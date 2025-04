Will Smith từng là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hollywood, sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ gồm nhiều bom tấn phòng vé. Tiếng nói và quyền lực giúp anh trở thành “cục cưng nước Mỹ”, là gương mặt có độ nhận diện lớn nhất nhì làng phim thế giới. Đáng chú ý, Will Smith có xuất phát điểm là một rapper, hoạt động từ nửa cuối thập niên 80. Anh ghi danh là rapper đầu tiên giành giải Grammy vào năm 1988 ở hạng mục Best Rap Performance.

Không chỉ diễn xuất

mà sự nghiệp âm nhạc của tài tử họ Smith là nguồn cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ sau này

Sự nghiệp đỉnh cao gần 4 thập kỷ dày công gây dựng gần như “đổ bể” sau khi Will Smith dành cho Chris Rock cái tát “trời giáng” tại Lễ trao giải Oscar 2022. Màn “choảng” nhau bắt nguồn từ câu đùa kém tinh tế của Chris Rock về mái đầu trọc của Jada Pinkett Smith (bà xã Will Smith). Không hài lòng với cách ứng xử đó, tài tử 6x bước lên sân khấu, giơ tay tát Chris Rock và tuyên bố: “Đừng có nhắc đến tên của vợ tôi bằng cái mồm ‘bẩn thỉu’ của cậu”.

Chris Rock ăn trọn cái tát "trời giáng" từ Will Smith

Hành động này khiến showbiz thế giới sốc nặng, MXH lẫn báo đài như “nổ tung”. Sau sự kiện “chạm má” đi vào lịch sử, Chris Rock đắt show hơn bình thường còn Will Smith lại ở bên sườn dốc sự nghiệp. Làn sóng tẩy chay đổ ập đến khiến mọi hoạt động giải trí của nam tài tử gần như đóng băng.

"Cú vả" chấn động trên sóng truyền hình trực tiếp khiến sự nghiệp của Will Smith điêu đứng

Mới đây, Will Smith đã phát hành album phòng thu Based On A True Story - sản phẩm âm nhạc dài hơi đánh dấu sự trở lại của rapper Will Smith sau hai thập kỷ vắng bóng. Từ cú vấp ngã 3 năm trước, Will Smith lần đầu tiên đóng vai kẻ phản diện. Anh mong muốn được sửa sai, gửi lời xin lỗi và cảm xúc chân thực nhất qua âm nhạc.

Based On A True Story đánh dấu sự trở lại của Will Smith sau 2 thập kỷ vắng bóng trên mặt trận âm nhạc

Đây cũng là cơ hội để ngôi sao họ Smith thoát bóng hình tượng Fresh Prince. Fresh Prince là nhân vật cùng tên trong sitcom The Fresh Prince Of Bel-Air do Will Smith nhập vai. Đây cũng có thể coi là bản ngã đồng hành cùng anh xuyên suốt năm tháng trong nghề - tưng tửng, vui vẻ, chuyên đem lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Fresh Prince cũng là vai diễn giúp Will Smith chuyển hướng sang mảng phim ảnh, đồng thời là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của văn hóa đại chúng thập niên 90.

Nhân vật Fresh Prince và sitcom The Fresh Prince Of Bel-Air là 2 biểu tượng văn hóa đại chúng thập niên 90

Tái xuất trên danh nghĩa là một rapper, Will Smith cần tìm lại chất swag, nhưng vẫn mang chất tự sự, trần trụi vào trong từng câu rap. Cái khó ở đây là âm nhạc của Will Smith vốn đã gây tranh cãi từ lâu. Không thể phủ nhận đóng góp của anh đối với nền nhạc Hip-hop nói chung, nhưng một bộ phận khán giả cho rằng những gì Will Smith từng thể hiện như parody từ bài rap khác, có phần nhí nhố và thiên về giải trí phù hợp hơn với anh thay vì nói lên các vấn đề nổi cộm trong xã hội, đời sống.

Âm nhạc của Will Smith có tác động nhất định đến nền nhạc Hip-hop nhưng không được đánh giá cao

Để hoàn thiện được Based On A True Story, Will Smith đã tìm đến không ít rapper “máu mặt” trong giới như Jay-Z, Kendrick Lamar… để xin lời khuyên. Các ca khúc trong album đều “đánh trực diện” vào vấn đề, không ẩn ý bóng gió. Như ở track Int. Barbershop Day, phần lời: “Hắn bị tẩy chay ư? Không ai có thể tẩy chay một huyền thoại…. Hắn và Jada đều điên như nhau, nói gì vậy cô gái? Tối nhất là đừng nhắc đến tên vợ hắn.” - ám chỉ đến cái tát dành cho Chris Rock tại Oscar 2022.

Trước khi phát hành album, Will Smith đã trở lại quê nhà Philadelphia để quảng bá cho dự án âm nhạc của mình. Sao nam I Am Legend đã khởi động tour diễn “chuộc lỗi” tại Morocco, Châu Âu và Vương quốc Anh vào mùa hè này.