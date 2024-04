"Anh trai vượt ngàn chông gai" khác hẳn "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng": Dưới 30 tuổi vẫn thi được, thí sinh tự loại nhau, có tận... 17 suất debut

Tháng 6 tới đây, show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ chính thức ra mắt khán giả. Chương trình quy tụ hơn 30 anh tài ở độ tuổi 30 cùng nhau thực hiện nhiều thử thách để dành suất debut trong nhóm nhạc chiến thắng. Với cách lựa chọn thí sinh cùng format tương tự, nhiều người cho rằng đây chính là phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Tuy nhiên, đại diện NSX đã lên tiếng chia sẻ rằng Anh trai vượt ngàn chông gai không phải phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: "Điều đầu tiên, chúng tôi khẳng định rằng đây không phải là phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đây là một phiên bản đặc biệt dành riêng cho các anh trai mà ở chương trình, chúng tôi gọi là các anh tài. Chúng tôi có tiêu chí rõ ràng, luật chơi và giải quyết mâu thuẫn (nếu có) lẫn tính chiến đấu sẽ khác hoàn toàn với chương trình về các chị đẹp.

Nếu ở chị đẹp, vào độ tuổi trên 30, phụ nữ thường sẽ cảm nhận bản thân không còn được công bằng ở trong sự nghiệp vì phân tâm cho gia đình và nhan sắc. Các chị đẹp tham gia chương trình để đi tới đỉnh cao mới của sự nghiệp khi cùng nhau hợp sức, cộng hưởng tạo nên những tiết mục thăng hoa. Song, trái ngược lại ở các anh trai, độ tuổi 30 đến 40 là thời kỳ hoàng kim của người đàn ông. Khi thành công rồi, họ thường hiếm khi dốc toàn lực cố gắng nữa nên quá trình thuyết phục các anh trai tham gia chương trình, chúng tôi gặp nhiều khó khăn nếu mang hoàn toàn tinh thần của chị đẹp đến".

NSX khẳng định Anh trai vượt ngàn chông gai không phải phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Ở 2 phiên bản gốc là Call me by fire (dành cho sao nam) và Sisters who make waves (tức Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng giờ đã đổi tên thành Đạp gió, dành cho sao nữ) cũng có một số điểm khác biệt nhất định về:

Độ tuổi dành cho các thí sinh tham gia

Nếu như Đạp gió quy định những thí sinh tham dự chương trình phải bước qua tuổi 30 thì Call me by fire lại nới lỏng hơn khi vẫn cho phép những sao nam chưa đủ 30 tuổi xuất hiện trong cuộc thi. Tại mùa 1 và mùa 2 của show, có 3 gương mặt dự thi khi vẫn chưa tròn 30 tuổi, đó chính là Bạch Cử Cương, Bố Thụy Cát, Tăng Bỉ Đặc.

Tương tự tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, 2 em út của chương trình là Hương Ly và Thái Trinh vừa bước qua độ tuổi 30. Tuy nhiên, với Anh trai vượt ngàn chông gai, một anh tài sinh năm 1995 là HuyR vẫn góp mặt trong đội hình dự thi. Phía ekip cũng lên tiếng giải thích rằng chương trình vẫn cho phép những sao nam sắp bước sang tuổi 30 xuất hiện để tham gia.

Bản gốc lẫn phiên bản Việt Nam đều cho thí sinh chưa đủ 30 tuổi dự thi

Format chương trình cho thí sinh tự loại nhau

Nhìn chung, format của 2 chương trình ở phiên bản gốc không khác nhau quá nhiều. Tại Call me by fire, sau buổi giới thiệu, các anh trai được phân vào nhóm có kỹ năng tương ứng để thực hiện màn trình diễn solo đầu tiên, gồm có: Ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhạc sĩ, rapper. Sau vòng solo, 33 thí sinh cùng hát 1 ca khúc chung để kết màn.

Ở vòng công diễn đầu tiên, 33 thí sinh được phân vào 8 nhóm, mỗi nhóm có thể có từ 3-5 thành viên rồi cùng nhau biểu diễn. Hai nhóm có thứ hạng thấp nhất phải chọn ra 2 thí sinh để chuyển sang đội khác. Sang vòng công diễn thứ 2, nhóm được lập từ Công 1 phải kết hợp với 1 nhóm khác để trình diễn 2 tiết mục khoe giọng hát và khả năng biểu diễn. Điểm bình chọn cho cả hai tiết mục được cộng lại, nhóm liên minh nào có thứ hạng thấp nhất phải chọn ra ba thành viên để loại.

Sang đến Công 3, toàn bộ nhóm ở Công 1 và nhóm 2 chính thức tan rã để lập thành đội hình mới và vẫn phải biểu diễn 2 tiết mục. Đội thua cuộc sau đó sẽ phải bỏ phiếu trong nội bộ để tự loại đi một trong ba thành viên có điểm số thấp nhất. Ở Công 4, mỗi thí sinh của 4 nhóm được phân vào 3 hạng mục: Hát đơn, hát đôi, hát nhóm. Nhóm đạt được điểm cao nhất an toàn, 4 thành viên của 3 nhóm thua cuộc sẽ bị loại.

Ở công 4, những thí sinh còn trụ lại chỉ được chia vào 2 nhóm cố định trình diễn cho đến đêm Chung kết.

Các anh trai của Call me by fire mùa đầu tiên

Số lượng người chiến thắng

Nếu như Đạp gió chỉ chọn ra 7 gương mặt vào nhóm nhạc debut thì số lượng này qua Call me by fire đã được nâng lên con số... 17. Ở vòng Chung kết, các thí sinh được chia thành 2 nhóm và phải biểu diễn qua 3 vòng. Nhóm chiến thắng sẽ có 11 người được chọn debut, 6 suất cuối cùng được trao cho 6 thí sinh có thứ hạng cao nhất trong số 11 người còn lại mà không cần phân nhóm.

Quán quân bản gốc mùa 1 là nam diễn viên Trần Tiểu Xuân

17 gương mặt chiến thắng mùa đầu tiên

Nhìn chung, nếu như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chỉ đơn giản chia đội rồi biểu diễn cho từng Công diễn thì Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ có format phức tạp hơn và chính các thành viên trong nhóm phải tự loại chính đồng đội của mình. Điều này làm cho Anh trai vượt ngàn chông gai trở nên khắc nghiệt hơn hẳn. Tuy nhiên, 17 suất debut cũng khiến cho cơ hội chiến thắng của các anh tài trở nên rộng mở hơn nhiều!