy vẫn giữ im lặng.

Khánh Vy nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội, nhanh chóng thành công nhờ thành tích học tập khủng, là hotgirl 7 thứ tiếng. Những năm qua, Khánh Vy xây dựng thương hiệu cá nhân gắn liền với 2 chữ chuyên nghiệp. Là MC có kinh nghiệm dẫn song ngữ, xuất hiện trên những chương trình lớn nhất, kỹ năng làm việc của Khánh Vy không còn gì để bàn cãi. Vậy tại sao, Khánh Vy lại để lộ khoảnh khắc “thất thố” tại 1 sự kiện quan trọng như fanmeeting Jisoo?

Nhiều người cho rằng, Khánh Vy có phần quá phấn khích, không kiềm chế được bản thân vì Jisoo chính là thần tượng của cô. Ngay từ thời điểm bước ra sân khấu, gặp gỡ chị cả BLACKPINK, Khánh Vy đã vỡ oà cảm xúc, khóc nức nở trước mặt thần tượng. Cô liên tục cảm thán việc Jisoo đẹp đến thế nào, fan Việt yêu Jisoo nhiều ra sao. Ngoài ra, trong các phần giao lưu của Jisoo, Khánh Vy cũng hay thêm lời thể hiện tình cảm fangirl.

Vì điều này mà Khánh Vy vô tình chêm cả tiếng Hàn, tiếng Anh để dễ dàng giao tiếp với Jisoo hơn. Nếu là khoảnh khắc đời thường, việc này có thể thông cảm nếu đối phương không cảm thấy khó chịu. Nhưng đây là 1 sự kiện chuyên nghiệp, mỗi vị trí đều có vai trò riêng. Kịch bản chương trình ấn định sẵn, yêu cầu Khánh Vy chỉ nói tiếng Việt. Việc cô nàng không kiểm soát được tâm lý fangirl đã đẩy cô vào tình thế khó xử.

Dẫu sao, Khánh Vy cũng chỉ là cô gái trẻ với tâm lý người hâm mộ. Đứng trước idol, khó ai có thể kiểm soát bản thân tốt. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá với chính Khánh Vy và cả những bạn trẻ theo sự nghiệp MC, tổ chức sự kiện. Khi vào guồng làm việc, không thể để tâm lý người hâm mộ ảnh hưởng đến quy trình vận hành sự kiện.