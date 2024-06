Vòng Live Stage 1 của Anh Trai Say Hi đã chính thức trôi qua với rất nhiều cảm xúc. 6 đội thi đã mang đến những màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng và dù chỉ đồng hành cùng nhau trong thời gian ngắn, các thành viên vẫn gắn bó vô cùng thân thiết, thậm chí có rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống.

Đỗ Phú Quí là thành viên trực thuộc team No Far, No Star được khán giả bình chọn nhiều nhất đêm diễn này. Nam ca sĩ đã xúc động chia sẻ sau khi hoàn thành xong màn trình diễn: "Lâu lắm rồi Quí mới có cơ hội được đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn. Mình nhảy, mình hát, hoà mình cùng âm nhạc hết mình như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội được sống lại hết tất cả những gì mà mình đã nhiệt huyết, đã đam mê hồi trước. Tại thời điểm đó, cái quyết định dừng lại âm nhạc là một quyết định cực kỳ khủng khiếp đối bản thân Quí. Anh Trai Say Hi giống như một cái phao, được vào chương trình và tập luyện với đồng đội, Quí cảm thấy là 'ồ, mình đã được sống lại cái đam mê này rồi'".

Đỗ Phú Quí rơi nước mắt sau khi hoàn thành xong phần thi

Vừa nói, nam ca sĩ vừa xúc động đến rơi nước mắt, việc anh từng có quyết định dừng lại với âm nhạc khiến nhiều người bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, Đỗ Phú Quí chưa ra mắt thêm bất kì sản phẩm nào mới, thỉnh thoảng khán giả mới thấy anh xuất hiện trong những bản cover hay đêm nhạc riêng tư.

Nam ca sĩ xúc động đến rơi nước mắt

Vốn được biết đến với hình tượng lém lỉnh, hài hước, bất ngờ thay khi đội trưởng Phạm Đình Thái Ngân lại là người mau nước mắt nhất team 10/10. Nam ca sĩ liên tục bật khóc khi được các đồng đội an ủi, dù anh đã chối: "Đâu có khóc đâu, không có khóc" nhưng khán giả vẫn thấy những giọt nước mắt rơi.

Phạm Đình Thái Ngân xúc động đến bật khóc

Thái Ngân chia sẻ: "Từ lúc bắt đầu, ngay ngày gặp đầu tiên cũng đã khó khăn rồi, Anh Tú - Quang Trung chưa từng nhảy nhiều như vậy. Không biết Hùng Huỳnh như thế nào, chưa từng thấy em ấy than hết. Lên sân khấu anh em làm tốt khiến cho Ngân cảm thấy mình cũng đã trải qua được 1 quá trình nhưng ai cũng vượt lên chính mình". Trong quá trình tập luyện, Quang Trung cùng Anh Tú đã cố gắng tập luyện vũ đạo, em út Gemini Hùng Huỳnh bị vấp té trong lúc nhảy. Với vai trò đội trưởng, Phạm Đình Thái Ngân chắc hẳn cảm thấy vô cùng áp lực nhưng vẫn tràn đầy tự hào khi các thành viên cháy hết mình trên sân khấu.

Phạm Đình Thái Ngân là người mít ướt nhất team 10/10

Nhân vật mít ướt thứ 3 gọi tên Phạm Anh Duy. Thời điểm quay hình Live Stage 1, nam ca sĩ mới chuyển vào TP. HCM gần 1 tháng. Anh chia sẻ: "Thực ra em cũng rất hiểu cảm xúc của Thái Ngân và bây giờ em cũng rất xúc động nhưng em sẽ cố gắng kềm nó lại để không làm mất không khí của mọi người". Dù nói như vậy nhưng Phạm Anh Duy vẫn quay mặt vào trong rồi khóc khiến các đồng đội phải liên tục an ủi, dỗ dành.

Phạm Anh Duy sinh năm 1992, từng được biết đến khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2015 và trở thành giọng ca hỗ trợ thí sinh tại Rap Việt mùa 2 cùng với Anh Tú.

Phạm Anh Duy xúc động không nói nên lời