"Anh Trai Say Hi" vượt "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", lượt thảo luận gấp đôi

Theo thống kê thảo luận trong tuần từ 30/4 - 6/5/2024, Anh Trai Say Hi đã thu về hơn 72.000 lượt thảo luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội, sừng sững đứng ở vị trí thứ hai, bỏ xa chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ở vị trí số 3 với 33.000 lượt.

"Anh Trai Say Hi" bỏ xa "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" trên BXH thảo luận tuần

Khác với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn đang “bình tĩnh” công bố từng anh tài sẽ góp mặt trong chương trình nhằm “giữ nhiệt” trước thềm lên sóng, ngày 22/4, tức chỉ sau 1 tháng kể từ khi công bố hình ảnh đầu tiên về show, Anh Trai Say Hi khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi đồng loạt tung lên thông tin của 30 anh trai góp mặt. Trong đó, 30 cái tên đều là những nam nghệ sĩ cực “hot” như HIEUTHUHAI, Isaac, Đức Phúc, Erik, Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Pháp Kiều,...

Tuy vậy, sức hút truyền thông của Anh Trai Say Hi được chứng tỏ “không phải dạng vừa” bởi sau đó, “nhiệt” từ chương trình chỉ tăng lên chứ không hề sụt giảm. Màn công bố đội hình 30 anh tài chỉ là những bước đi đầu tiên, Anh Trai Say Hi tiếp tục khiến người xem ngóng chờ với loạt series profile viết tay, video giới thiệu cùng hình ảnh freestyle được các anh chàng tự tay gửi đến chương trình.

30 anh trai của "Anh Trai Say Hi" được đồng loạt công bố khiến netizen một phen bùng nổ

Ngay từ ban đầu, kết quả về độ bùng nổ truyền thông được cho sẽ ngã ngũ về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , khi đội hình tập hợp những tên tuổi "cây đa cây đề" mà công chúng từ lâu đã luôn mong chờ được xem lại trên sóng truyền hình. Đội hình chương trình "hàng xóm" trải dài từ nhiều lĩnh vực: ca hát, diễn xuất, đạo diễn, hài kịch, MC,... với độ tuổi cực kỳ đa dạng. Sự phong phú từ các anh trai là điều khiến người xem vô cùng tò mò, như Bằng Kiều nhảy trên sân khấu sẽ như thế nào, cho đến BB Trần, Thanh Duy,... có mang hình ảnh nữ tính của mình lên các sân khấu cùng các anh trai.



Ngược lại, sở hữu đội hình "khủng" với loạt nam nghệ sĩ nổi tiếng thời điểm hiện tại như Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Erik,... chất lượng trình diễn trên sân khấu của Anh Trai Say Hi được dự đoán ngay từ ban đầu sẽ cực kỳ mãn nhãn. Trái với tính giải trí của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai "gây sốt" vào thời điểm ban đầu là thế, nhưng khi có những chỉ số cuối cùng về độ thảo luận, Anh Trai Say Hi mới thực sự là cái tên được bàn tán nhiều nhất. Với nhiều gương mặt "hot" về đường dài với công chúng cùng format chương trình có sức hút lớn, Anh Trai Say Hi được dự đoán sẽ còn viral hơn rất nhiều.

Dù vẫn còn đang công bố đội hình nhưng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại kém hẳn "Anh Trai Say Hi"

Được biết, dàn Anh Trai chỉ được biết danh tính toàn bộ đội hình vào ngày bấm máy chính thức 20 & 21/4. Tức là cả các anh trai lẫn khán giả đều bị chương trình giấu kín mọi thông tin, khiến ai nấy cũng bất ngờ, các nghệ sĩ đến quay hình cũng sẽ có phản ứng hoàn toàn tự nhiên và chân thật đúng tính chất của một chương trình âm nhạc thực tế.



Dù đã qua hơn 2 tuần kể từ khi danh tính 30 anh trai được tiết lộ, Anh Trai Say Hi với dàn nghệ sĩ nam tài năng, ấn tượng lần đầu được đứng chung trên một sân khấu có lẽ sẽ còn khiến công chúng thảo luận về nhiều. Đặc biệt, những màn trình diễn được hứa hẹn sẽ vô cùng độc đáo và “thử thách” các anh trai sẽ khiến chương trình càng ngày càng nóng hơn nữa.