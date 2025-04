Mỹ nhân phim Địa Đạo: Từng là “nàng thơ” của Sơn Tùng M-TP, có nụ hôn nóng bỏng với Noo Phước Thịnh

“Gây bão” phòng vé thời điểm này chính là bộ phim Địa Đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây là tác phẩm lấy đề tài thời chiến hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh dàn diễn viên đình đám quy tụ trong phim như Thái Hòa, Quang Tuấn thì sự xuất hiện của nữ diễn viên Hồ Thu Anh đã nhận nhiều quan tâm của khán giả.

Trong tác phẩm điện ảnh này, Hồ Thu Anh đảm nhận vai nữ chính tên Ba Hương - nữ chiến sĩ du kích cùng chuyện tình yêu với Tư Đạp (Quang Tuấn). Sở hữu gương mặt góc cạnh người mẫu nhưng khi vào vai nữ chiến sĩ du kích, Hồ Thu Anh khiến khán giả “sởn da gà” với nhiều phân cảnh. Đặc biệt, Hồ Thu Anh cũng từng góp mặt trong rất nhiều MV của các ca sĩ hàng đầu showbiz Việt.

Hồ Thu Anh gây ấn tượng khi trở thành nữ chính trong tác phẩm điện ảnh Địa Đạo

"Nàng thơ” của Sơn Tùng M-TP, được mệnh danh là “hot girl" cổ trang

Vào đầu năm 2017, Hồ Thu Anh đã góp mặt trong MV Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP - một trong những sản phẩm âm nhạc đình đám nhất của Vpop. Dù không có nhiều đất diễn, cô vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ thần thái bí ẩn, đôi mắt sắc sảo và nét đẹp cổ điển hiếm có. Xuất hiện trong khung cảnh huyền ảo, Hồ Thu Anh hóa thân thành một mỹ nhân kiêu sa, lạnh lùng, góp phần tạo nên không khí liêu trai đầy mê hoặc cho MV.

MV Lạc Trôi - Sơn Tùng M-TP

Không cần thoại hay những biểu cảm quá kịch tính, Thu Anh chinh phục khán giả bằng ánh mắt đầy cảm xúc và khí chất sang trọng, quyền uy. Những khung hình có sự xuất hiện của cô càng làm tăng thêm nét ma mị cho Lạc Trôi, khiến nhân vật của Sơn Tùng M-TP càng trở nên cô độc giữa không gian cung đình lạnh lẽo. Từng cử chỉ của Thu Anh – từ ánh nhìn xa xăm đến dáng vẻ uyển chuyển trong bộ trang phục cổ trang – đều tạo nên một dấu ấn khó quên. Sau Lạc Trôi, Hồ Thu Anh được khán giả ưu ái gọi là “hot girl cổ trang” và trở thành một trong những nữ chính MV được yêu thích nhất.

Hồ Thu Anh góp mặt trong MV của Sơn Tùng M-TP

Là 1 nhân vật trong mối tình tay ba “ngang trái” trong MV của Da LAB và Tóc Tiên

Trong MV Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới của Da LAB và Tóc Tiên, Hồ Thu Anh đảm nhận vai nữ chính, một cô gái phục vụ trong quán bar. Câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba phức tạp giữa cô, một người đàn ông trung niên và con trai của ông.

Thu Anh xuất hiện trong nhiều phân cảnh quan trọng, thể hiện sự giằng xé nội tâm khi bị cuốn vào mối quan hệ đầy ngang trái. Diễn xuất của Hồ Thu Anh được đánh giá cao nhờ khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế qua ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt. Cô khắc họa rõ nét sự mâu thuẫn, đau khổ và dằn vặt của nhân vật khi đối mặt với tình yêu và đạo đức.

MV Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới - Da LAB ft. Tóc Tiên

Hồ Thu Anh trong MV của Da LAB và Tóc Tiên

Nữ trinh sát có nụ hôn nóng bỏng với Noo Phước Thịnh

Trong MV Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh của Noo Phước Thịnh, Hồ Thu Anh đảm nhận vai nữ chính với hình tượng "bad girl" đầy uẩn khúc. Cô xuất hiện trong nhiều phân cảnh quan trọng, thể hiện sự giằng xé nội tâm khi bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp. Xem hết MV, khán giả mới nhận ra trên thực chất, Hồ Thu Anh là một nữ trinh sát và tiếp cận Noo Phước Thịnh để phục vụ cho chuyên án.

Dù chỉ là vai diễn trong MV nhưng cô nàng cũng được đánh giá cao nhờ khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế qua ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt. Một trong những phân cảnh gây ấn tượng nhất chính là nụ hôn nóng bỏng giữa Hồ Thu Anh và Noo Phước Thịnh. Phân cảnh này khiến không ít fangirl “quắn quéo” vì sự “tình bể bình” của hai nghệ sĩ.

MV Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh - Noo Phước Thịnh

Nụ hôn nóng bỏng của Noo Phước Thịnh và Hồ Thu Anh

Là “người yêu” của Quang Vinh trong MV How Deep Is Your Love của Quang Vinh

Trong MV How Deep Is Your Love, Hồ Thu Anh vào vai người tình của Quang Vinh, xuất hiện trong những khung hình đầy chất thơ. Câu chuyện xoay quanh những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng phảng phất nỗi buồn khi cả hai cùng nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, trước khi dần xa cách với những giằng xe trong tình yêu.

MV How Deep Is Your Love - Quang Vinh