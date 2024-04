Anh Trai Say Hi đăng poster lộ dàn trai đẹp: HIEUTHUHAI, Anh Tú, JSol, Rhyder,... sẽ góp mặt?

Hot nhất mùa hè năm nay có lẽ là sự đối đầu của 2 show thực tế: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi. Ngay từ lúc công bố cho đến khi 2 bên tung loạt poster cho chương trình, "cán cân" yêu thích của khán giả có vẻ như vẫn đang nghiêng về show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khi nhiều người cho rằng show Anh Trai Say Hi cố tình đối đầu với chương trình được công bố từ trước.

Cho đến hiện tại, chương trình đã chính thức công bố MC Trấn Thành, Giám đốc Âm nhạc JustaTee và họ đều đón chờ đến ngày chính thức ghi hình để được gặp gỡ dàn Anh Trai của chương trình. Toàn bộ dàn Anh Trai của chương trình sẽ chỉ được công bố sau 2 ngày hội ngộ ghi hình là 20 và 21/4. Ngay khi poster công bố về ngày ghi hình lên sóng vào tối 18/4, danh tính của hàng loạt Anh Trai đều dần được hé lộ!

Cụ thể, trong cụm từ "ĐÃ SẴN SÀNG" trên poster, phía NSX đã lồng ghép những hình ảnh nhìn thoáng qua thì mờ nhạt nhưng khi zoom vào kĩ hơn chính là hình ảnh của các Anh Trai tham dự cuộc thi. Những cái tên mà khán giả nhìn ra đầu tiên có thể kể đến HIEUTHUHAI, Voi Bản Đôn Anh Tú, Erik, JSol, Rhyder, Dương Domic,... Đây đều là những cái tên không quá bất ngờ vì đều xuất hiện trên chương trình Sóng 24 - chương trình cùng nhà sản xuất với Anh Trai Say Hi.

Một số cái tên được soi ra đầu tiên gồm Anh Tú, HIEUTHUHAI, Erik, JSol,...

Trước sự xôn xao của các netizen đồn đoán về danh tính của các Anh Trai tham gia chương trình, MC Trấn Thành chia sẻ: “Tôi thì tôi không biết tất cả các Anh Trai có ai nhưng tôi nhưng mà tôi nghe nói có 1 anh trai gọi là nhan sắc tuyệt đỉnh, hấp dẫn nhất trong cả dàn đó. Tôi rất chờ mong phần thể hiện của bạn đó. Và đây là một reality show vừa mang tính vừa giải trí hấp dẫn, vừa có tính chuyên môn. Có giám đốc âm nhạc JustaTee nhúng tay vào nữa, Thành tin chắc những bài hát trong show chắc chắn là những bài hay”.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" sẽ tập trung vào việc thể hiện tài năng âm nhạc của các nghệ sĩ thông qua các phần ca hát và trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ sẽ tham gia vào các thử thách mang tính thực tế, đòi hỏi họ phải thể hiện tài năng, cá tính của bản thân một cách chân thực nhất, trở thành những mảnh ghép đội hình hoàn hảo.



