WEAN và Công Dương - 2 ẩn số của Anh trai "say hi": Người là rapper kiêm fashionista, người là "hoàng tử lai" của làng điện ảnh

Sau bao ngày chờ đợi, Anh trai "say hi" cuối cùng đã tung ra những sao nam tham gia mùa giải đầu tiên, gồm có: Anh Tú Atus, Anh Tú, WEAN, HIEUTHUHAI, Công Dương. Dàn thí sinh toàn mỹ nam tài năng của làng giải trí khiến dân tình càng thêm trông ngóng về màn ra mắt của chương trình trong tháng 6 này.

Bên cạnh 2 Anh Tú và HIEUTHUHAI thì WEAN và Công Dương chính là 2 ẩn số đặc biệt đầu tiên được chương trình tung ra. Chắc hẳn, nhiều người sẽ tò mò về 2 anh trai này:

WEAN - Rapper kiêm fashionista đình đám

WEAN (hay Wean Lê), tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998. Trước khi được biết đến nhiều với vai trò như một nam rapper/ ca sĩ ở hiện tại, WEAN đã nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như các hội nhóm, cộng đồng thời trang Việt với phong cách thời trang không trộn lẫn với bất kỳ ai. Anh hiện đang sở hữu một thương hiệu thời trang cá nhân, nhiều lần được các báo, trang tin dành cho giới trẻ ở Việt Nam nhắc đến với tư cách là một fashionista và từng xuất hiện trên ELLE Trung Quốc – một trong những tạp chí thời trang danh tiếng của thế giới.

WEAN là 1 fashionista có tiếng

Có những thành công bước đầu đáng mơ ước với điện ảnh và thời trang nhưng âm nhạc là mảnh đất anh chàng lựa chọn để tập trung phát triển bản thân. Lấn sân sang địa hạt âm nhạc, WEAN hoạt động mạnh mẽ trong giới underground với vai trò rapper và khiến không ít người ngưỡng mộ bởi âm nhạc cực chất của mình. Ngay từ nhỏ, anh chàng đã tỏ ra là người có niềm đam mê với từng lời ca, giai điệu. Vì vậy, cho đến hiện tại âm nhạc chính là lĩnh vực mà anh hoạt động sôi nổi, tham gia tích cực nhất trong suốt quãng đường cắp sách đến trường. Chăm chỉ ra nhạc, vừa rap vừa hát, WEAN sở hữu những bản hit triệu view, trong đó có: She said, Line without hook và bản hit Một người vì em đạt hơn triệu lượt xem chỉ sau một tuần ra mắt.

WEAN sở hữu cá tính âm nhạc đặc biệt

Ngoài ra, WEAN còn được biết đến với chuyện tình cùng hot girl Naomi. Âm nhạc của WEAN và Naomi được yêu thích bởi cảm xúc chân thật, hòa trộn giữa hai phong cách âm nhạc khác nhau: rap - dream pop mang màu sắc "cũ kỹ đầy hoài niệm". Tiếp xúc với văn hoá nước ngoài từ nhỏ, nhạc của cặp đôi còn mang một chút old school RnB và Rock.

WEAN không ngại khẳng định, trong suốt thời gian đầu, Naomi cũng là người đã giúp anh biết đến âm nhạc mới cũng như mở ra những không gian, cảm xúc chưa từng chạm đến. Trước khi công bố "đường ai nấy đi" vào tháng 5/2023, WEAN trở lại vào tháng 9/2022 với Celina , được viết sau chuỗi thời gian anh gặp nhiều vấn đề tinh thần. Nam rapper khẳng định dù cả hai không còn là một cặp nhưng sẽ trở thành bạn bè thân thiết, và có thể ra nhạc cùng nhau.

WEAN còn được biết đến với chuyện tình cùng hot girl Naomi

Công Dương - "Hoàng tử lai" của làng điện ảnh

Công Dương tên khai sinh là Công Văn Dương (sinh ngày 15 tháng 6 năm 1994) là một nam diễn viên mang hai dòng máu Việt và Thái. Vẻ điển trai, lãng tử cùng nụ cười nắng đã giúp anh trở nên có sức hút hơn và trở thành một trong những "hoàng tử lai" được yêu thích của làng điện ảnh.

Công Dương sở hữu nét đẹp lai cuốn hút

Năm 2016, bộ phim Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai đã đánh dấu bước đệm thay đổi trong sự nghiệp làm nghệ thuật của Công Dương, sau sản phẩm này, mỹ nam lai Thái được công chúng biết đến nhiều hơn và có cơ hội được nhận vai diễn chất lượng như trong tác phẩm điện ảnh như: Yêu đi đừng sợ, Yêu em bất chấp , Nhà trọ Balanha, Hãy nói lời yêu, Trạng Quỳnh (đóng cùng Trấn Thành, Nhã Phương, Trần Quốc Anh... ) và đóng chính trong bộ phim điện ảnh Thái Lan Memories of new years có sự góp mặt của nhiều diễn viên đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia.

Công Dương từng đóng phim với nhiều ngôi sao nổi tiếng

Nam diễn viên 9x từng có tên trong top 5 nam diễn viên ấn tượng của giải Ấn tượng VTV. Trong lĩnh vực âm nhạc, Công Dương cũng từng có nhiều trải nghiệm với ca hát thông qua một số chương trình âm nhạc như Vietnam Idol, Nhân tố bí ẩn . Bên cạnh đó, anh cũng trở thành nam chính trong một số MV như Take me away (MIN), Yêu không cần ép (Bảo Anh) , Điều buồn nhất (Kai Đinh), Mặt trăng (Bùi Lan Hương), Có điều gì sao không nói cùng anh (Trung Quân Idol)...

Anh cũng đóng vai chính trong nhiều MV

Từng thất bại ở nhiều cuộc thi âm nhạc nên Anh trai "say hi" có thể nói là 1 cơ hội rất tốt để Công Dương chứng tỏ khả năng của mình đã được trau dồi đến đâu sau nhiều năm làm nghề. Chính vì vậy, nói không ngoa khi khẳng định nam diễn viên chính là ẩn số của mùa giải năm nay.