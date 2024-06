Tiết mục trình diễn cuối cùng của đêm Livestage 1 của Anh Trai Say Hi là Nỗi Đau Ngây Dại của team Đức Phúc, HIEUTHUHAI và Công Dương. Do HIEUTHUHAI đang tham gia song song 2 chương trình là Anh Trai Say Hi và 2 Ngày 1 Đêm nên chủ yếu trao đổi, bàn luận cùng Đức Phúc và giám đốc âm nhạc JustaTee qua điện thoại.

Trớ trêu cho HIEUTHUHAI, nam rapper đã biến tấu từ bài demo của chương trình thành một bản phối rất trendy, nghe xong đội trưởng Đức Phúc khen nức nở, nhưng cuối cùng lại không chọn bài này. Đức Phúc giải thích: "Khi đang đắm chìm trong bản phối mới do Hiếu gửi lại thì mình sực nhớ ra đề bài chương trình phải giữ lại version 30-40s demo chương trình giao cho, đó là đề bài nhảy bắt buộc. Với bản phối mới của Hiếu, coi như không khả thi".

Tiết mục Nỗi Đau Ngây Dại ở Anh Trai Say Hi

Ý tưởng của Đức Phúc cho bài Nỗi Đau Ngây Dại (tác giả Trungg I.U) là câu chuyện về 3 chàng hoàng tử cùng yêu 1 nàng công chúa. Dù ý tưởng này bị HIEUTHUHAI và Công Dương cho là sến, nhưng cả team vẫn quyết định dàn dựng bài hát theo ý tưởng của Đức Phúc. Khán giả bật cười khi Giám đốc âm nhạc JustaTee hỏi Đức Phúc: "Công chúa ấy là ai? Hiếu đội tóc giả à?".

3 hoàng tử của team Nỗi Đau Ngây Dại

Màn trình diễn của 3 chàng hoàng tử trên sân khấu Nỗi Đau Ngây Dại hết sức thăng hoa với giọng hát đầy nội lực của Đức Phúc, Công Dương và đoạn rap của HIEUTHUHAI. Sự xuất hiện của nữ khách mời bí ẩn đóng vai công chúa khiến mọi người phải tò mò không ngớt. Gây bất ngờ đến tận phút cuối, công chúa bước ra và đó chính là Hoa hậu Thùy Tiên khiến ai nấy ngỡ ngàng. Khi được MC Trấn Thành rằng sẽ chọn ai trong 3 chàng hoàng tử Đức Phúc, Công Dương, HIEUTHUHAI, Thùy Tiên hài hước đáp: "Chỉ có con nít mới chọn thôi, chứ mình thì mình chọn hết".



Thuỳ Tiên gây vỡ oà khi xuất hiện ở cuối tiết mục

Bên cạnh đó, nàng hậu còn hài hước chia sẻ thêm về việc tham gia với team Đức Phúc: "Anh Đức Phúc là người đã ngỏ lời với em ngày hôm nay và cũng rất may mắn được trải nghiệm cũng như tập chung với 3 anh. Anh Hiếu cũng hỗ trợ em trong những công việc trước đó của mình, anh Công Dương cũng vậy. Mình rất là vui. Nhưng mà em có chia sẻ một chút xíu là em makeup cũng 2 tiếng nhưng cái mặt em xuất hiện có 5 giây à. Tiếc nuối 1 chút xíu nhỏ thôi".

Thuỳ Tiên chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia chương trình

Dù chỉ xuất hiện 5 giây nhưng visual của Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng đã nhanh chóng gây bão MXH, đúng như lời MC Trấn Thành nhận định rằng "Đức Phúc đã chọn đúng 1 gương mặt ảnh bìa rất đẹp để khép lại tạp chí này". Hình ảnh của Thuỳ Tiên được chia sẻ trên khắp các diễn đàn và đa số đều đánh giá Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 như một nàng công chúa xinh đẹp xuất hiện trong chương trình.

Trước đó, Thuỳ Tiên, Đức Phúc và HIEUTHUHAI từng có cơ hội hợp tác với nhau trong nhiều chương trình truyền hình thực tế cũng như các dự án lớn nhỏ. Gần đây, Thuỳ Tiên còn xuất hiện với vai trò khách mời trong 2 MV ra mắt năm 2024 của Đức Phúc chứng tỏ sự thân thiết của 2 nghệ sĩ nên khi Đức Phúc ngỏ lời xuất hiện ở Anh Trai Say Hi, Thuỳ Tiên đã nhận lời đồng ý.

Thuỳ Tiên rất thân với Đức Phúc

Nàng hậu cũng từng hợp tác với HIEUTHUHAI

