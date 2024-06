Rhyder mang "tuyệt chiêu" từ Rap Việt sang Anh Trai Say Hi, Tage tuy bướng nhất nhưng phần rap chiếm trọn "spotlight"

Tối 22/6, tập 2 chương trình Anh Trai Say Hi lên sóng với vòng Livestage 1. Một trong những tiết mục đáng chú ý nhất đêm phải gọi tên No Far No Star của team Song Luân, HURRYKNG, Rhyder, Tage, Captain. Trong tiết mục này, mỗi Anh Trai có dịp "flex" khả năng chơi nhạc cụ “thần sầu”: Song Luân đánh đàn piano, Tage đánh trống, Captain chơi guitar,...

Đặc biệt Rhyder đốt cháy sân khấu với màn đánh trống điêu luyện, thực sự là một điểm sáng đáng chú ý của màn trình diễn. Hình ảnh Rhyder tỏa sáng khi đánh trống trên sân khấu không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến hành trình tại Rap Việt mùa 3 trước đó của Rhyder: khi đó, thí sinh team HLV Andree cũng đã chơi trống đầy bùng nổ tại vòng Chung kết, mang đến cảm xúc đầy thăng hoa cho khán giả.

Không khó để thấy bước ra từ Rap Việt mùa 3, Rhyder thực sự đã có bệ phóng vững chắc và gặt hái được nhiều thành tích cá nhân.

Rhyder đánh trống đầy bùng nổ khiến cả đội đều thăng hoa.

Nội bộ lục đục “căng” khi rapper Tage kiên quyết không chịu nhảy, bất chấp đề bài mà chương trình đưa ra là bài No Far No Star phải có vũ đạo. Tage gần như phản kháng, làm cho bầu không khí của cả team khá căng thẳng. Đội trưởng Song Luân và team đã trao đổi rất kỹ với Biên đạo Lê Vinh để biên đạo có thể hiểu rõ và có thể khai thác được thế mạnh của từng thành viên, đồng thời nhắn tin riêng để thuyết phục Tage nhảy cùng nhóm.

Sau chuỗi ngày luyện tập cùng nhau, Tage cuối cùng cũng đã đồng ý phần vũ đạo, tuy nhiên gây ấn tượng chưa tốt khi từ tập 1 cho đến tập 2, anh luôn là một cá nhân khá "ngông", không tiếp thu ý kiến đồng đội. Tuy nhiên, không bàn đến thái độ thì khán giả cũng thừa nhận phần rap của Tage thực sự rất "cháy", kể từ bài hát chủ đề cho đến cả vòng Livestage 1. Có vẻ như Tage sẽ là một chú "ngựa bất kham", có tài năng nhưng nhiều lúc kết hợp không ăn ý với đồng đội trên hành trình của Anh Trai Say Hi.

Tage gây ấn tượng bởi giọng rap quá ấn tượng.

Không nằm ngoài dự đoán, tiết mục đầy bùng nổ của team Song Luân No Far No Star giành chiến thắng chung cuộc, xếp thứ nhất ở vòng Livestage 1.

https://kenh14.vn/rhyder-mang-tuyet-chieu-tu-rap-viet-sang-anh-trai-say-hi-tage-tuy-buong-nhat-nhung-phan-rap-chiem-tron-spotlight-20240622231013253.chn