Tối 5/6, Anh Trai Say Hi cũng chính thức cho ra mắt MV chủ đề của chương trình mang tên THE STARS. Ca khúc do Giám đốc Âm nhạc JustaTee sáng tác, là sự kết hợp của nhiều màu sắc và thể loại nhạc, bao gồm Funk, disco, trap, cinematic và electronic. MV THE STARS được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ và tổ đội AntiAntiArt - đội ngũ sáng tạo có tiếng trong nền nghệ thuật VN hiện nay. Phương Vũ cũng là Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023, là chàng trai cùng tổ đội AntiAntiArt gây bão với loạt MV đỉnh nhất Vpop, được Tim Cook - CEO của Apple tới thăm đại bản doanh.

THE STARS - Official MV Theme Song | Anh Trai "Say Hi"

Ca khúc THE STARS truyền tải thông điệp tích cực về người trẻ, như những ngôi sao rực rỡ trong thiên hà, khát khao quy tụ về chương trình để khẳng định giá trị bản thân với phần thể hiện của Anh Trai Isaac mở đầu toàn bộ ca khúc. Từ giai điệu đến lyrics của ca khúc truyền tải nguồn năng lượng tươi sáng, thể hiện bản lĩnh của những người trẻ không chỉ dám bước qua thăng trầm mà còn luôn chuyển hóa những năng lượng tiêu cực thành những năng lượng tích cực cho đời và cống hiến cho nghệ thuật, luôn quả cảm tiến tới tương lai, tự tin với những ước mơ lớn lao hơn.

Isaac đảm nhiệm trọng trách mở màn ca khúc.

Nói về ý tưởng sáng tạo cho MV THE STARS, Co-founder kiêm Đạo diễn của AntiAntiArt Phương Vũ cho biết: "Tóm gọn trong 3 từ: Thời trang, nghệ thuật, hybrid. 30 Anh Trai xuất hiện trong MV THE STARS với một concept chung, nhưng vẫn có những frame hình "đắt giá" tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp và phong cách, cá tính của từng Anh Trai. "Điểm chạm" giữa nguồn năng lượng của cá nhân và cả đội hình 30 Anh Trai được thể hiện qua tính thời trang, tính trình diễn và âm nhạc".



Đại tiệc visual "choáng ngợp".

Với những hiệu ứng công nghệ, ánh sáng ấn tượng, MV THE STARS đưa khán giả đến với một không gian đa vũ trụ, trong đó dàn Anh Trai xuất hiện trong nhiều cú máy độc đáo và những frame hình chung với visual cực xịn. Bên cạnh đó, MV còn có những khung hình đầy tính nghệ thuật, như hình ảnh 30 Anh Trai "quẩy" trong mưa tràn đầy sức trẻ, cú máy từ trên cao bắt trọn tổ đội GERDNANG gồm HIEUTHUHAI - Hurrykng - Negav ngồi trên bãi cát, hay hình ảnh những Anh Trai Wean bay lượn trên không trung, cưỡi bạch mã xuất hiện trong không gian ánh sáng ấn tượng.

Những frame quay cận các Anh Trai với những biểu cảm tự nhiên và đầy cảm xúc. Tất cả đều được hòa quyện với nhau tạo nên một MV "chất cả cây". Đặc biệt, công nghệ Bullet time được sử dụng để tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng, mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà độc đáo.

Các Anh Trai tạo nên hiệu ứng đẹp mắt.

Tuy nhiên, không biết vô tình hay thực sự có dụng ý từ phía ekip sản xuất MV, các khung hình của rapper WEAN lại xuất hiện với tần suất "ưu ái" hơn hẳn 29 Anh Trai còn lại. WEAN được chia nhiều khung hình focus chỉ có riêng anh, trải dài xuyên suốt nửa sau của MV. Không thể phủ nhận các khung hình của WEAN xuất hiện tạo cảm giác rất "chất", nhưng việc thời lượng có sự chênh lệch này cũng sẽ khiến không ít fan lăn tăn!

WEAN là nhân vật được ưu ái trong MV THE STARS

Các khung hình riêng cho WEAN xuất hiện khá nhiều.

Cảm xúc từ tổng thể những âm nhạc và hình ảnh mà MV THE STARS gây ấn tượng với khán giả là góc nhìn mới về 30 Anh Trai và truyền cảm hứng về năng lượng tương lai - một tương lai hòa quyện giữ sự sáng tạo, đổi mới, tài năng và sức trẻ. Trong buổi họp báo chiều 5/6, Đức Phúc không khỏi tự hào khi so sánh MV THE STARS không hề thua kém với các MV Kpop ra cùng thời điểm của aespa hay ITZY!

Đức Phúc tự hào về MV THE STARS





