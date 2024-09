Tối 28/9, concert Anh Trai Say Hi chính thức diễn ra, với quy mô gần 20 nghìn khán giả tham dự. Là show thực tế hot nhất thời gian qua, concert Anh Trai Say Hi dễ dàng chiếm trọn tâm điểm. Ngay lúc này, cư dân mạng liên tục bàn tán về những sân khấu, khoảnh khắc tại show diễn của 30 anh trai. Negav lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì một phát ngôn.

Clip: Negav phát ngôn "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa" gây tranh cãi lớn

Negav có nước đi vào lòng đất!

Trước 20 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp, Negav không giấu được sự xúc động sau khi trình diễn. Nam rapper sinh năm 2001 tự hào khoe về màn trình diễn, kèm câu nói "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Đây là lý do khiến Negav bị "ném đá" kịch liệt.

Cư dân mạng đang liên tục truyền tay nhau phát ngôn mới của Negav với vô số bình luận trái chiều. Đa số đều chê bai. Negav bị chỉ trích vì "tự hào khi nghỉ học". Thông điệp Negav truyền đi rất dễ gây hiểu lầm, nhất là với các fan nhỏ tuổi - đối tượng chính theo dõi nam rapper. Negav làm dấy lên 1 sự lo ngại về việc cổ suý nghỉ học.

Negav khiến dân tình quan ngại về khả năng giao tiếp trước mặt công chúng

Chưa kể, Negav là thành viên của tổ đội GERDNANG. Bản thân cái tên GERDNANG là viết ngược của Nerd Gang, mang ý chỉ một nhóm rapper "mọt sách", học giỏi yêu rap. Do đó, phát ngôn của Negav càng gây tranh cãi, vì đi ngược tôn chỉ của tổ đội mình đang tham gia.

Cư dân mạng lập tức chế "meme" chế nhạo Negav

Ồn ào này "bồi" thêm một cú sốc cho khủng hoảng đang bủa vây Negav. Thời gian qua, Negav đối diện với làn sóng ghét bỏ vì bị "đào" loạt phát ngôn tục tĩu trong quá khứ. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn "thoát fan", khiến Negav càng thêm lao đao. Thị phi cũ chưa qua, tranh cãi mới đã ập đến. Negav khiến dân tình quan ngại về khả năng giao tiếp trước mặt công chúng.

Nghỉ học là chuyện cá nhân của Negav. Nhưng giữa hàng chục nghìn khán giả của concert, trong đó chắc chắn có rất nhiều học sinh sinh viên và cả phụ huynh, phát ngôn này của Negav - ở góc độ đang là thần tượng của chính những bạn học sinh sinh viên đó, thực sự đã gây phẫn nộ và hứng phải chỉ trích dữ dội. Vừa mới nổi lên như một hiện tượng tại Anh Trai Say Hi, nhưng có lẽ phút bốc đồng cao hứng thiếu suy nghĩ sẽ trở thành scandal lớn nhất và khó gột rửa nhất của anh chàng rapper này.

Phản ứng cư dân mạng:

- Nguyên team GERDNANG ai cũng học hành đàng hoàng tự nhiên rước 1 thành viên bỏ học vào, như huỷ hoại luôn cái ý nghĩa ban đầu của cái tên nhóm.

- Hiểu sao có những phát ngôn như thế trong quá khứ rồi đấy.

- Bỏ học là tự hào?

- Idol giới trẻ mà phát ngôn thế này là quá sai trái.

- Fan Negav toàn học sinh, làm ơn suy nghĩ kỹ trước khi nói gì.

- Ừ thân mình nghỉ học không ai quan tâm đâu nhưng đững giữa bao nhiêu con người, xong đa số fan là học sinh sinh viên vẫn đang chưa hiểu rõ được ý nghĩa của việc “học” thì phát biểu khác gì cổ suý nghỉ học không? Sao EQ thấp thế nhỉ?

- Nghỉ học mới phát ngôn được câu này chứ có học không có như vậy.

- Đúng là người ít học thể hiện sự ít học của mình trên sân khấu.