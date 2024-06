Lê Dương Bảo Lâm cuối cùng cũng được tham gia Anh Trai Say Hi nhưng với vai trò bất ngờ!

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã thông báo "tin vui" về việc anh sẽ tham dự chương trình Anh Trai Say Hi nhưng với một vai trò... hoàn toàn khác biệt. Cụ thể, Dương Lâm hài hước cho biết: "Sau khi gửi hết bằng cho BTC, biên tập thấy Lâm giỏi về vi tính, đã từng học kế toán nên họ đã nhận Lâm làm bên kế toán, phát lương cho 30 anh trai rồi nha! Kì này đứa nào đẹp hơn, tui giam lương hết".

Đi kèm với đó, Dương Lâm chia sẻ khá nhiều bằng cấp nom rất "uy tín" gồm: chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, giấy chứng nhận khóa học người dẫn chương trình, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học thanh nhạc,... Điều này chứng tỏ Lê Dương Bảo Lâm cũng có những kiến thức khá bài bản về các kĩ năng sân khấu, chứ không phải "tay ngang" không học hành mà thành công như hiện tại.

Dòng status của Lê Dương Bảo Lâm.

Anh cũng tranh thủ "flex" các thể loại bằng cấp từ xưa đến nay anh theo học và nhận được, cũng uy tín lắm nhé!

Số là dạo này Lê Dương Bảo Lâm đang có chấp niệm với việc... BTC chương trình Anh Trai Say Hi không mời anh tham gia chương trình, dù anh tự nhận bản thân cũng vừa có visual, vừa có tài năng, nay lại thêm có các thể loại chứng chỉ rất uy tín như trên. Anh cũng từng đăng không ít status để mong muốn NSX Anh Trai Say Hi "xem xét" lại để anh có thể tham dự chương trình. Và nay, ước muốn của anh đã được toại nguyện: anh tham gia Anh Trai Say Hi nhưng với tư cách... kế toán phát lương cho 30 Anh Trai!

Tuy nhiên, với rất nhiều "hint" được Dương Lâm thả miếng đầy hài hước từ lúc bắt đầu show đến hiện tại, có khả năng rất cao anh chàng sẽ có phần góp mặt đặc biệt trong 1 tập của Anh Trai Say Hi, là khách mời trong 1 đêm liveshow là điều hoàn toàn có khả năng!