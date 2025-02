Sáng 21/2 (theo giờ Việt Nam), Selena Gomez cùng hôn phu Benny Blanco và Gracie Abrams ra mắt ca khúc mới - Call Me When You Break Up. Ca khúc nằm trong album I Said I Love You First, đánh dấu lần đầu Selena Gomez kết hợp với chồng sắp cưới Benny Blanco, dự kiến phát hành vào ngày 21/3 tới đây.

Selena Gomez cùng hôn phu Benny Blanco và Gracie Abrams ra mắt ca khúc mới - Call Me When You Break Up

Call Me When You Break Up được giới thiệu như cuộc hội ngộ của những người bạn lâu năm. Benny Blanco và Gracie Abrams trước đây đã từng collab trong Unlearn vào năm 2021. Ca khúc là bản phối pop vui tươi êm ái, viết về tình yêu. Selena Gomez không quay dựng MV cầu kỳ, chỉ đơn giản là những thước phim thường nhật ghi lại khoảnh khắc của 3 nghệ sĩ đắm chìm trong âm nhạc.

Scared of Loving You - Selena Gomez, Benny Blanco

Trước Call Me When You Break Up, Selena và Benny đã ra mắt Scared of Loving You. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ đôi siêu sao đã ra mắt 2 đĩa đơn nằm trong album tôn vinh tình yêu của mình. I Said I Love You First được thành hình một cách tự nhiên, đúc kết trực tiếp từ tình yêu mới của Selena. Album sẽ ghi lại toàn bộ chuyện tình của Selena Gomez và Benny Blanco, từ lúc gặp nhau, yêu nhau và quyết định kết hôn.

MV Call Me When You Break Up thu về 1.2 triệu views sau 1 ngày lên sóng, độ thảo luận thấp

Tuy có sức nặng về mặt nội dung và 1 đám cưới thu hút sự chú ý truyền thông, nhưng 2 single Selena và Benny Blanco mới ra mắt đều chưa gây tiếng vang. MV Call Me When You Break Up thu về 1.2 triệu views sau 1 ngày lên sóng. Trong khi đó, single ra mắt vào tuần trước - Scared of Loving You thì chưa đến 3 triệu lượt xem. 2 ca khúc của Selena Gomez và Benny Blanco "mất hút" trên các BXH âm nhạc Toàn cầu.

Năm qua, với sự phát triển của thương hiệu Rare Beauty, Selena Gomez chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú của nước Mỹ

Sự nghiệp âm nhạc những năm gần đây của Selena Gomez không có nhiều thành tích nổi bật, lần gần nhất là được đề cử ở hạng mục album Pop Latin tại Grammy 2022. Đầu năm 2024, Selena Gomez khiến không ít người xôn xao khi úp mở về việc sẽ dừng ca hát. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết album phòng thu tiếp theo của cô có thể sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp ca hát: "Tôi cảm thấy như vậy đủ rồi. Có lẽ tôi không cần nhiều hơn những album ca nhạc nữa".



Trước khi quyến định kết hôn với Benny Blanco, Selena Gomez có tình trường dày đặc với hàng loạt ngôi sao hàng đầu

Năm qua, với sự phát triển của thương hiệu Rare Beauty, Selena Gomez chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú của nước Mỹ. Nhiều người cũng dự đoán, có thể sau này, Selena Gomez yên bề gia thất sẽ tập trung vào công việc kinh doanh. Trước khi quyến định kết hôn với Benny Blanco, Selena Gomez có tình trường dày đặc với hàng loạt ngôi sao hàng đầu, từ những cuộc tình chóng vánh với Joe Jonas, Taylor Lautner, The Weeknd, Charlie Puth,... cho đến chuyện tình nhiều năm đầy drama với Justin Bieber. Người hâm mộ không còn quá kỳ vọng vào việc Selena Gomez sẽ "phá đảo" làng nhạc, chỉ cần cô nàng hạnh phúc, ra sản phẩm thì sẽ luôn ủng hộ.