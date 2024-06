Sự kiện được chia thành 2 phần: buổi họp báo công bố chương trình Anh Trai Say Hi diễn ra trong không gian rạp chiếu phim - buổi fanmeeting kết hợp fansign giữa các Anh Trai với người hâm mộ. Có 26/30 Anh Trai có mặt tại sự kiện, 4 Anh Trai còn lại không thể đến tham dự do bận lịch trình.

Các Anh Trai có mặt tại sự kiện.

Có mặt tại buổi họp báo, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã có lời phát biểu, nhận xét về chương trình Anh Trai Say Hi: "Đây là điều tôi rất thích ở chỗ: nó phải là của Việt Nam, từ cấu trúc, format, người thực hiện, producer,... không phải lấy format nào từ nước ngoài mà trước kia chúng ta vẫn làm. Đấy là những cái mà tôi nghĩ mà văn hóa Việt Nam, nghệ thuật giải trí Việt Nam phải hướng tới. Để có một điều gì đấy của chúng ta, niềm tự hào dân tộc. Chương trình này đã đạt được thành công đầu tiên là như vậy!...".

Ông Tạ Quang Đông cũng chia sẻ thêm: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết ủng hộ và thúc đẩy cùng đưa “30 Anh Trai” đến với 100 triệu người dân Việt Nam qua các buổi diễn và giao lưu khán giả cũng như tham gia các chương trình âm nhạc quốc tế, giới thiệu tài năng Việt Nam đến gần hơn với khán giả khắp thế giới”.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - phát biểu tại buổi họp báo ra mắt Anh Trai Say Hi

Tại buổi họp báo lần đầu tiên, 30 Anh Trai đã nhận được món quà “Say Hi” bất ngờ từ người hâm mộ, đó là đoạn videoclip tổng hợp từ hàng trăm videoclip mà người hâm mộ từ khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và nước ngoài gửi đến, gửi gắm những lời chúc, lời động viên, là món quà tinh thần mà các fan gửi đến 30 Anh Trai trước ngày chương trình lên sóng. Không chỉ có những FC của dàn Anh Trai tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, mà fan của Anh Trai “Say Hi” còn phủ sóng ở khắp các tỉnh thành từ Bắc đến Nam, như: Hải Dương, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Qui Nhơn…

Tuy không thể có mặt tại sự kiện “Say Hi”, nhưng những fan sinh sống tại nước ngoài, trong đó có những khán giả thuộc nhiều lứa tuổi tại: Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Philippine… đã quay videoclip gửi những lời cổ vũ đến các Anh Trai và chương trình. Những hình ảnh đầy càm xúc từ các fan đã chứng minh sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ của chương trình, với lượng fan khổng lồ vượt qua mọi rào cản về địa lý, trở thành một hình ảnh truyền cảm hứng về nét đẹp văn hóa thần tượng của Gen Z.

Khán giả có mặt tại sự kiện chiều 5/6.

Anh Trai “Say Hi” quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ tài năng, tượng trưng cho thế hệ mới. Họ sẽ trải qua quá trình luyện tập hoàn thiện nhiều kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác để giành cơ hội có mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng, mang đến khán giả những bản HIT mới. Hơn 50 bài hát trong chương trình là sáng tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên được một chương trình truyền hình đầu tư, được sản xuất bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee cùng đội ngũ hơn 20, Producer và Nhạc sĩ.

Chính vì thế, sự kiện họp báo chiều 5/6 còn được ví như "đại tiệc" visual của các "nam thần" đình đám nhất Vpop. Tuy nhiên, đã nói đến "nhan sắc" thì khó có thể bỏ qua Isaac, hôm nay Anh Trai có visual có thể xem là đỉnh nhất trong số 30 Anh Trai lại không đến tham dự được vì lịch trình, làm bao con tim ngẩn ngơ!

Dương Domic.

NICKY.

HURRYKNG.

NEGAV, CAPTAIN và Hải Đăng Doo.

Anh Tú trêu ghẹo Pháp Kiều.

HIEUTHUHAI làm... trò con thỏ!

Ali Hoàng Dương "uốn dẻo"!

Không có Isaac thì "Á quân" HIEUTHUHAI gánh tạm nha!

Quân A.P hôm nay nhìn lạ quá!

Gin Tuấn Kiệt.

JSol hôm nay không mang mèo theo!

Pháp Kiều vẫn "slay" như thường!

Đức Phúc e lệ rất dễ thương!

Song Luân!

Erik ngày càng vạm vỡ!

Anh Tú ôm gối ôm hình voi đến họp báo!

Tại Live Stage 1 của chương trình, khán giả sẽ được trải nghiệm như thưởng thức một live concert với các tiết mục trình diễn mãn nhãn. Để chuẩn bị cho đêm Live Stage 1 thì 30 Anh Trai đã tập luyện không ngừng nghỉ, dành hơn 15 -20 tiếng/ ngày để chuẩn bị cho show. Không chỉn chu về chất lượng âm nhạc, chương trình còn đầu tư chăm chút về vũ đạo. Chương trình có những bản Dance Version do các biên đạo nổi tiếng trên thị trường dàn dựng, để có thể mang đến những màn trình diễn vũ đạo đẹp mắt và phù hợp nhất với đội hình biểu diễn của các Anh Trai.





