Có mặt tại họp báo Anh trai say hi , Đức Phúc được đánh giá là một trong những Anh Trai tiềm năng nhất của chương trình năm nay. Bề dày kinh nghiệm tương đối lâu năm trong Vbiz, sở hữu vô số bản hit thuộc tầm "quốc dân", có giọng hát ấm áp đầy nội lực,... Đức Phúc có nền tảng quá vững vàng khi tham dự Anh trai say hi , hứa hẹn sẽ "làm nên chuyện".

Bên lề buổi họp báo, Đức Phúc cũng đã có chia sẻ ngắn với các đại diện truyền thông. Đầu tiên, Đức Phúc thoải mái cho biết anh hoàn toàn không có áp lực khi là Quán quân Giọng hát Việt 2015 , bởi vì anh đến cuộc thi này xác định sẽ cố gắng để đi đến cuối cùng. Giọng ca Ánh nắng của anh còn hài hước tiết lộ trước khi tham dự cuộc thi, anh đã cảm thấy mình rất "hơn thua", nhưng khi bước vào thì "em thấy em nhỏ xíu về độ hơn thua".

"Em thấy nhỏ xíu về độ hơn thua" - Đức Phúc hài hước cho biết, biểu cảm của anh cũng khiến netizen không khỏi ôm bụng cười.

Tất nhiên, sự "hơn thua" mà Đức Phúc đề cập chính là sự "cạnh tranh" tích cực giữa các Anh Trai. Điều này sẽ giúp cuộc thi thêm phần gay cấn, mang đến những màn trình diễn cống hiến hết sức mình của 30 Anh Trai.

Đức Phúc qua đó khẳng định chương trình lần này mỗi người đều có độ quyết chiến, anh cũng tự hào với những thành tựu trong làng nhạc những năm qua, nam ca sĩ sẽ cống hiến hết mình để cùng các Anh Trai tỏa sáng rực rỡ. Cùng chờ xem Đức Phúc sẽ "hơn thua" đến mức nào khi Anh trai say hi lên sóng!

Bên cạnh đó, để bổ sung thêm cho lời chia sẻ của Đức Phúc, thì ngay tại buổi fansign diễn ra ngày 5/6 vừa qua, sự hơn thua của các Anh Trai đã được bộc lộ. Đầu tiên phải kể đến "màn hơn thua" rap battle dẫn đến tổ đội GERDNANG phải "tương tàn" giữa HIEUTHUHAI - HURRYKNG - NEGAV!

Thêm nữa, một "cuộc chiến" thực sự đã bùng nổ sau khi MV chủ đề THE STARS lên sóng vào tối qua. Theo đó, nhiều fan của các sao nam đồng loạt thể hiện sự bức xúc khi thời lượng lên sóng của các anh quá chênh lệch, có người chiếm sóng nhiều trong khi có không ít Anh Trai chỉ lướt qua khung hình chưa đầy 1 giây, thậm chí trong trạng thái hình ảnh nhòe nhoẹt không thấy rõ. Đặc biệt nhất, fan của Quang Hùng Master D từ Thái cho đến Việt Nam đang tràn vào MV và các nền tảng MXH của chương trình để "đòi công đạo" cho thần tượng của mình.

Một chương trình quy tụ 30 Anh Trai đều tài năng, visual ngời ngời, đều có thành tựu và lượng fan riêng. Thế nên chắc chắn một điều, dù NSX và các Anh Trai có muốn giữ "hòa hiếu", nói không với "drama" đến mức nào thì khi chương trình diễn ra, việc va chạm "hơn thua" nhau là điều không thể tránh khỏi!